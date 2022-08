Marcelo Tinelli incomodó a El Polaco en Canta Conmigo Ahora con una pregunta sobre Karina La Princesita

Marcelo Tinelli incomodo al Polaco con una pregunta sobre La Princesita

Canta Conmigo Ahora es una caja de sorpresas. El certamen de canto que conduce Marcelo Tinelli en El Trece abre las puertas a talentos desconocidos de diferentes partes del mundo que con sus interpretaciones buscan convencer a sus jurados. Y a veces, esas canciones van más allá de una luz encendida o una crítica desfavorable. Pueden apuntar a cuestiones personales no del todo resueltas o a momentos desopilantes que ayudan a ablandar un poco las tensiones.

Este jueves, Ana Laura Astorga irrumpió en la pista a puro desenfado y simpatía. Productora de radio y televisión y cantante aficionada, la joven de 27 años le dedicó su canción “a todos los hombres mentirosos”, generando murmullos entre el jurado a los que se sumó Tinelli. “Háganse cargo. Nunca escuché tanto griterío de todos”, apuntó el conductor, mientras la cámara ponchaba a uno de ellos, El Polaco, no de un modo inocente.

La oriunda de Merlo entonó el clásico “Fuera”, de Karina La Princesita, la ex pareja del cumbiero y padre de su hija mayor, Sol. Demostrando el buen clima que hay entre ambos, El Polaco se paró, cantó y bailó la canción sin ningún tipo de rencores. Cuando Ana Laura terminó su presentación, Marcelo estaba como es habitual mezclado entre los jurados. Y precisamente al lado de El Polaco, a quien encaró sin rodeos. “Su exmujer hizo este tema... ¿no fue dedicado a usted?”, le preguntó. El autor de “Deja de llorar” lo negó con una sonrisa, pero otra vez el jurado hizo sentir su reprobación.

El Polaco es uno de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora (Ramiro Souto. LaFlia)

Tinelli puso orden y volvió ca enfocarse en el reportaje. “Yo no lo veo para nada mentiroso”, observó, pero al ver que El Polaco no era muy convincente tuvo que insistir dos veces más. “Metele énfasis a la respuesta. Yo a El Polaco, exmarido de Karina -que hizo este tema-, no lo veo nada mentiroso”, arrancó por tercera vez Marcelo. Y fue la vencida. ”Para nada mentiroso. Creo que me han mentido y yo he mentido en la vida”. salió con elegancia y se dispuso a dar su devolución. “Los aplausos muy fuertes, la rompiste”.

Al ver el revuelo que había tenido el disparador de la participante, Tinelli recorrió otras posiciones del jurado. “¿Será que todos los hombres serán así en algún momento?”, se preguntó L-Gante. “Convengamos que no es lo mismo mentiroso que chamuyero”, intervino Román El Original. “Yo no me siento mentiroso, pero a veces digo cosas que no se cumplen”, se desligó El Tirri. “Creo que la canción puede estar hecha para un mentiroso o una mentirosa”, apuntó Marisol Otero. “Si se basó Karina en El Polaco para hacer la canción, lo felicito porque es un temazo”, agregó Melina De Piano. “Me quiso decir que tengo una cara de mentiroso bárbaro”, cerró el aludido entre risas”.

El Polaco y Karina La Princesita en la fiesta de 15 de su hija Sol (RS Fotos)

Cabe recordar que Karina La Princesita Tejada y Ezequiel El Polaco Cwirkaluk estuvieron juntos cinco años en los que fueron padres de Sol y se convirtieron en una pareja emblemática de la movida tropical. Separados hace una década, su relación tuvo unos cuantos idas y vueltas y algún que otro escándalo mediático, que supieron aplacar con el tiempo enfocados en la crianza de su hija. Y hace unos días, compartieron una jornada inolvidable junto a la adolescente que celebró sus 15 años como una gran familia ensamblada y acompañada por su novio y una multitud de amigos y familiares.

