Matías Defederico dijo que no le alcanza para pagar la cuota alimentaria: la irónica respuesta de Cinthia Fernández

La batalla mediática entre Cinthia Fernández y Matías Defederico sumó un nuevo capítulo en su historia sin fin. Después de que el exfutbolista publicara un revés judicial de su expareja, que la bailarina tardó en responder con una fuerte respuesta, ahora volvieron a enfrentarse. Todo ocurrió a partir de un móvil que Defederico dio en A la tarde que enfureció a Fernández, que le contestó en duros términos en su cuenta de Instagram.

Recapitulando, el exHuracán había posteado en sus redes un supuesto fallo contra Fernández: “Hasta la Justicia se está dando cuenta que la única traba del amor con mis hijas sos vos. Las amo hijas, siempre luchando por ustedes tres”, escribió en referencia a Bella, Charis y Francesca, las hijas que tuvieron durante su relación. Además, adjuntó parte de la resolución, en la que se leía: “Aunque ella afirma que no pretende impedir el contacto con sus hijas, crea trabas injustificadas, violando la propia medida cautelar de protección que peticiona”. Y expresó con ironía: “Querida progenitora, te revocaron tu cautelar. Revés judicial, pero éste no lo contás ni festejas”.

La respuesta de Cinthia llegó con un video en el que se refería a este fallo y apuntó contra el padre de sus hijas. “No ganaste nada, te permitieron hablar de mí después de ocho meses. La parte que vos mostrás que dice que la Justicia considera que yo no te dejo ver a las nenas es mentira”, aseguró la panelista de Momento D. E ironizó: “Me das lástima, te juro. Pero contá todo, mostrá todo el papel entero. No digas ´La Justicia consideró que vos impediste que yo vea a las nenas´”, siguió con tono de burla. “¡No, señor! ¡Comprensión de texto!”, añadió.

Las pruebas de Cinthia Fernández contra Matías Defederico (Instagram)

En las últimas horas, tuvo lugar un nuevo round a partir del dialogo que Defederico tuvo con Luis Ventura en el ciclo de América donde rompió en llanto al hablar de sus hijas y dijo ser consciente de las deudas que tiene en relación a la cuota alimentaria, uno de los aspectos principales del enfrentamiento. En el mismo sentido, aseguró que se trata de un monto que en la actualidad no puede pagar, y argumentó que cuando firmó el acuerdo, trabajaba en otro país y ganaba en otra moneda.

Con los ojos vidriosos y en compañía de sus hijas, cerró: “No soy el mejor papá, lo sé pero estoy aprendiendo. Estuve mucho tiempo fuera del país sin ellas y me perdí un montón de cosas pero lo quiero reconstruir”. Y señaló que Cinthia Fernández es una excelente madre “pero hay cosas que tenemos que pulir como expareja”.





Los fuertes mensajes de Cinthia Fernández a Matías Defederico

Luego de pensar un rato si responder o quedarse callada, la bailarina acudió a sus historias donde dejó sus argumentos junto a unas pruebas judiciales para contestarle a su ex: “¿Supuestamente el Juez te llamó a audiencia porque yo te grabé en tu barrio? Jajaja, te llamó por el motivo que dice acá, por incumplimiento de tu obligación parental ya que te realicé 5 denuncias”, escribió, y mostró los documentos respectivos: “Se habla con papeles”, sentenció, y le sugirió que no sea gonca: “¿Tenés miedo a las preguntas o que te muestren los papeles?”, se preguntó.

A continuación, cuestionó la aparición pública del exfutbolista: “La próxima no seas tan desubicado de que el único día que tenés a las nenas pautás una nota para hablar de su mamá, delante de ellas, sin papeles y mintiendo”, lanzó. Para finalizar, se permitió darle un consejo: “Palo y pala y a laburar como hago yo y cumplir las obligaciones parentales”, manifestó. Y cerró con ironía. “Menos shampucito, avioncito, bolichingui y muchas cosas más y ahí seguro vas a poder. ¿Las madres siempre tienen que poder?”, cerró.

