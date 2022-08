Palito Ortega homenajeó a Cacho Castaña cantando en Café la Humedad

Palito Ortega cantó en Café la Humedad

Este viernes, el Café la Humedad celebró sus seis años de existencia. Y contó con la actuación de su padrino, el célebre Ramón Palito Ortega, quien ofreció un show con sus mejores temas para recordar a su colega, Cacho Castaña, creador del mítico bar porteño y autor del tango homónimo que durante años sirvió como cortina para Polémica en el bar. La entradas para disfrutar de esta celebración tan especial se habían agotado en apenas tres horas. Y el local, ubicado en la calle Carlos Calvo 2540, estaba repleto con más de 150 personas que corearon cada uno de los hits del Rey, quien asistió muy bien acompañado por su esposa, Evangelina Salazar.

Palito Ortega estuvo acompañado por Evangelina Salazar

Cabe recordar que tras la muerte de Cacho, ocurrida del 15 de octubre de 2019, su última esposa Marina Rosenthal se encargó de luchar por mantener vigente el espacio cultural que lleva el sello del popular artista. En el bar original que inspiró la canción, no entraban mujeres, simplemente, porque según decían el baño “era una pocilga”. Según contaba Castaña, ese toilette no tenía puerta y cada vez que llovía caía más agua adentro que afuera. Pero también contaba que el paño de los billares solía estar húmedo.

El público agotó las entradas en menos de tres horas

“Todavía quedamos algunos de la barra de esa época, no sé si seguimos siendo ‘la barra’, pero nos vemos de vez en cuando”, había contado el cantautor en una de sus últimas entrevistas. Según él, ese lugar había sido su mejor escuela. Y, por eso, decidió ponerlo a nuevo para reinaugurarlo, recibiendo allí a muchos de sus amigos como Nacha Guevara y Adriana La Gata Varela, entre tantos otros.

El local fue refaccionado a nuevo

El pasado 11 de junio, Cacho hubiera cumplido 80 años. Y fueron muchos los que lo recordaron. Uno de ellos fue Jey Mammon, quien lo homenajeó cantando este clásico de Castaña en La peña de Morfi. “Me puse en este dedo un anillo de Cacho, que Marina, su última pareja, me regaló hace poco. Lo tuve puesto en toda la peña de hoy”, comenzó diciendo el conductor visiblemente emocionado. Y agregó: “Ella nos mandó unas imágenes que las vamos a poner de fondo durante ese tema, que lo haremos con los chicos de Dos más uno. Ayer, en Café la Humedad, celebraron su cumpleaños”, explicó sobre el teatro bar que era propiedad del cantautor.

Café la Humedad es hoy un teatro bar

Y, antes de empezar a cantar, señaló con la voz entrecortada: “Para homenajear a Cacho, que es amigo de todos ustedes. Felices 80 años, la casa de la música te quiere homenajear. Este Café La Humedad es para vos”. Enseguida y durante los cuatro minutos que duró el tema, se pudieron ver en pantalla distintas imágenes de Castaña, que incluyeron los momentos más importantes de su exitosa carrera, sus grandes amores y sus incondicionales amigos.

La fachada del café restaurado por Cacho Castaña

Hace dos años y para esta misma fecha, Rosenthal había hablado por primera vez después de la muerte del cantautor. “El día que Cacho cumplía años mi casa era una fiesta”, había recordado la mujer en una entrevista con Teleshow. Y había explicado que ese era el motivo por el que quería recordar cada aniversario con alegría y rodeada de la gente que siempre lo acompañó. “Tengo momentos de ausencias. Lo tengo súper presente, 7x24, y los momentos estos en que tengo una ausencia, son situaciones como por ejemplo: estar tirada en la cama y mirar el baño. A mí me encantaba mirarlo de espaldas cuando se estaba peinando. Entonces, mirar el baño y ver que no está ahí parado, y extrañar esa situación. Extraño situaciones que me pasan en el día y ahí son los momentos donde me pongo triste y tal vez busco recluirme. Lo tengo muy presente. Lo que me enoja es el paso del tiempo. Porque el tiempo sigue y te va mostrando su ausencia. Quiero que pare todo, para no sentir más su ausencia.”, había dicho Marina sobre cómo recordaba al artista.

