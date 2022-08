Amplio living, cocina y jardín con pileta: Noelia Marzol mostró la espectacular reforma de su casa

Noelia Marzol está en plena reforma de su hogar

Noelia Marzol está feliz con su presente personal. Casada con el futbolista Ramiro Arias, la bailarina disfruta de la crianza de su pequeño hijo Donatello y a mediados de junio confirmó la llegada de su segunda hija, que se llamará Alfonsina. Lo cierto es que como la familia se agranda, Noelia también anunció que está haciendo una gran reforma en su hogar y, fiel a su estilo, la mostró en sus stories de Instagram, donde publicó varias fotos de los distintos ambientes.

“Los que me siguen hace rato saben que hace unos años compré la casa y de apoco la voy ´tuneando´. Así que todo cambio representa mucha felicidad”, escribió. Inmediatamente, comenzó a mostrar imágenes del impactante antes y después. En primer lugar, mostró el frente de la propiedad, que antes tenía un color mucho más oscuro. “Falta que crezca la enamorada del muro”, comentó sobre la planta que quiere para decorarla. Y, acto seguido, también mostró la imponente puerta de madera que compró.

El antes y el después del frente de la propiedad de Noelia Marzol

Lejos de cualquier divismo, la actriz también dejó que sus seguidores vean que ella también puso manos a la obra para ayudar en las reformas. “¡Te arreglo tutti! Muchas veces con tal de ahorrar, me pongo a laburar a la par de los expertos”, escribió junto a una foto en la que se la ve de entrecasa arreglando una pared.

Noelia Marzol también puso manos a la obra

En tanto, mostró la parte posterior de la casa. “El contrafrente estaba algo deteriorado...¡bastante!”, reconoció comparando postales viejas y actuales. “Lo dimos todo y más”, expresó mostrando la hermosa galería que reformaron. Del jardín también mostró las mejorías, en donde además cuentan con una gran piscina. Además, dejó ver las nuevas plantas que le agregó para decorarlo. Y mostró a su marido oficiando de jardinero. “El mejor parquero”, lo elogió.

Así estaba antes el contrafrente de su domicilio

El jardín quedó completamente renovado

Su marido Ramiro Arias también ayudó haciendo la jardinería

Por otro lado, en la cocina también hizo un gran cambio en la decoración. Anteriormente, el espacio contaba con unas venecitas de color verde, que ella decidió cambiar por unos azulejos blancos más modernos y colocar muebles acordes al nuevo estilo. Además, mostró el cuarto de su hijo, que pronto ocupará la beba en camino. El living también fue modificado por completo, en sintonía con los otros ambientes: eligió pintar todas las paredes de blanco para darle más luminosidad y también optó por muebles más claros, que dan una sensación de mayor amplitud.

La cocina quedó completamente reformada

El living ahora luce mucho más luminoso y amplio

Pero no todo fue color de rosas en el proceso de reformas. Como toda obra, durante el proceso es todo caos y Marzol también quiso mostrar ese costado. Por eso, compartió una foto en la que se ven varios escombros y acotó: “Momentos tensos...mucho tiempo así pasamos”. Sin embargo, y aunque todavía faltan algunos detalles, continúan con el gran proyecto: “Y seguimos con Ramiro...hay más material, pero no es la idea aburrirlos. Solo contarles que estoy feliz y que estos siete años de trabajo valieron la pena”.

El proceso de la obra no fue nada fácil

Con su marido Ramiro Arias, también se metieron de lleno en el proyecto de reformas

En una reciente entrevista con Teleshow, la bailarina había revelado que retomó su trabajo en Sex, viví tu experiencia, donde ahora se presenta solo dos veces por semana, con la autorización que le dio su obstetra. “Él me dijo que tengo que seguir haciendo actividad física porque estoy acostumbrada y tampoco puedo ser sedentaria, además, puede afectar la presión. Pero la idea es medir la actividad, por eso hago funciones los jueves y viernes y él chequea la coreografía”, había explicado. “Estar arriba del escenario es algo mágico, te calma todo. Me hizo bien volver a trabajar”, resaltó en en esa ocasión, aunque admitió que este segundo embarazo lo transita con más náuseas que el primero. “Dicen que a los tres meses terminan los malestares, voy por el cuarto y siguen. Pero lo voy sorteando como puedo: me pongo el balde detrás de escena, trato de que me lleve mi marido así no me mareo”, había confesado.

