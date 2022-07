Luis Ventura reveló la verdad detrás de su video viral “Mi bebito fiu fiu”

Luis Ventura habló del detrás de escena de su video viral "Mi bebito fiu fiu" (LAM. América)

Periodista de raza y futbolero desde siempre, Luis Ventura despunta como director técnico de Victoriano Arenas su pasión por el fútbol. En el humilde club situado al borde del Riachuelo, el conductor de Secretos Verdaderos conecta con su pasado de futbolista, que se inició en Lanús y terminó en la entidad de Valentín Alsina que milita en el campeonato de Primera C.

Siempre en el fragor de la noticia por su labor periodística en diferentes programas de América, en los últimos días se viralizó un video en las redes sociales con su actividad en el día a día de Victoriano Arenas. Allí se lo ve dándole indicaciones a sus futbolistas e intercambiando algunas opiniones con la platea. Comiendo unos tallarines con tuco y encabezando la delegación en un micro rumbo al partido. Charlando con los empleados del club y jugueteando con la pelota en los pies.

El video se completaba con la canción del viral de moda en Tik Tok, “Mi bebito fiu fiu”, el tema que en su versión original esconde un supuesto romance de un expresidente de Perú y cuya explosión derivó en algunas cuestiones legales.

Este viernes, Ventura pasó por LAM y un poco como reporteado y otro poco como columnista repasó algunas de sus anécdotas en la profesión. Salteando de un tema al otro, y en medio de emotivos videos de su familia, en un momento el conductor Ángel de Brito lo consultó por el video viral, y el titular de APTRA lo sorprendió con la respuesta. “Tengo un departamento digital que lo hacen cuatro o cinco muchachos con Matías Varela a la cabeza”, aseguró y contó cuál había sido su única condición: “Cuando nos encontramos en el club les pedí es que no me filmen cuando me baño y no me filmen orinando. A mí el cuerpo desnudo no me hace mal, pero es una situación incómoda porque uno no espera la imagen”, explicó.

Luis Ventura con sus compañeros en Victoriano Arenas (Instagram)

Más tarde, le mostraron el viral en la pantalla mientras en un cuadro menor Ventura lo observaba comentando cada una de sus imágenes, entre la carcajada permanente y alguna que otra lágrima. “¿Cuando lo viste que te pasó?”, le preguntó el conductor. “A mí estas cosas me emocionan”, resumió el conductor. Y reveló algunos secretos de la edición. “Hay cosas que uno hace en una cancha que no son correctas”, admitió, antes de dar vuelta la página y continuar con el entre temas de actualidad y anécdotas de casos emblemáticos de la profesión.

“Mi bebito Fiu Fiu” fue producida por Tito Silva y en la voz de Tefi C se convirtió en un éxito mundial en redes sociales. Como sucede con los virales no tuvo fronteras: la cantaron desde artistas de talla mundial como Bad Bunny, hasta el popular streamer español Ibai Llanos, y todopoderosos como el Real Madrid y la franquicia Marvel de España cayeron rendidos ante la canción.

La historia de la letra se remonta a un supuesto affaire del expresidente de Perú Martín Vizcarra con la ex candidata al congreso, Zully Pinchise . Un medio del país incaico expuso una conversación íntima de WhatsApp que habrían mantenido ambos, con algunas frases que inspiraron la letra. La melodía la tomaron prestada de la base instrumental de “Stan”, el tema que juntó a Eminem y Dido que les valió algunos espadeos con la justicia por su propiedad intelectual.

SEGUIR LEYENDO: