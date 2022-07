Sorpresiva propuesta: el novio de Sol Pérez le pidió casamiento de rodillas sobre una embarcación en el mar Mediterráneo

La romántica propuesta de casamiento de Guido Mazzoni a Sol Pérez

De película. Así fue la romántica propuesta de casamiento que Guido Mazzoni le hizo a Sol Pérez. La panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) la esperaba hace tiempo y su novio no la defraudó. Durante sus paradisíacas vacaciones en Europa, el joven la sorprendió mientras navegaban a bordo de una embarcación por el Mediterráneo.

Mientras el empresario simulaba tomarse una foto con ella, de forma inesperada él se arrodillo y sacó un anillo. “¡Ah!”, gritó eufórica la ex chica del clima. “Vuoi passare il resto della tua vita con me?”, le preguntó en italiano (en español: ¿Querés pasar el resto de tu vida conmigo?). Impactada, Sol le respondió con un rotundo “sí”, se fundió en un tierno abrazo con su pareja y luego le dio un apasionado beso. Inmediatamente, Guido le colocó la joya en su dedo anular y ella saltó de alegría mientras lo abrazaba nuevamente.

El momento quedó registrado en un video, que Pérez publicó en su cuenta de Instagram: “¡NOS CASAMOS! Me muero de la alegría. Te amo mi amor”, escribió,. Y en muy poco tiempo, el posteo se llenó de miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacaron los de sus colegas Cande Ruggeri y Nati Jota, quienes la felicitaron por el importante paso que dará.

Desde hace unas semanas, los tortolitos están recorriendo distintos puntos turísticos como ciudades emblemáticas para caminar y conocer, así como también lugares en donde pudieran descansar sobre la arena, refrescarse en el agua y aprovechar el verano en el Viejo Continente. Estuvieron en Madrid, Barcelona, Ibiza, la playa de Castelldefels -destino que suele elegir Lionel Messi junto a su familia para pasar los días en un yate, a 18 kilómetros de Barcelona-. Y desde los distintos puntos de España fueron compartiendo en sus redes sociales fotos y videos.

Sol Pérez y Guido Mazzoni en España

Sol Pérez disfruta del verano europeo

En tanto, y si bien aprovecharon la oportunidad para disfrutar de un merecido descanso entre tanta rutina laboral que ambos tienen en Buenos Aires, también hubo un importante anuncio a nivel profesional: Mazzoni abrirá un espacio de crossfit en Barcelona. Es dueño de una cadena muy importante y reconocida en la Argentina y amplió su negocio de manera internacional.

Sol y Guido se conocieron hace 12 años cuando ella empezó a entrenar en el gimnasio de Mazzoni y, clase a clase, nació un amor que se hizo oficial en octubre de 2019, y ya desde hace tiempo apostaron por la convivencia. A fines de abril ella había confirmado que pronto concretarían el casamiento, aunque por ese entonces todavía no había llegado la propuesta. “Yo quería marzo y él eligió noviembre. No es igual, porque él se quiere ir de despedida de soltero todo julio, y ese es el año que yo cumplo 30″, había confesado ella en el ciclo que conduce el Pollo Álvarez.

Atónito por la afirmación, el conductor se mostró incrédulo y pidió la palabra de Guido, quien hacía gestos de asombro detrás de cámara: “¿Cómo todo julio?”. De bajo perfil, el personal trainer no quiso hablar, entonces el Álvarez le aconsejó a la panelista que hiciera lo mismo: “Bueno, tomate vos también un mes de despedida de soltera”. Entre risas, Pérez aseguró que no la entusiasma esa idea: “No...¿a parte qué hago? No, no”. Aunque no quedó claro cuáles son los planes de su futuro marido en la previa al matrimonio, Sol mantuvo la charla en tono de humorada, y anticipó que llegado el momento harán una fiesta con sus seres queridos y amigos para celebrar la nueva etapa que comenzarán juntos. “Nos casamos para hacer la fiesta, olvidate, noviembre de 2023″, habia confesado risueña.

