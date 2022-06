El emotivo homenaje de Jey Mammón a Cacho Castaña en La Peña de Morfi

Jey Mammón homenajeó a Cacho Castaña en La Peña de Morfi (Video: Telefe)

Este sábado 11 de junio, Cacho Castaña hubiera cumplido 80 años. Y Jey Mammón decidió homenajearlo como corresponde en la edición del domingo de La Peña de Morfi, el ciclo de Telefé creado por Gerardo Rozín que logró convertirse en el programa favorito de los músicos argentinos. ¿De qué manera? Interpretando una de sus máximas creaciones artísticas: Café la humedad.

“Ayer Cacho Castaña hubiera cumplido 80 años, por eso queremos hacerle un humilde y un sencillo homenaje. Me puse en este dedo un anillo de Cacho, que Marina (Rosenthal), su última pareja, me regaló hace poco. Lo tuve puesto en toda la peña de hoy”, comenzó diciendo Jey visiblemente emocionado. Y agregó: “Ella nos mandó unas imágenes que las vamos a poner de fondo durante ese tema, que lo haremos con los chicos de Dos más uno. Ayer, en Café la Humedad, celebraron su cumpleaños”, explicó sobre el teatro bar que era propiedad del cantautor.

Y, antes de empezar a cantar, señaló con la voz entrecortada: “Para homenajear a Cacho, que es amigo de todos ustedes. Felices 80 años, la casa de la música te quiere homenajear. Este Café La Humedad es para vos”. Enseguida y durante los cuatro minutos que duró el tema, se pudieron ver en pantalla distintas imágenes de Castaña, que incluyeron los momentos más importantes de su exitosa carrera, sus grandes amores y sus incondicionales amigos.

Marina Rosenthal decidió regalarle un anillo de Cacho Castaña a Jey Mammón

Hace dos años y para esta misma fecha, Rosenthal había hablado por primera vez después de la muerte del cantautor, ocurrida el 15 de octubre de 2019. “El día que Cacho cumplía años mi casa era una fiesta”, había recordado la mujer en una entrevista con Teleshow. Y había explicado que ese era el motivo por el que quería recordar cada aniversario con alegría y rodeada de la gente que siempre lo acompañó.

“Tengo momentos de ausencias. Lo tengo súper presente, 7x24, y los momentos estos en que tengo una ausencia, son situaciones como por ejemplo: estar tirada en la cama y mirar el baño. A mí me encantaba mirarlo de espaldas cuando se estaba peinando. Entonces, mirar el baño y ver que no está ahí parado, y extrañar esa situación. Extraño situaciones que me pasan en el día y ahí son los momentos donde me pongo triste y tal vez busco recluirme. Lo tengo muy presente. Lo que me enoja es el paso del tiempo. Porque el tiempo sigue y te va mostrando su ausencia. Quiero que pare todo, para no sentir más su ausencia.”, había dicho Marina sobre cómo recordaba a Cacho.

Humberto Vicente Castagna -tal era el verdadero nombre de Cacho- y Marina comenzaron su relación en 2014 y, dos años después, en 2016, se casaron en una ceremonia que dirigió el Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La fiesta fue nada más ni nada menos que en Café La Humedad. “Siempre amé, pero es la primera vez que me sobrepasa lo que me devuelven del otro lado. Me siento amado. Quizás antes no me di cuenta de que me amaban o no me amaban pero a los 74 años, esto recién empieza”, había dicho el músico sobre la unión que celebró con esta psicóloga marplatense 34 años menor. “Solo pensé que ella se merecía que le propusiera ser mi esposa”.

