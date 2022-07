Lissa Vera reveló cómo era su relación con Pampita en El Hotel de los Famosos: “Me entendió como madre y mujer”

Lissa Vera elogió a Pampita por su calidez humana en El Hotel de los Famosos

Lissa Vera llegó a las instancias de las sefiminales en El Hotel de los Famosos, y fue la única mujer que pudo mantener el vertiginoso ritmo de los juegos diarios. El miércoles quedó eliminada, justo antes de que se conociera que Martín Salwe y Alex Caniggia son los finalistas que lucharán por llevarse los 10 millones de pesos. El día que se despidió de sus compañeros, Pampita Ardohain no pudo contener la emoción, luego de verla batallar con todas sus fuerzas por terminar el desafío que la dejó afuera de la competencia. En diálogo con Socios del espectáculo (El Trece), la cantante explicó cómo era su vínculo con la conductora durante las grabaciones.

“Hacía tres semanas que no teníamos visitas y no veía a mis hijas, por eso tenía ganas de irme, y después me fui acomodando, pero ya no me sentía bien”, confesó la artista, conmovida al revivir el video de su despedida del reality. Cabe recordar que en el peor de los momentos, cuando ya no encontraba fuerzas para culminar la prueba que definía quién dejaba las instalaciones, expresó detrás de cámaras: “Tengo una hija de 8 años, así que no está en mis posibilidades que ella me vea rendirme, no hay chance de que abandone”.

Al ser consultada sobre las lágrimas de Pampita cuando la vio tirarse al suelo después de darse cuenta que había perdido, la cantante de Bandana sostuvo: “Creo que ella me entendió desde el lugar de madre, como mujer, peleando mi lugar entre hombres, y bastante lejos llegué”. En este sentido, Adrián Pallares le recordó que cuando la modelo se hospedó en la máster suite por una noche con su hija Ana, confesó que le gustaría que una mujer se consagre campeona. “No te quiero meter presión Lissa, pero me encantaría”, reconoció en aquel entonces.

La conductora contuvo a Lissa cuando la vio romper en llanto tras quedar eliminada de El Hotel de los Famosos

“Estoy contenta con lo que hice, más allá de todo, pude lograr llegar entre los últimos y representar a las mujeres, algo que no pensé que iba a pasar. Fui la última mujer, demostrando que somos capaces de llegar muy lejos”, reflexionó la exparticipante, conforme con su desempeño. Sobre su vínculo con Ardohain, contó que compartían muchas horas de filmación, y con el correr de los días se fue gestando el cariño que desembocó en el sentido abrazo que le dio cuando quedó eliminada: “Ella estaba ahí siempre, al igual que el Chino (Leunis), y nos veían todos los días, que laburábamos de verdad cuando éramos staff y lo dábamos todo en los juegos”.

A modo de cierre, elogió la forma en que Pampita llevó las riendas de la conducción, sin dejar de lado el costado humano detrás de cada conflicto, y las historias personales de los participantes. “Algo que me sorprendió y que me gustó mucho de ella, es que se la ve siempre impoluta, angelada, todo lo que es ella, pero de repente verla tan cálida y tan cercana a la vez, me parece que pocas personas tienen esa capacidad de empatizar, desde el lado en el que se encontraba”, comentó.

Pampita Ardohain no pudo contener el llanto cuando vio la forma en que jugó Lissa Vera el día que fue eliminada

Cabe recordar que minutos después de que Walter Queijeiro, Alex y Martín se acercaran a abrazarla tras su derrota, Pampita le entregó una pulsera que se le había caído y confesó que la había afectado ver la forma en que jugó a pesar del agotamiento físico y su malestar emocional: “Tomá, te la traté de arreglar, por Dios, qué fuerte todo”. “Gracias. Sos una persona hermosa ¿sabés? Linda por fuera, linda por dentro. Me encantó conocerte”, le dijo la artista, emocionada por el gesto. La conductora quebró en llanto y pidió frenar la grabación unos segundos: “Ay, no me siento bien, me hiciste llorar, fue mucha emoción”. Con humor, la cantante reclamó: “No me puedo ir de manera normal tampoco, tengo que hacer llorar a Pampita”. En el mismo tono risueño, Ardohain bromeó: “Mirá, me arruinás todo el maquillaje, perdón a todos”.

