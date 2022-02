Brenda Asnicar contó que fue traicionada: “Le abrí las puertas de mi casa a gente que me ha robado”

Brenda Asnicar publicó un contundente descargo en su cuenta de Instagram

En las últimas horas, Brenda Asnicar sorprendió a sus seguidores en Instagram con un enigmático posteo en el que daba cuenta de una traición que había sufrido por parte de personas de su entorno. Dolida por la situación, se expresó en sus stories.

“La gente que te quiere bien no te humilla, no habla mal de vos a tus espaldas y busca lo mejor para vos. Con esos ya no voy a contar porque es como tirarle margaritas a los chanchos. Sólo gente real, please”, comenzó su descargo.

Y en la siguiente historia, se explayó: “Bol...nunca fui. Siempre intuyo y, a la corta o a la larga, aunque las decepciones duelan, me doy cuenta quién es quién. Le he abierto las puertas de mi casa a gente que me ha robado y a gente que ha querido saber de mi vida para después comentar sobre mis dolores”. En ese sentido, continuó: “Personajes que con excusa de estar cerca se creen con derecho de opinar de mi vida privada con personas que ni me conocen”. “Fuck a todos esos porque cada día soy más fuerte. A todos esos le doy la espalda”, cerró de forma contundente.

Las enigmáticas stories de Brenda Asnicar

A mediados de enero, la cantante había presentado en televisión a su novio millonario, Adam Justin. El hombre en cuestión es un importante agente de bienes raíces, responsable de una empresa familiar en Nueva York llamada Justin Management y aficionado al polo.

En el diálogo con Germán Paoloski en No es tan tarde (Telefe), Brenda manifestaba la posibilidad de volver a casarse y sus ganas de ser madre en algún momento, cuando el conductor invitó a Adam a que se sume a la charla. Con la actriz como traductora, el anfitrión entrevistó al improvisado invitado y así supimos que no era la primera vez que visitaba al país, ya que había estado unos diez años atrás para jugar al polo. “Eso es algo que nos conectó. A él le gusta mucho Argentina, le gustan mucho los caballos, a mí me encantan”, señaló la ex Patito Feo, mientras las imágenes la mostraban montada a un caballo jugando al polo. “Tengo al mejor profesor acá”, agregó.

Luego amplió la historia del flechazo, con un amigo en común que los presentó en Nueva York. “Fuimos a ver jazz. Fue amor a primera vista. Cuando lo vi dije: ‘ah bueno, este pibe qué onda’”, relató la actriz, mientras Adam expresaba lo mismo. “Mirá qué linda pareja hacen”, expresó el conductor, mientras los novios acercaban sus cabezas para terminar la escena con un beso.

Muy atrás quedó su relación con Duki, con quien estuvo en pareja durante la cuarentena de 2020. Luego, se confirmó que él comenzó una relación con Emilia Mernes. En este sentido, en diciembre y tras la confirmación de este noviazgo, Brenda había publicado fuertes mensajes en su cuenta de Twitter. “No me vengas con un tango llorón” y “Borrate, tarado”, escribió Asnicar en ese entonces. Rápidamente, tanto sus fanáticos como los del trapero, vincularon estas publicaciones enigmáticas y sugerentes, al blanqueo amoroso de Duki y Emilia. Horas después, Brenda intentó poner paños fríos a sus dichos y volvió a publicar un nuevo mensaje pero más armonioso. “Chikisssss dejen de flashearla… les deseo mis mejores augurios a todas las parejas nuevas en especial a la mia” (SIC), escribió.

SEGUIR LEYENDO:

Nicole Neumann se descompensó durante la grabación de Los 8 Escalones del Millón: “Me siento rara, esto nunca me pasó”