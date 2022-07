El piedrazo que le dejó una cicatriz, la insistencia para entrar a Chiquititas, el asado con Bublé que casi termina mal: 60 hechos de Luisana Lopilato

Su nombre completo es Luisana Loreley Lopilato

1. Nació el 18 de mayo de 1987 bajo el signo de Tauro. Su mamá decidió llamarla Luisana por la heroína de la telenovela que veía estando embarazada de ella.

2. Creció en Parque Chas. Su papá era dueño de una pyme que fabricaba desodorantes de ambiente y su mamá es ama de casa.

3. Es la menor de tres hermanos. Como la más chica, siempre le tocaba el lugar peor del auto. Daniela, la mayor, iba en el costado derecho, Darío en el izquierdo y ella quedaba en el medio.

4. Luisana recuerda con humor que compartía el cuarto con los hermanos y si se les antojaba un vaso de agua las tres de la mañana, la despertaban para que se los llevara.

5. En su casa son todos muy histriónicos. A su papá le encantaba el teatro y fue actor de reparto un tiempo. Su abuelo paterno también era actor.

Los hermanos sean unidos: Luisana, Darío y Daniela en una fiesta de Año Nuevo (Foto: Instagram)

6. A los cinco años una productora la vio en la calle y le ofreció a su mamá que actuara, pero ella se negó.

7. Más tarde y a escondidas su papá la llevó a un casting de publicidades y quedó. Entre los cinco y los ocho años hizo desfiles y cien publicidades para casas de ropas para chicos.

8. Su papá la llevaba a las pruebas a escondidas de su mamá. Así llegó a la selección final para Cebollitas, pero su mamá no quiso saber nada.

9. En el entrecejo conserva una cicatriz. “A los seis años jugaba a los piedrazos y me comí uno”, explicó.

10. De chica era muy “varonera”. Le encantaba jugar con su hermano y sus primos. Estaba todo el tiempo en la vereda con su bicicleta.

Darío Lopilato se reía de la fama de "cuida" que tenía con respecto a Luisana. "Soy protector y no cuida", reconoce él con humor.

11. En su familia son cristianos y participaban de la iglesia evangélica. “Tengo la misma Biblia que cualquier católico apostólico romano, pero no creo en la Virgen. Vamos a la iglesia todos juntos todas las semanas, cuando comemos alguien bendice la comida. Me hace bien creer en Dios”, aclaraba.

12. Siempre le gustó disfrazarse, bailar, cantar y actuar.

13. Con su familia veraneaban todos los años en Las Toninas. Ya famosa siguió yendo al balneario “porque tengo a todos mis amigos de la infancia. Voy aunque sea dos días para volver a verlos”.

14. A los ocho años entró al elenco de Mi familia es un dibujo. Un año después filmó Un amor en Moisés Ville.

15. Su obsesión era entrar a Chiquititas. Pasó una decena de castings, pero en la selección final no quedaba. Cuando terminó de filmar la película, la llamaron de otro casting del programa de Cris Morena y le dijo a su mamá que si no quedaba, era la última prueba que hacía.

16. Quedó seleccionada pero no para hacer el programa sino el taller. Una formación de cuatro meses en coreografía, baile y canto. Al terminarlo Cris Morena dudaba entre elegirla a ella o a otra chica. Al final se quedó con ella “por la perseverancia que tuviste, me tenés cansada de venir a los cástings”.

Luisana Lopilato, Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba fueron los protagonistas de Rebelde Way

17. Luego llegó Rebelde Way. Siguió con Pensionados y Los secretos de papá, entre múltiples ficciones. Hoy brilla en Netflix gracias a su protagónico en Pipa, la tercera parte de la saga que incluye Perdida y La corazonada.

18. “Crecí muy rápido, de un día para el otro. Por ejemplo, yo estaba grabando Chiquititas y a los once años ya me hice señorita, ya estaba desarrollada voluptuosamente”. (Revista Luz, octubre, 2005).

19. En Chiquititas para que no se le notaran los pechos, le ponían fajas. Ella las usaba también en su vida real. Sus compañeras de primaria todavía no se habían desarrollado y ella ya usaba corpiños talla 90.

20. Protagonista en Rebelde Way no le importaba resignar salidas por su trabajo. Grababa de lunes a viernes y los fines de semana salía de gira.

21. Sus contratos los negociaban su papá y su mamá.

22. A los 12 años salió con un chico de 19 años. Él vendía vendía medialunas en los recreos para pagar su viaje de egresados y ella se las compraba todas. Cuando su mamá se enteró amenazó con sacarla del colegio y habló con el director para que no se acercaran.

23. Ella se rateaba de la escuela para verlo. Un día él le regaló un oso enorme, ella lo llevó a su casa asegurando que se lo había regalado un fan. Su mamá no le creyó. El gran lío se armó cuando le encontró las cartas de amor que ella tenía escondidas en la biblioteca familiar.

Luisana Lopilato estudió tres años de teatro con Julio Chávez

24. La primera vez que fue a un boliche su mamá la dejó ir porque su hermano Darío se ofreció a acompañarla. En el local, en un momento él le dijo que se iba a tomar algo, pero como en ese momento comenzaron los lentos se quedó a su lado para que ella no pudiera bailar con nadie.

25. Sus primos solían pedirle autógrafos no para ellos sino para sus amigos y que así les creyeran el lazo familiar.

26. Le gusta tocar el saxo.

27. Su comida preferida son las pastas. Le encanta el asado y muere por los dulces, siempre lleva golosinas en su auto.

28. Es muy buena cocinera y prepara riquísimos platos típicos de México.

29. La pone de mal humor el maltrato y el griterío.

Daniela, la hermana nutricionista de Luisana Lopilato, contó que la actriz consume harinas tres veces por semana como máximo y desayuna un sándwich en pan integral, una fruta y café. Si come una pizza lo hace sin culpas, pero al día siguiente solo ingiere verduras

30. Es muy mascotera. Mientras vivía con sus padres llegó a tener siete gatos y cuatro perros, de estos dos eran rescatados. También tuvo 80 ratitas de laboratorio. Las fue regalando porque se reproducían muy rápido y se la pasaba comprando jaulas.

31. Su primer romance público fue con su compañero de elenco, Felipe Colombo. Luego tuvo otros dos romances muy comentados con Mariano Martínez y con el tenista Juan Pico Mónaco.

32. En 2008 conoció al final de un concierto a cantante canadiense Michael Bublé. Él la vio en la platea y se enamoró. Al terminar el concierto, la invitaron a sacarse una foto con él. Entonces él, la miró a los ojos y le aseguró: “Vos te vas a casar conmigo”.

33. Ante esa declaración Luisana pensó dos cosas. Que Bublé era un “chamuyero” y que era gay. “Cuando Mike se enteró se mató de risa”, recordaría.

34. Él la volvió a contactar en marzo de 2009. Ella pensó “vivo el momento y quizá nunca más lo vuelvo a ver”. Pero Mike le hizo ver que pese a los 11.200 kilómetros que los separaban, el amor era posible.

Aunque se llevan doce años de diferencia, Bublé la llama “la abuela” porque Luisana Lopilato no fuma, no toma alcohol ni le gusta trasnochar

35. Al principio como él no hablaba español y ella apenas farfullaba en inglés se comunicaban con un traductor en el medio.

36. La primera vez que Bublé aceptó comer un asado familiar en la casa de Parque Chas se comenzó a hinchar y a mostrar dificultad para respirar. Luisana le decía “es todo de la cabeza, quédate tranquilo”. Pero él no mejoraba, a lo que traductor mediante le explicó que era alérgico a los pelos y como en la casa convivían con ocho gatos, su cuerpo reaccionó.

37. Mike le propuso matrimonio en la casa de Luisana y con la familia de testigo. Hacía tiempo le había preguntado cómo se decía en español: “Me quiero casar con Lu”. Se lo anotó en su teléfono celular. Como él siempre le preguntaba ese tipo de cosas, ella nos sospechó nada.

"Con Mike tenemos los calendarios muy organizados. Organizamos las fechas de los dos para ver dónde vamos a estar, para intentar estar el mayor tiempo posible juntos", contó Luisana Lopilato (Foto: Verónica Guerman / Teleshow)

38. Esa noche, en la cena sacó el celular y comenzó a leer la frase. Todos lo tomaron en broma, pero él se puso serio, se arrodilló y le pidió la mano al papá de Luisiana. Para mostrar que iba en serio además sacó un estuche con un anillo. Ella no entendía nada mientras toda la familia lloraba de emoción.

39. Lo más gracioso es que Mike durante todo ese día llevó el estuche guardado en su calzoncillo porque si se lo ponía en el bolsillo se notaba y no quería que su novia se diera cuenta.

40. Se casó el 2 de abril de 2011. La boda fue en una estancia en Cañuelas con 300 invitados. La fiesta costó 500 mil dólares.

41. El regalo más especial fue el de Gustavo Yankelevich y Ricardo Montaner: un show del cantante y su banda en vivo.

El vestido de novia de Luisana Lopilato tenía un escote corazón, de satén triple de seda natural, con un corsage en off white y breteles de organza. La pollera tenía mucho volumen, volados de tul color nude y organza plisados. Además llevó un velo de tul con 4 metros de cola bordados con hilos de seda marfil. Bublé lució un smoking de Gucci (Foto AP)

42. Mientras celebraban el casamiento, delincuentes entraron en la casa familiar de Parque Chas y desvalijaron la vivienda. Para eso anularon cámaras de seguridad y alarmas. “Esto no va a arruinar el momento increíble que viví ayer”, escribió la actriz en sus redes.

43. “Creo en el amor para toda la vida y tengo claro que no me gustaría divorciarme. No le doy crédito a ese trámite. Prometo hacer siempre todo lo posible para sacar la relación adelante, cueste lo que cueste”. (Revista Luz, marzo, 2011).

44. De novios pero en continentes diferentes encontraron una original manera para no extrañarse. Dejaban las computadoras prendidas todo el día. De este modo si Mike estaba de gira, llegaba a su cuarto de hotel y podía ver el cuarto de su novia y si ella cuando regresaba a su casa, por la diferencia horaria, lo encontraba durmiendo, lo miraba un poco y le enviaba un beso. “Sirve para mantener vivo el día a día de la pareja”.

45. Cierta vez, en una cena con Mike, ella comenzó a hablar con uno de los invitados. Brindó con él, le hacía chistes, chocaba los cinco y cuando él le pidió una pieza de sushi, ella se negó. Al terminar el evento, su novio le comentó asombrado que ese hombre con el que ella bromeaba era el dueño de Warner Music.

Para su boda en Vancouver, Luisana Lopilato lució un vestido firmado por Jorge Ibáñez, de color manteca en satén de seda natural, corsage y con breteles bordados en piedras y cristales

46. Cuando los Lopilato se encontraban con los Bublé por lo general iban a jugar al bowling y competían entre ambas familias. Una vez que les ganaron, para festejar se arrojaron todos en pila sobre Michael y comenzaron a tirarle de los pantalones al papá.

47. Mike le propuso varias veces que cantaran juntos en un recital. “Yo le canto en español o cuando estoy sola en la ducha. Pero en público no me animaría porque canta increíble y yo pasaría vergüenza”.

48. En los comienzos de noviazgo, en la Argentina, Luisana era mucho más conocida que Bublé. Él aprovechaba eso para hacer una broma. Cuando iban a un shoping se tiraba a sus pies al grito de “Luisana Lopilatouuuuuu”.

49. Le gusta cocinar y ordenar. Se ocupa siempre de que toda la ropa esté lavada y planchada. Como en Canadá no se usa plancha sino que a la ropa se le pasa solo vapor, ella se encargaba de que las prendas no se vieran arrugadas.

Luisana Lopilato fue modelo para una marca inglesa de lencería. Al difundirse las fotografías el diario inglés Daily Mail tituló: "¡Qué suerte tiene Michael Bublé!"

50. En un momento se publicó que en medio del noviazgo, Bublé le regaló un millón de dólares a ella y cada miembro de su familia. Ella lo desmintió. Si reconoció que es muy generoso, que le regaló un auto “y otras cosas que no las puedo contar”.

51. De novios, Bublé le dedicó la canción “Haven’t met you yet” (”Todavía no te conocí”). A ella le encantó el gesto, pero reconoce que en ese momento su poco dominio del inglés le impidió entender bien lo que decía.

52. “Soy re tranquila en todo, en carácter, en forma de manejarme, en forma de ser. Pero cuando quiero algo, lo consigo”. (Revista Gente, enero, 2005).

53. En todas las entrevistas solía repetir que su sueño era “formar una familia, tener hijos, casarme muy joven. No quiero ser una madre vieja”. Lo cumplió.

Luisana Lopilato es mamá de Noah, Vida y Elías a los que les inculca que "hay que trabajar duro para conseguir las cosas. Trabajé desde muy chica para tener lo que tengo hoy"

54. Entre sus defectos señala que es “muy responsable” y le gustaría “relajarse un poco”. También que es obsesivamente ordenada. “Invito a comer a alguien en mi casa y antes de que termine le saco el plato para lavarlo. Soy insoportable”. Entre sus cualidades destaca que es leal. “Siempre estoy con la misma gente, la fama no me cambió”.

55. Le gustaba mucho escuchar jazz en bares de la Avenida Corrientes.

56. Es hincha de River y su número preferido es el 7. No tiene cábalas.

Luisana Lopilato está siempre en pantalla gracias a las repeticiones de Casados con Hijos, por Telefe, en donde interpretaba a Paola Argento. "Ese es un personaje que me encantó hacer, que disfruté mucho y me dio mucho amor de todo el público, recibí mucho afecto hasta el día de hoy que me dicen que se ríen y eso no sé si va a durar toda la vida, por eso es lindo aprovechar esos momentos"

57. Uno de los episodios más incómodos que vivió fue en Paraguay. En gira con Erreway, un fan se subió al escenario y empezó a besarla en la boca. Tuvo que subir el personal de seguridad para sacarlo.

58. En el 2009, la revista española FHM la sitúo en el puesto número 86 del ranking de “Las 100 Mujeres más Sexys del Mundo”. Tan solo un año más tarde, escaló nada más y nada menos que 69 posiciones hasta situarse en el puesto número 17 de la misma.

59. Siempre que puede realiza acciones solidarias. Ayuda a hogares de chicos en riesgo. Protagonizó en 2012 una campaña en contra del acoso escolar llamada “Basta de bullying, no te quedes callado”.

60. “Creo que el éxito va por lo que uno piensa que es el éxito. Para mí, el éxito es mi familia. El éxito laboral hay que disfrutarlo, pero después se termina y cada uno vuelve a su casa. No hay que olvidarse de eso”. (Infobae).

A pesar de haber logrado el éxito familiar que tanto añoraba, Luisana tuvo que pasar por una situación límite en la que todo su mundo pareció derrumbarse. En 2016 su hijo mayor fue diagnosticado con cáncer de hígado. Las cadenas de oraciones y la excelencia médica dieron sus frutos, ya que ocurrió el milagro. Luego de cuatro meses de un tratamiento específico, Luisana le comunicó a su familia la feliz noticia: "Noah está libre de cáncer".

