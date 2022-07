Amancio, el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña, cumple dos años: el tierno posteo de la actriz, con fotos inéditas

La China Suárez y su hijo Amancio, en la presentación de la primera canción de la actriz

Eugenia La China Suárez está viviendo un gran momento personal y se nota. Feliz por su romance con Rusherking, la actriz acaba de regresar de un viaje que hizo a Disney junto a su novio y sus tres hijos, Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré -, Magnolia y Amancio -de su vínculo con Benjamín Vicuña-. Y recién aterrizada, ya está preparando el festejo para lo que seguramente será un día muy especial: el cumpleaños de su hijo menor.

En las primeras horas de la madrugada, la ex Casi Ángeles le dedicó un tierno mensaje al pequeño en sus stories y sorprendió a sus fanáticos publicando fotos inéditas. “Feliz nacimiento a mi torito, mi Hulk, mi potro, mi amor, mi todo”, escribió junto a varias postales. En la primera, se ve a su hija mayor teniendo en brazos a su hermano recién nacido, luego compartió dos imágenes de Magnolia y el cumpleañero juntos y, por último, cuatro fotos en las que se la ve a ella con un avanzado embarazo.

Las fotos inéditas de Amancio junto a sus hermanas mayores

La China Suárez publicó fotos de cuando estaba embaraza de Amancio

El regreso de su viaje por los famosos parques de Estados Unidos no fue casual: muy probablemente se haya precipitado para que su ex pueda estar presente en esta fecha junto a su hijo. En este sentido, Vicuña también utilizó su perfil de Instagram para replicar un mensaje que uno de sus clubes de fans le hizo a Amancio. “¡Gracias!”, expresó el actor chileno junto a un collage de fotos del pequeño.

Benjamín Vicuña replicó un posteo de sus fans dedicado a Amancio

En tanto, siguen circulando las versiones sobre una tensa relación entre Eugenia y Benjamín: muchos incluso aseguran que ni siquiera tienen diálogo. De hecho, a finales de mayo, cuando la actriz publicó varios mensajes en Twitter sobre el hostigamiento mediático acerca de su vida sentimental, respondió también a quienes cuestionan su maternidad, y en uno de esos tuits deslizó una frase que fue interpretada como un reclamo dirigido a Benjamín. “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, había escrito.

Desde su separación, dejan entrever que existen algunos conflictos sobre la organización familiar. “Entre ellos se cortó el contacto, y del lado de él me dicen que es para siempre, y solo hablan a través de abogados”, había asegurado Luli Fernández en Socios del espectáculo (El Trece). Benjamín, por su parte, en los últimos días había esquivado la pregunta sobre la relación con su última ex, pero había dejado en claro que no tendría problemas en trabajar con ella.

“No voy a hablar ni de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde”, señaló en otra entrevista semanas atrás, cuando fue consultado. Y agregó con tono serio: “Las cosas que debemos hablar, que son de nuestros hijos, tenemos una forma y listo. El resto, no puedo salir a comentar cosas que no me corresponden. No hablo de ella, es un tema que está cerradísimo. Que ella busque sus formas, pero ya está. Se acabó”, aseguró en un móvil con LAM, donde también evitó referirse al entonces flamante novio de su ex, el trapero Rusherking.

