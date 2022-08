Las similitudes entre los looks de Dua Lipa y Lali Espósito: ¿inspiración, coincidencia o copia?

Dua Lipa y Lali, dos cantantes con proyección internacional

Lali Espósito está en el mejor momento de su carrera. Mientras se luce como coach de La Voz Argentina, también está llenando estadios a lo largo y ancho de toda la Argentina con su tour “Disciplina”. Pero así como ella se convirtió en una ídola del pop local, también busca referentes a nivel internacional. Es el caso de Dua Lipa, de quien la ex Casi Ángeles se inspira mucho a la hora de elegir sus looks.

En este sentido, entre los tantos outfits que Lali usa en los shows de su actual gira, hay uno en particular que se parece mucho al que la cantante británica usa en los escenarios. Se trata del que la argentina tiene puesto cuando canta su hit “No estoy sola”: es un conjunto de dos piezas, ambas de color fucsia, cuya parte superior es similar a un corpiño, y la inferior, un pantalón tiro alto, que complementa con unas mangas que llegan hasta el codo. Anteriormente, uno de los de la intérprete de “Love again” era muy similar, con la salvedad de que era una sola pieza, es decir, un mono. “Ya está todo inventado, como está la moda circular, me parece que esto ya lo vi en algún momento en Cher, en Donna Summer....va circulando. Lo que está bien hecho siempre se replica”, asegura el diseñador Mariano Caprarola a Teleshow.

Dua Lipa y Lali, con looks fucsia sobre el escenario

En uno de los looks que eligió para la temporada 2021 del reality de Telefe, también se inspiró en uno que la inglesa había usado en los American Music Awards: un vestido muy corto y con brillos plateados en todo el diseño. “Son como rasgos de estilos parecidos. Donde yo veo que se parecen más es en los looks de arriba del escenario, ahí hay más una inspiración o un homenaje”, señala Caprarola. Pero agrega: “Lali se pone lo que le gusta y también siempre impone desde algún lugar, muchas chicas lo replican. Y también ella recoge mirando lo que ve de afuera y las que para ella son sus referentes. La que te dice que no tiene referentes es mentira, todos los tenemos e intentamos hacer nuestra mejor versión”.

“Lali tiene un buen equipo que trabaja con ella y, sí, tiene inspiraciones, pero tienen que ver con ciertos rasgos que le gustan de otro personaje. No es que está exactamente copiado, sino que tiene algo de, en este caso, de Dua Lipa”, precisa el experto en moda.

Cuando se trata de ocasiones especiales, los brillos no faltan en los vestidos de las cantantes

Ya sea en formato mono o de dos piezas, el cuero negro es otro de los ítems que las caracteriza. En el caso de Dua Lipa, lo usó para una entrevista que concedió al programa Jimmy Kimmel Live, mientras que Lali lo usa mucho en sus presentaciones.

El cuero negro, otro de sus puntos en común

El estampado “pata de gallo”, también es otro estilo que ambas utilizan. Se basa en un dibujo bicolor, en general blanco y negro, de ciertos tejidos, caracterizado por la repetición de pequeñas figuras abstractas de cuatro puntas que se asemejan a cuadrados partidos. Dua Lipa lo prefirió en un corset, mientras que Lali lo imitó tiempo después en un total look compuesto por boina, top y pantalón. “Cuando uno ve ese estampado, automáticamente dice ´Chanel´, es como una impronta de la marca, y ahora está muy de moda. Y Lali es una fashionista, y muy magnética”, la elogia el diseñador.

El estampado "pata de gallo" también es otro estilo que las une

Las camisas blancas holgadas son otro punto de coincidencia entre las artistas. Aunque en este caso hay una diferencia: mientras que la cantante de “Levitating” las suele usar con corbata negra, la intérprete de “N5″, apuesta por unas cintas más sutiles.

Para ocasiones más informales, las camisas blancas holgadas también son otra coincidencia entre las cantantes

Si hablamos de trajes, también son otro must entre ellas. La solista europea apostó por un blazer y pantalón beige cuando fue invitada a los Billboard Women in Music 2018, mientras que Lali usó un estilo muy similar para las fotos de Libra, su tercer disco de estudio. “El de Lali es como un spencer más corto. Lo que vemos es colores o formas parecidas”, apuntó Caprarola.

Dua Lipa y Lali usaron trajes beige

Lo cierto es que, a pesar de las similitudes, el diseñador reconoce la versatilidad e incluso la llegada que tiene la protagonista de Sky Rojo en las adolescentes: “Las marcas que visten a Lali y le hacen cápsulas, no paran de vender lo que usa. Hay un nicho de gente que compra toda su ropa. Visualmente es muy atractiva”, cierra Caprarola.

