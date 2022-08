Nequi Galotti recordó a su hermano con autismo: “Mis padres nunca quisieron encerrarlo, negarlo ni taparlo”

Nequi Galotti habló de su vínculo con su hermano Marcelo, quien falleció en 2019

En julio de 2019, Nequi Galotti recibió la triste noticia de que Marcelo, su único hermano varón, había fallecido. “Hoy es el día más triste de mi vida. Los seres de luz como él transcienden tiempo y espacio, es demasiada magia para un solo plano”, expresó con tristeza la ex modelo en aquel entonces.

Esta semana, Nequi conversó con Agustina Kämpfer en Algo que Contar (IP Noticias), su nuevo ciclo de entrevistas y ahondó en el vínculo que tenía con su fallecido hermano, quien poco tiempo después de nacer fue diagnosticado con trastorno del espectro autista. “Marcelo es mi vida entera. Podría hablarte durante horas de lo que fue para mí y para mi hermana Lucía. Recibimos educación en la inclusión hace 60 años. Mis padres desde siempre quisieron darle una oportunidad, no quisieron encerrarlo, no quisieron negarlo, ocultarlo ni taparlo”, dijo Galotti, a corazón abierto.

A su vez, la invitada recordó un cruel episodio vivido en torno a la condición de Marcelo. “En aquella época, la mamá de una amiguita mía del colegio decía: ‘Ay, no, no vayas a lo de Nequi Galotti porque tiene el hermano bobo’. ¡Como si eso fuera a contagiarla a la chica!”, continuó contando Nequi ante el asombro de Kämpfer.

Nequi Galotti recordó a su hermano con autismo

Acerca de cómo sobrelleva el vacío que le dejó la partida de Marcelo, la ex conductora de Utilísima dijo: “Doy lo mejor de mí y a eso me lo enseñó él. Cuando yo tenía 19 años, mis padres me nombraron su tutora. Nos hablaron a mi hermana y a mí sobre la finitud de la vida, sobre que ellos podían morir en cualquier momento. Y yo siempre planeé mi vejez con Marcelo. Lo extraño tanto, que es inimaginable. Él me hizo la persona que soy”, concluyó Galotti.

Marcelo había nacido en Rafaela, Santa Fe. Pocos tiempo después de su diagnóstico, sus padres, Elsa y Alberto Galotti (médico de profesión) decidieron mudarse a Buenos Aires para que el niño (el primer hijo del matrimonio) contara con todo lo que necesitara. Por entonces, Nequi tenía dos años. Más tarde, llegaría Lucía Dina Galotti, la menor de los tres hermanos.

Tal como recordó Nequi en la entrevista con Kämpfer, ella estaba a cargo de la tutela de Marcelo, aun cuando su hermano vivía con su mamá, de 86 años de edad, en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. Y hasta el último día de la vida de Marcelo, la ex modelo acompañó permanentemente a su adorado hermano. Toda una vida juntos donde mantuvieron un lazo muy fuerte.

Nequi Galotti

Tras el desenlace, Galotti debió comunicar en sus redes sociales la noticia más difícil: el fallecimiento a los 62 años de este “ser de luz”, tal como lo describió en un posteo realizado el 20 de julio de 2019 en su cuenta de Instagram.

A mitad de la semana previa al fallecimiento de Marcelo, Nequi había realizado otra publicación sobre él, en el que junto con su hermana pedían una cadena de oración para la recuperación de su salud. Marcelo se encontraba internado en terapia intensiva con pronóstico reservado por un cuadro de neumonía bilateral. “La está luchando…”, le había dicho en esas horas la mujer de Bartolomé Mitre a Teleshow. Pero con el paso de los días su situación empeoró, hasta alcanzar su doloroso final.

SEGUIR LEYENDO: