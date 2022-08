Lali Espósito reveló el error que le señala Ricardo Montaner cuando da sus devoluciones en La Voz Argentina

Lali Espósito remarcó el error que le señala constantemente Ricardo Montaner

En medio de una devolución, Lali Espósito se dio cuenta de un error y procedió a revelar que Ricardo Montaner la corrigió tanto a ella como a su hijo menor, Mau, para que tengan un mejor desempeño en La Voz Argentina.

Después de un picante cruce con Ricky, Lali comenzó su análisis sobre la batalla del Team Soledad que protagonizaron Ezequiel Romano e Ignacio Pereira al cantar Un montón de estrellas, de Polo Montañez. “Me encantó, la pasé muy bien. Por supuesto que hubieron (sic) cositas”, indicó Lali, que después frenó y le preguntó a su compañero si estaba bien lo que estaba diciendo.

“¿Hubieron, Monta? Corregime”, le pidió Espósito a Ricardo. “Hubo”, contestó firme el cantautor argentino-venezolano. Lali reformuló su oración y reveló una faceta “docente” de su colega. “Hubo cositas. Monta nos corrige bien cuando hacemos cosas mal, vamos a contarle a la gente”, indicó. La actriz luego explicó que Montaner les señaló tanto a ella como a Mau un sonido que hacen con su boca al hablar, además del error verbal ya señalado.

“Estábamos en el backstage, vino Montaner y nos dijo que quería hablar en privado. Yo pensaba ‘coño de la madre, ¿qué pasó?’”, relató Mau. “Yo pensé ‘uy, estoy con uno de los hijos’, pero no, era para sumar y de la mejor manera”, bromeó Lali. Ricardo después aseguró que “todos tenemos errores”, y que no hacía falta que dieran a conocer que le gusta hacer correcciones. Ante esto, Marley lo llamó “profesor de lengua”.

Lali Espósito es quizás la coach que más se destaca por su humor en el exitoso programa de Telefe.

Durante la misma batalla, Lali Espósito le dio una contundente respuesta a Ricky Montaner cuando este quiso sacar otros trapitos al sol. Uno de los integrantes del Team Soledad que participó de una batalla, Ignacio Pereira, es abogado penalista. Esto provocó que el músico haga una pregunta picante relacionada a algo sucedido durante la anterior instancia de audiciones a ciegas.

“¿Se puede denunciar un bloqueo?”, preguntó Ricky, haciendo alusión a lo sucedido en el primer programa de esta cuarta temporada de La Voz Argentina, cuando Lali bloqueó a los hermanos Montaner para quedarse con Tomás Sagués, participante de su equipo que actualmente se encuentra clasificado a los Knockouts.

Lali no se anduvo con vueltas y le contestó con clase a su compañero. “Él no es el profesional para eso, tenés que ir a un psicólogo”, disparó la cantante pop. Marley, los participantes en el escenario y todo el estudio estalló en un “uuuh” al unísono, y Ricky aseguró a modo de broma que Lali se encargó de “llevar su autoestima a la mierda”.

Lali Espósito es quizás la coach que más se destaca por su humor en el exitoso programa de Telefe. Con su simpatía, la cantante trasforma una simple devolución en divertidas situaciones que hacen tentar a todos los presentes en el estudio. Y el último domingo no fue la excepción, cuando recordó una de las más tensas e incómodas situaciones que se vivieron en la temporada 2021 del reality.

Lali Espósito recreó el meme de una de las peleas más recordadas de La Voz Argentina

Todo comenzó cuando la intérprete de “Disciplina” tuvo que dar el veredicto de la batalla de su equipo, en la que se enfrentaban las participantes Vanesa Enriquez y Yanela Toscano. “Quien continúa en La Voz, en el team Lali, es...Yanela”, anunció.

Luego de los aplausos, la ganadora se deshizo en elogios para con su compañera, y Marley acotó: “Qué bueno que este año todos se llevaron perfecto”. Entonces, la ex Casi Ángeles no pudo evitar comparar esa situación con una totalmente opuesta que ocurrió en 2021, cuando las concursantes Jéssica Amicucci y Esperanza Careri confesaron haber tenido una muy mala relación durante los ensayos. “Ay, sí, qué bueno que este año no fue ´¿puedo decir algo?´”, expresó Lali imitando el tono de Amicucci cuando al año pasado se enfrentó con su compañera y se transformó en un meme que se viralizó en las redes sociales.

