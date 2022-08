Las fotos del último adiós a Rodolfo Bebán, acompañado solo por parte de su familia y personas cercanas al actor

El último adiós a Rodolfo Bebán (Foto. RS Fotos)

Este lunes, en horas de la mañana, los restos de Rodolfo Enrique Tilli, conocido artísticamente como Rodolfo Bebán fueron trasladados al cementerio de la Chacarita para ser cremado. Por decisión de la familia no hubo velatorio, pero un reducido grupo de personas cercanas al actor, entre ellos, dos de sus seis hijos se acercaron para darle el último adiós a su padre, fallecido en la noche del pasado sábado.

El deceso del actor de 84 años se dio a conocer a primera mañana de este domingo cuando un comunicado de la Asociación Argentina de Actores, mediante sus redes sociales, anunciaba la triste noticia. “Con gran dolor despedimos al actor y director Rodolfo Bebán. Su extensa trayectoria artística incluye inolvidables trabajos en cine, teatro y televisión. Afiliado a nuestro sindicato desde 1962. Acompañamos a sus hijos, familiares y seres queridos en este duro momento”, señaló la entidad que estuvo presente en la despedida casi solitaria del intérprete con la única ofrenda floral que se pudo ver en el traslado de su cuerpo.

La ofrenda floral de la Asociación Argentina Actores

Sin embargo, en las redes sociales, muchos colegas recordaron al actor con mensajes e imágenes de las decenas de personajes que interpretó a lo largo de extensa carrera. “Ante el fallecimiento de Rodolfo Bebán lo recordamos con el anuncio de su actuación en el primer espectáculo que inauguró el actual Multiteatro Comafi en abril de 2001. Desde esta Casa Teatral acompañamos a su familia en estas tristes horas”, expresó desde su cuenta de Twitter el empresario teatral Carlos Rottemberg.

La actriz y ex compañera de trabajo, Nora Cárpena, también expresó su dolor: “Somos una generación en fuga. No me quiero poner dramática, pero es la realidad. Una se va quedando sin compañeros”. En charla con el canal TN, la actriz recordó haberlo conocido en Canal 13 “haciendo una novela”, y que el último trabajo actoral en teatro de su marido, Guillermo Bredeston fue junto a Bebán y Claudio García Satur durante 2001, en la obra Los galanes peinan canas.

El último adiós a Rodolfo Bebán

También lo recordó la actriz Leonor Benedetto: “Es un dolor profundo que sentimos todos los que compartimos actuación con él. No quiero que nadie tome la posta de nadie. Cada uno dejará su impronta pero no creo que haya que tomar el lugar de nadie”, destacó en charla con Radio Rivadavia

También lamentó la partida de Bebán el club Deportivo Morón, equipo del cual el actor era hincha. “Desde el Club Deportivo Morón lamentamos profundamente el fallecimiento de Rodolfo Bebán, actor y reconocido hincha de nuestra institución. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, escribieron en sus redes sociales y acompañaron las palabras junto al escudo de la institución con un fondo negro y la siguiente leyenda: “1947 El sentimiento nos une 2022″.

El último adiós a Rodolfo Bebán

Rodolfo Bebán permanecía en un geriátrico y estaba atravesando un delicado estado de salud. “Ya no quiere salir, ni comer, ni nada. Yo lo llamo y a veces me contesta, a veces no”, alarmó Jorge Martínez meses atrás en una visita a Intrusos, respecto al presente de Rodolfo Bebán. “¿Está depresivo o está enfermo?”, le consultó la periodista Marcela Tauro. Entonces el actor, que se había definido como un “amigote” suyo, hizo una pausa, quizás buscando por un instante asumir de una vez por todas esa realidad que tanto nos atraviesa. “Las dos cosas...”, explicó. Y ya nada más se supo de quien fuera uno de los grandes artistas de la escena nacional.

El último adiós a Rodolfo Bebán en el cementerio de la Chacarita

El último adiós a Rodolfo Bebán (Fotos: RS Souto)

