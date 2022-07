Tenso cruce entre Cinthia Fernández y Mariana Alfonzo, la beneficiaria de planes sociales que se volvió viral

Cinthia Fernández se cruzó con Mariana Alfonzo, la beneficiaria de planes sociales que se volvió viral (Video: El Trece)

En la última semana, en las redes sociales se viralizó el video de Mariana Alfonzo, una mujer quien justificó de manera encendida su derecho a cobrar un plan social. Lógicamente, el hecho acarreó una polémica que aun continúa y, entre las figuras de la tele que se hicieron eco del mismo, no podía faltar Cinthia Fernández, quien suele mostrarse en contra de este tipo de situaciones. Y este martes en el piso de Momento D (El Trece), donde la vedette es panelista, se vieron las caras.

Alfonzo se sentó en el living que conduce Fabián Doman y volvió a defender su punto en cuanto al cobro de planes sociales. También dio sus motivos por los cuáles increpó a una persona que le cuestionaba que tenía muchos hijos y sobrevivía gracias a las asignaciones que otorga el estado argentino.

Mariana contó que cobra 6 mil pesos por cada uno de sus tres hijos, además de tener una tarjeta Alimentar y un plan “Potenciar trabajo”. También dijo que hasta hace tres meses trabajaba en un comedor, aunque de momento no se encuentra empleada. Este detalle puso los pelos de punta de Fernández, quien por esto dijo que se considera a sí misma “una boluda”.

“Cómo esta persona se quejaba de que laburaba para que yo cobrar un plan, yo le dije: ‘Renunciá y viví vos también del plan’”, explicó Mariana acerca de las razones que la motivaron a hacer el video que se viralizó. “Pero ahí les estabas hablando en plural, ¿vos te crees que nos creemos ese cuento?”, la enfrentó Fernández. “No me interesa si lo creen o no, porque yo realmente pienso eso. Era dirigido a él y para toda su familia, que piensa eso”, respondió Alfonzo. “Pero nos está diciendo a todos que somos unos boludos por laburar y por luchar, y por tener la dignidad de ir a laburar por lo que queremos”, insistió Cinthia.

“Si vos estás laburando y te quejás, ¿por qué laburás?”, le retrucó Mariana. “Sí, yo me quejo de mantener vagos, porque vos hace cuatro años no tenés registro de trabajo”, dijo la mamá de Charis, Bella y Francesca, mientras la invitada repetía que “es un problema de ella”.

“No, es un problema mío porque yo banco también los planes. Es un problema de todos nosotros, porque si vos sos una persona que demuestra esfuerzo y le devolvés al estado con formación, con estudio, con ganas de laburar, o mismo con retribución a través de un trabajo, o si te vas a formar para intentar tener trabajo... Pero no, porque vos crees que sos re capa y que nosotros somos los boludos por mantenerlos a ustedes”, se descargó la ex de Matías Defederico. “Yo estoy formada, tengo el secundario completo”, respondió Mariana, impasible.

“Vos crees que está buenísimo vivir así y a mí me parece una falta de respeto. A mí y a todos. Te lo quiero decir en la cara, porque así como vos lo dijiste tan suelta de boca, me parece que es una falta de respeto porque pagamos tus planes. Y yo lo pagaría feliz a una persona que tiene ganas de progresar, pero acá criamos vagos”, cerró Cinthia. Lejos de quedarse callada, Alfonzo le espetó: “La gente que recibe planes trabaja y trabaja mucho más que ustedes, que están sentados acá, opinando de cosas que no van a solucionar”.

