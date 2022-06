El fuerte cruce entre Chanchi Estévez y el Chino Leunis en El Hotel de los Famosos: “Así no se puede jugar”

Durante el desafío por equipos el participante y el conductor tuvieron un desacuerdo que terminó en la indignación de el ex Rácing

Terminada la etapa del repechaje, el espíritu competitivo volvió a dividir a los huéspedes y al staff de El Hotel de los Famosos. Después de una tensa semana en la que los participantes y los resultados de algunas pruebas definieron que Mónica Farro, El Turco García y Militta Bora ingresen al reality de El Trece, tuvo lugar el desafío por equipos. Sobre el final Maxi Chanchi Estévez no pudo contener la bronca por un detalle que consideró injusto y se lo reclamó a Leandro El Chino Leunis frente a todos sus compañeros.

“Las vacaciones se terminaron, ojalá hayan descansado cuerpo y mente para arrancar de nuevo a darlo todo”, anunció Pampita Ardohain antes de que al azar quedaran conformados los grupos. De camiseta violeta formaron parte del mismo equipo Melody Luz, Martín Salwe, Sabrina Carballo, Farro y el Turco. Sus adversarios llevaron el color naranja: Chanchi, Alex Caniggia, Emily Lucuis, Imanol Rodríoguez y Militta. Tal como viene sucediendo, los ganadores obtienen el beneficio de disfrutar de las instalaciones del hotel durante toda la semana, y los perdedores deben trabajar y cumplir con todas las tareas de limpieza y cocina.

Como en cada emisión, Leunis explicó el paso a paso del juego, que consistía en obtener la tarjeta al final de una serie de obstáculos y un camino embarrado que debían recorrer en duplas. El equipo violeta obtuvo el triunfo, y mientras ellos festejaban el exfutbolista alzó la voz para plantear el supuesto incumpliento de las reglas: “Tiraban la pelota cuando no se podía, Chino, así no se puede jugar, mirálo por favor”. Indignado, repetía la frase haciendo la señal de pedido de VAR, tal como en el deporte.

Tras un tenso desafío por equipos, se definió también que Locho Locchisano es el primer nominado de la semana en El Hotel de los Famosos

“Tiraban cuando no traían las pelotas, venían con dos pelotas y tiraban, eso no se podía hacer”, resaltó mientras el conductor le aseguraba quelo iban a revisar. El Turco García, por su parte, defendió el logro del grupo y aseguró que fue de manera honesta: “¡Noo! ¿Qué trampa? ¡Estás loco! Chanchi no sé qué reclama, pero yo lo conozco, es calentón, a nadie legusta perder y menos a él”. Estévez insistió y le pidió a sus compañeros que siguieran jugando hasta terminar por si se daba por inválido el desempeño de sus adversarios.

“Un nuevo desafío que, en el final, presentó algunas quejas por parte del equipo naranja. Lo cierto es que vimos todos los videos, rescatamos la totalidad del desarrollo del juego, y éste se desarrolló con total normalidad”, explicó el Chino. Y agregó: “Inclusive, el equipo naranja es el que rescató primero las ocho bolas y llegó al momento del lanzamiento primero”. No conforme con su justificación, Chanchi volvió a exigir: “El reclamo era que el juego consistía en que la persona que tenía que atrapar la pelota tenía que traer cuando cae la pelota y recién ahí tirar la misma pelota; ellos no solamente no respetaron las reglas sino que en un momento Melody venía con dos pelotas y ellos seguían lanzando”.

“¿En qué momento explicamos que no se podía traer más de una pelota o que tenían que esperar? Mientras hubiera pelotas para tirar, nunca dijimos en ningún momento eso”, lo frenó el Leunis. De manera contundente, el conductor sentenció: “Chicos, lo cierto es esto: interpretaron mal las reglas, en ningún momento dijimos que tenían que esperar que esa misma pelota la tenían que traer para tirar; lo interpretaron mal y eso fue un error que les hizo perder la prueba”.

“El rol de Emily y el rol de Melody era traer pelotas para que tengan siempre pelotas para tirar. Fin. No había ninguna otra regla, lo interpretron mal”, remató el Chino. Y cerró: “Luego de lo conversado y de haber escuchado sus reclamos sobre las explicaciones y ver nuevamente los videos, determinamos que el equipo violeta es el justo ganador”.

