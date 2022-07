El Hotel de los Famosos tendrá su gran final: quién es el candidato a ganar los 10 millones de pesos

Martín Salwe y Alex Caniggia, los dos finalistas de El Hotel de los Famosos (Foto: @hoteldefamosos)

Tuvieron que pasar cuatro meses, 89 programas y 21 participantes, para conocer finalmente al ganador de los 10 millones de pesos, el tentador premio que estipuló la primera edición de El Hotel de Los Famosos para aquel que gane el reality. Y ese día llegó, hoy finalmente sabremos quién alzará la copa y se llevará no solo el premio económico sino el título del primer campeón de un formato que promete tener más ediciones.

La final del programa que conducen Pampita y El Chino Leunis, que se verá a las 21.15 -en horario especial por el estreno de Canta conmigo ahora, el nuevo ciclo que conduce Marcelo Tinelli-, se dirimirá entre Alex Caniggia y Martín Salwe. El mediático y el locutor ya compitieron en dos juegos en esta final que comenzó el jueves y les restará la tan temida H donde finalmente se sabrá quién es el gran ganador. Frente a la atenta mirada de sus ex compañeros, amigos y familiares, los dos jóvenes tendrán que dejar lo mejor de cada uno.

Pampita y El Chino Leunis explicaron las reglas de la gran final de El Hotel de los Famosos

“Será una final de tres duelos, y si uno de ustedes se lesiona en alguno de estos, el que toma su lugar es el último eliminado, Walter Queijeiro”, anticipó Pampita en el último programa explicando el camino a la final. Y luego detalló que primero cada uno haría el laberinto, tal como hacía cada nominado de la semana; después pasarían al terreno donde realizaban las pruebas en equipo -con rastrera de barro, rampas y doble red-; y por último se verían frente a frente en la H.

“El mayor enemigo acá va a ser el reloj, porque la sumatoria de los tres tiempos cronometrados serán comparados, y estarán resguardados por la escribana Guadalupe Morales”, les informó Leunis, además de anunciarles que no se enterarán de los resultados hasta finalizar la Hache. Asombrado, el locutor reflexionó en el backstage: “O sea que yo juego contra mí mismo, todo es por tiempo, así que va a ganar el más rápido”. Efectivamente, el conductor confirmó que quien complete las tres instancias en menos minutos, será el ganador del reality.

Alex Caniggia es el gran candidato para ganar la final del reality

A lo largo de los programas, se jugaron en total 17 H -las finales en las que se elimina a un participante- pero esta será la definitiva. Al igual que sucedió en cada edición Masterchef Celebrity, ya se grabaron dos finales, cada una con un ganador distinto, buscando que no se filtre el resultado final. Ambos participantes llegan a esta instancia en casi idéntica igualdad de condiciones: son los dos jugadores más jóvenes y más fuertes; quienes ganaron la mayoría de los juegos y los que menos tuvieron que atravesar duelos finales. De hecho, Alex jamás jugó una H pero cuenta con una lesión en el tobillo que podría perjudicarlo. “Estoy mal, angustiado, con bronca, no puedo ni caminar pero voy a dar lo mejor”, dijo el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, pero no quiso reemplazo y jugará infiltrado.

Martín Salwe tuvo su "fiesta del amor" con su novia, Emily Lucius

Amados y odiados por el público, ambos tejieron estrategias y confabularon para llegar a la gran final. También protagonizaron momentos importantes adentro del programa. Se enamoraron -Salwe de Emily Lucius y Alex de Melody Luz-, sufrieron fuertes discusiones con compañeros, protagonizaron peleas y ambos son personajes mediáticos. Y aunque pertenecieron durante la mayor parte del tiempo al mismo bando -formaron parte de “La Familia”-, el candidato para quedarse con los 10 millones es Alex Caniggia.

Alex Caniggia y Melody Luz, la pareja más apasionada del Hotel que continúa con su relación afuera de reality

Un formato exitoso que ¿tendrá segunda temporada?

La primera edición del hotel contó un gran despliegue. Se desarrolló en una locación de 7 hectáreas, ubicada en la ciudad de Cañuelas, con un equipo de producción de 170 personas en el lugar y 50 en postproducción cubriendo las 24 horas del día durante 4 meses.

“Esta primera edición cumplió y superó las expectativas de la productora en cuanto a la calidad de producción, ejecución de un formato completamente nuevo, desarrollado por nosotros. Entendemos también que cumplió la expectativa de audiencia, de relevancia y de calidad que exige siempre El Trece”, aseguró Diego Guebel, presidente de BoxFish -la productora a cargo del envío-, en diálogo con Teleshow.

"Este es un programa que premia el esfuerzo y la superación. Si bien varios participantes no estaban tan preparados, muchos se superaron y progresaron hasta llegar más lejos de lo que imaginaban", explicó Diego Guebel con respecto a los juegos del reality

El éxito del ciclo en tierra local abrió el mercado para replicar la experiencia del reality y hasta la posibilidad de que se use el hotel para las grabaciones. “Estamos conversando con varias emisoras de distintos países y también con distribuidores de formatos con alcance global que están interesados en el formato. Dentro de estas conversaciones también hay posibilidades de tener un hub de producción en la locación que estamos usando”, confirmó el productor, quien ya sueña con una segunda edición. “Parece que sí, que habrá una segunda temporada del Hotel este año por eso estamos comenzando a contactar algunos participantes que nos interesaran”, adelantó pero aclaró también que las listas que circulan por las redes son falsas y que “se difundieron antes de que empecemos el casting”.

Con respecto a los spoilers que acompañaron el desarrollo del reality y por lo que cada semana los televidentes usurarios de redes sociales ya sabían de antemano quién sería el próximo eliminado o qué cosas sucederían, Guebel opinó que “es natural que en una producción en donde trabajan más de 100 personas esto suceda. Creo que no modifica la performance del programa. Hay público que le gusta saber antes, los spoilers y muchos otros que no, que optan por no leer/escuchar o ver lo que se adelanta”.

¿Habrá cambios en la segunda edición? ¿Podrá votar el público? ¿Se grabará con menos tiempo de anticipación para tener en cuenta la opinión del “afuera”? El productor dejó la puerta abierta a realizar algunas modificaciones. “Todos los formatos evolucionan de distintas maneras. Es prematuro todavía poder estimar qué cambios puede tener el formato en futuras temporadas. Lo que pasó en la calle, la opinión de la gente, el fanatismo, las posiciones a favor o en contra de los participantes, son señales de que el público se enganchó con el programa y se apasionó. Siempre la experiencia de una primera edición, la usamos en las siguientes. En cuanto a `el afuera´ si bien no es determinante, estará presente”.

En total, pasaron por el programa 21 participantes famosos

