Alina Moine rompió el silencio sobre su relación con Marcelo Gallardo

Las versiones de romance habían surgido en septiembre de 2019. Aseguran que el flechazo se habría dado cuando Alina condujo la fiesta en el Monumental por la consagración de la Copa Libertadores en diciembre de 2018

Si bien, tanto Marcelo Gallardo como Alina Moine manejan un bajísimo perfil, desde hace años todos los rumores los vinculan sentimentalmente. Las versiones de romance habían surgido en septiembre de 2019. Por aquel entonces, la información contaba que la periodista y el deportista se habían enamorado después de cruzarse en una fiesta que ella condujo en el Monumental por la consagración de River en la Copa Libertadores, en diciembre de 2018. Sin embargo, ambos se ocuparon de desmentirlo cada vez que pudieron. Incluso en abril de este año, cuando se reavivó el tema tras un supuesto viaje juntos por Salta.

“Simplemente voy a decir que lo que dijeron no es verdad. Y que de mi vida prefiero no hablar, elijo cuidarla de lo externo”, respondió a Teleshow la conductora sobre aquellas especulaciones. Por su parte, aclaró que se había comunicado con Gallardo para hablar de lo que se decía de ellos. “Sacamos conclusiones en su momento. Como periodista deportiva tengo mi teoría, pero prefiero dejarlo así. No tiene sentido darle entidad. Dejémoslo ahí”, sostuvo en aquel momento.

Marcelo Gallardo se separó hace cinco años de Geraldine La Rosa, luego de casi 30 años juntos y tres hijos: Nahuel, Matías y Santino. Sin embargo, en ese período de distanciamiento, la pareja intentó una reconciliación y ahí llegó Benjamín. Y este fin de semana, el pequeño cumplió tres años y sus padres, demostrando que mantienen un excelente vínculo por el bien de sus hijos, se reunieron para celebrar en familia.

Marcelo Gallardo se separó hace cinco años de Geraldine La Rosa, luego de casi 30 años juntos. El fin de semana festejaron el cumpleaños de Benjamín, el más chiquito de la familia (Foto: @gerald.larosa)

Pronto, las postales del festejo comenzaron a circular por las redes. Fue la propia Geraldine quien compartió las fotos del niño soplando las velitas junto a sus padres, quienes se mostraron unidos. Y nuevamente se encendieron las alarmas: ¿es probable una reconciliación entre la expareja?

Luli Fernández contó en Socios del espectáculo que, tras esos posteos, se comunicó con Alina Moine y la consultó sobre las imágenes familiares de los Gallardo. “Yo estoy sola en este momento”, le respondió la periodista deportiva sobre su estado sentimental e intentó aclarar cuál es el vínculo que la une actualmente con el entrenador de River: “Marcelo Gallardo y yo, sinceramente, somos muy amigos”.

Tampoco quiso referirse al rumor de reconciliación entre el DT y la madre de sus hijos. “De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él, llamalo a Marce”, escribió categórica en el mismo mensaje de chat que Luli mostró en pantalla.

Entonces, la panelista relató una conversación que habría tenido con el propio Gallardo minutos después. “Cuando terminó el programa le mandé un mensaje, porque soy insistente, le mandé la captura de la charla con Alina y me llamó. Muy buena onda”, anticipó. En la supuesta comunicación telefónica, el exjugador se refirió a su relación con Geraldine: “Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una excelente mamá y persona, pero no existe reconciliación alguna. No me gusta hablar de mi vida personal pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo”.

Geraldine La Rosa siempre presente en la cancha de River

En relación a su vínculo con Moine, la respuesta que mostraron en el ciclo de El Trece fue en el mismo sentido que la que dio la periodista deportiva: “Estoy solo, con Alina tenemos una hermosa amistad”.

Tampoco es la primera vez que Geraldine La Rosa comparte postales familiares y le envía mensajes cariñosos al técnico por redes sociales. Hace apenas unas semanas, cuando River le ganó a Barracas Central y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina, ella compartió una historia de Instagram en la que aparece su hijo Benjamín alentando por su papá al grito de “Muñeco, Muñeco…”. “Porque un gran campeón necesita fuertes batallas para resurgir. Te amamos, tu familia”, escribió junto al video.

SEGUIR LEYENDO: