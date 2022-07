A Camila Homs se le escapó un like en un video de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: cómo se los veía en el posteo

Rodrigo De Paul, Tini Stoessel y Camila Homs (Instagram)

El gran terror de cualquier stalker (en realidad, de cualquiera de nosotros: ¿quién no ha fisgoneado alguna vez una red social ajena?) es que se escape un desafortunado me gusta en una publicación a la que ingresamos por curiosidad, sospecha, celos, envidia, rencor... Y es que así como introdujo el término que define el acto fallido, Sigmund Freud bien podría hacerse un festín al analizar los likes que dejamos sin querer queriendo. Esto mismo acaba de pasarle a Camila Homs en un video de Instagram que los muestra a Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, juntos.

Todo sucedió después de que el jugador del Atlético de Madrid rompiera el silencio para hablar de tres situaciones, en esencia: su conflictiva separación de la madre de sus hijos -con un divorcio que se dirime ante abogados-, el noviazgo con la cantante -más precisamente, cuándo comenzó- y la posibilidad -esgrimida en un principio por el propio presidente de la AFA, Chiqui Tapia- de que la disputa judicial lo deje afuera del Mundial de Qatar.

“Nos llevamos súper bien: Camila, cada vez que yo fui al país, siempre estuvo a disposición para que viera a los chicos -dijo De Paul, en un móvil con América vía Zoom-. Ella (por su exesposa) en unos días se va de vacaciones con su pareja. No hay nada malo, los dos rehicimos nuestra vida. Los dos charlamos, me preguntó si estaba conociendo a Tini y le dije que sí. Ella me dijo que estaba conociendo gente también. Buenísimo”. Además, el ex Racing descartó de lleno la posibilidad de no acompañar a Lionel Messi en una nueva incursión mundialista. En resumen, según sus palabras, todo transita en absoluta armonía.

En este contexto improbable -pocos esperaban las declaraciones de De Paul-, trascendió en estas horas la filmación muestra a la cantante de “La Triple T” riéndose con el futbolista de la Selección Argentina en su casa de Madrid -la misma en la que hasta hace un convivía con Homs y sus hijos-, en una escena cotidiana que los muestra muy felices junto a un grupo de amigos. Nada de malo, por supuesto. El problema es que cuando la cuenta tinishoodie, dedicada a la artista, claro, compartió el video publicado originalmente por Tini, Camila se puso en evidencia al darle un like, según lo descubrió -sagaz- Juariu.

El like de Camila Homs al video de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul (Instagram)

La actual modelo no pretendía hacerlo, por supuesto, en medio de su conflicto con su exmarido: por si quedaran dudas de su accionar involuntario, casi de inmediato retiró el like en cuestión. Y aquí no ha pasado nada... “El que esté libre de un like sin querer, que tire la primera piedra”, reflexionó Juariu. Y no le falta razón.

Curiosamente, días atrás De Paul también volvió sobre sus pasos en lo que se refiere a las redes sociales. Y a Tini. Ocurrió cuando compartió una foto al reencontrarse su novia, luego de un breve tiempo separados, y decidió borrarla. Minutos después publicó una imagen similar, del mismo momento -los dos en malla en una tarde al aire libre, en medio del calor sofocante que azotó a Europa-, con la diferencia de que esta vez, se los veía abrazados y antes, en la instantánea eliminada, uno -él- se ubicaba encima del otro -ella-. ¿Por qué la borró? Se desconoce.

La única certeza es que Rodrigo y Tini disfrutan de un noviazgo afianzado y en ascenso. Y que al parecer, Camila también se estaría reencontrando con el amor. Otra certeza: pese a las palabras del futbolista, el divorcio sigue siendo conflictivo. ¿La certeza final? Es el último mundial de Messi. Ojalá Rodrigo lo ayude a conseguir la gloria máxima. Y a todos los argentinos se nos escapé un lagrimón de felicidad, antes que un like inesperado...

