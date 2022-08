La emoción de Marcelo Tinelli por Paloma Angione, la talentosa participante de Canta Conmigo Ahora

En el ciclo de entretenimiento Canta Conmigo Ahora (El Trece), se presentó Paloma Angione, de 18 años, y con su talento arrasó con una emocionante versión de “Marinero de Luces”, que le valió el récord de 97 votos. Durante su performance, Marcelo Tinelli no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas.

“Les agradezco a mis papás porque siempre en mi casa, un domingo cuando mamá limpiaba la casa o en una vuelta al centro los viernes, había música. Además, lo siento como mi contención, porque me sienta como me sienta, si estoy feliz, triste, enojada o con cualquier otra emoción, la tengo que escuchar para descargarme, para tranquilizarme o festejar”, manifestó la participante que se lució interpretando una canción de la reconocida cantante española Isabel Pantoja..

Además, la concursante explicó: “Mi mamá tiene una grabación de mi papá tocando la guitarra y cantándome su canción favorita, que me emociona y me hace estar en ese lugar donde me sentía tan única y amada, también cuando bailaba con mi hermana las canciones de Panam y Floricienta”.

Durante el programa, también se presentó en el escenario Tomás Giménez, un tucumano de 23 años, radicando en la provincia de Santa Cruz y residente actualmente en San Juan. Para matizar sus nervios, en la previa contó que lleva la música en la sangre, designio de su padre que es cantante lírico. Y para entrar en clima, cantó la primera canción que aprendió: el “Ave María”.

Ya en el escenario, sorprendió de entrada con su carismática sencillez y su tonada irresistible. “Quiero entregarles un pedacito de mi corazón”, se propuso antes del desafío. “Ganó aplausos sin haber cantado”, se sorprendió Marcelo Tinelli, antes de escucharlo interpretar una dulce versión a guitarra y voz de “Thinking out loud”, de Ed Sheeran.

Al finalizar su actuación, el conductor se dirigió hasta el puesto de una de las jurados, Crash, y la encontró sentada sobre el escritorio y de perfil al escenario. “Quería que me cante como princesa”, dijo la jurado justificando su posición, mientras cruzaba sonrisas y saludos con el joven. “Me queda lejos San Juan”, lamentó ella. “Me puedo instalar acá”, redobló el participante y Tinelli tuvo que interrumpir a Crash cuando se disponía a darle la dirección.

Crash y Tomás Delgando interpretan "Perfect" en Canta Conmigo Ahora

“¿Usted está soltera?”, indagó el Cabezón. “Sí, obvio”, respondió la jurado. “Yo también”, aportó el tucumano sin que nadie le preguntara, cosechando aplausos de todo el estudio. En el plan celestino que maneja como nadie, Tinelli les arregló la primera cita: iba a ser en el escenario del programa, ante los 99 jurados restantes y los miles que lo seguían por televisión. Pero antes, recorrió los diferentes puestos, cosechando las devoluciones positivas de Cristan Castro, Los Caligaris, L-Gante, y su coterránea Gladys, que le dio su voto cantado desde el momento en el que lo escuchó hablar.

Finalmente Crash bajó de la platea para cantar como lo había prometido. Le preguntó a Tomás si sabía tocar ‘Perfect’, otra de Ed Sheeran. Él ajustó su guitarra y se fundieron en un dueto como si se conocieran de toda la vida y como si se hubieran flechado pocos minutos antes. Mientras, Tinelli registraba todo con la cámara de su teléfono celular y el jurado acompañaba en estado de hipnosis.

