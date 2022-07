Brenda Asnicar abandonó una entrevista porque no sabían su nombre: “No me gusta trabajar así”

El momento en que Brenda Asnicar abandonó una entrevista porque no sabían su nombre

Por estos días Brenda Asnicar está enfocada en su carrera musical, y las últimas semanas concentró sus energías en el estreno del videoclip de la canción Buenos Aires, una colaboración con el cantante Art Rushiti. En este contexto brindó varias entrevistas para promocionar el lanzamiento, y hubo una en particular que se viralizó en las últimas horas a través de Tik Tok. La actriz y cantante protagonizó un tenso momento que fue capturado por alguien que se encontraba en lugar y luego fue compartido en las redes sociales.

El influencer Sebastián Manzoni, más conocido como La Tía Sebi, compartió en su cuenta de Tik Tok el video del detrás de escena de una nota de la artista con Nacho Elizalde. En la grabación se escucha que el joven que participa en el panel del programa Nadie dice nada (Luzu Tv) -ciclo que conducen Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña- le rogó: “No, no, no. ¡Quedate!”. Firme en postura, Asnicar le respondió: “No, no me gusta trabajar así”, y procedió a levantarse de la silla para abandonar el estudio de radio.

Hasta ese momento no quedaba claro cuál había sido el detonante de su enojo, pero segundos después le explicó qué fue lo que más le molestó. “Yo te entiendo, pero me estoy matando, tengo un montón de entrevistas, mil cosas para hacer y vos ni siquiera te sabés el nombre de la artista”, le reclamó indignada. El clip recorrió el mundo virtual rápidamente, pero hasta el momento ni Brenda ni Elizalde hicieron comentarios al respecto.

Brenda Asnicar sigue adelante con su carrera como cantante, y vivió un incómodo momento durante una entrevista

El video también fue replicado en el perfil de Instagram de El ejército de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América. A pesar de superar el millón de seguidores en Instagram, la cantante mantiene un bajo perfil, y lo cierto es que la ex Patito Feo no suele confrontar en las redes, salvo contadas ocasiones. En febrero último sorprendió con un enigmático posteo en el que dio cuenta de una traición que sufrió por parte de personas de su entorno. Dolida por la situación, volcó la mezcla de resignación y bronca que la invadió en sus stories.

“La gente que te quiere bien no te humilla, no habla mal de vos a tus espaldas y busca lo mejor para vos. Con esos ya no voy a contar porque es como tirarle margaritas a los chanchos. Sólo gente real, please”, expresó en aquel descargo. En la siguiente historia, aclaró que no se trató de un puñal que la sorprendiera, sino más bien en una dolorosa confirmación de sus presentimientos: “Bol...nunca fui. Siempre intuyo y, a la corta o a la larga, aunque las decepciones duelan, me doy cuenta quién es quién; le he abierto las puertas de mi casa a gente que me ha robado y a gente que ha querido saber de mi vida para después comentar sobre mis dolores”.

Y cerró con una contundente advertencia sobre la decisión que tomó para ponerle punto final a las faltas de confianza: “Personajes que con excusa de estar cerca se creen con derecho de opinar de mi vida privada con personas que ni me conocen, fuck a todos esos porque cada día soy más fuerte, a todos esos le doy la espalda”.

