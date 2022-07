La China Suárez lanzó una fuerte advertencia para los amigos de Rusherking

La China Suárez y Rusherking

En las últimas horas, Eugenia La China Suárez y Rusherking regresaron de Disney, donde disfrutaron de unas vacaciones con Rufina, Magnolia y Amancio, los hijos de la actriz. En sus redes sociales, ambos fueron compartiendo con sus seguidores distintos momentos y postales del viaje, en los que se los notó muy enamorados y alegres en los atractivos parques de diversiones.

Sin embargo, en medio de su aventura en Disney, coincidió con la celebración del Día del Amigo lo que le valió al rapero una especie de reproche en público de parte de algunos de sus amigos por haber viajado con la actriz y haberse perdido el festejo en Buenos Aires con los suyos.

“Feliz día del amigo a todos. Se preguntarán quién es el tipo que aparece en la foto… A esta altura yo también me lo cuestiono, pues solía ser mi amigo, mi compañero de aventuras… Tomi le decía yo, supongo que ahora es simplemente Rusher”, escribió El Demente, un reconocido streamer, en su cuenta de Instagram, sobre una foto del novio de la China en blanco y negro, junto con una leyenda de “Se busca” y un falso número de teléfono: “Si alguien tiene alguna info, comunicarse”, agregó.

La broma de El Demente para Ruskherking por el Día del Amigo (Instagram)

Para seguirle el juego, algunos amigos en común de los dos dejaron en la publicación algunos comentarios en el mismo sentido. Duki escribió: “Seguimos buscándolo, hermano. Si sabemos algo te avisamos”. “QEPD Rushi. Siempre presente”, sumó el rapero Lit Killah. Otro colega como Nobeat fue un poco más allá e inventó un hashtag adecuado para la ocasión: “#FreeRusher”, propuso.

Ante la repercusión que generó el posteo de El Demente, el propio Rusher recogió el guante desde Orlando y le respondió: “Jajaja. Te amo mi hermano. Perdón, estoy trabajando, te lo juro”, se justificó para luego pasarle factura a su amigo, quien también estuvo de vacaciones con su novia en las últimas semanas. “Vos te fuiste un mes con Iara ¿y yo me quejé? NO, te apoyé porque es lo que te hace feliz. Qué dolor que siento”, cerró el rapero. Y pese a que estaba claro que se trataba de una broma, la publicación generó tanto ruido que El Demente decidió borrarla o bien archivarla para que desaparezca de su feed de Instagram.

Ida y vuelta en Instagram entre La China Suárez y El Demente

Ahora, ya con la pareja en Buenos Aires, el streamer volvió a referirse al asunto, pero esta vez la que respondió fue la actriz. Todo ocurrió con un comentario del joven en sus historias de Instagram: “Amigo no puedo creerlo estoy en un Uber y en la radio están diciendo que el Rusher se peleó con sus amigos por culpa de que la China, qué flasheaban”, escribió junto a una selfie a bordo del automóvil.

La cantante no dejó pasar la publicación y le respondió desde su cuenta, replicando la fotografía y dejando en claro su postura. “Es verdad. Le dije ‘elegí, tus amigos o yo’. Y el resultado está más que claro”, afirmó. Además, mencionó la cuenta del cantante para asegurar que mensaje llegue a destino, y advirtió: “Ya vamos a hablar vos y yo”.

El Demente reaccionó ante las palabras de la actriz y volvió a responderle. “China devolvemos a Rusher, ¡era nuestro!”, insistió. Y se encontró con una respuesta en el mismo tono irónico. “Ni en pedo. Es solo para mí, no tiene tiempo para ustedes, sus amigos. Yo no lo dejo ir a las juntadas porque si no, sabe que me pierde”, aseguró.

Pero la cosa no quedó allí. Al regreso, la China estuvo compartiendo algunas imágenes del evento con el que lanzó “Lo que dicen de mí”, su primer tema como solista. Y en una de las fotos con un grupo de amigos, uno de ellos, el streamer Goncho Banzas, se la dejó picando: “Ja ja. No lo veo a El Demente”, escribió. Y la ex Casi ángeles, redobló la ironía llevándola al filo: “Estaba pero lo corté. Me tiene harta”.

