Brenda Asnicar presentó en televisión a su novio millonario: “Lo conocí en un bar y me encantó”

Brenda Asnicar está de novio con Adam Justin, a quien conoció en Nueva York (Instagram)

Cada vez más enamorada y disfrutando a pleno de cada uno de sus pasos, Brenda Asnicar continúa enfocada en su camino musical. La ex Divina de Patito Feo acaba de lanzar su nuevo trabajo Bandida y en ese plan visitó a Germán Paoloski en No es tan tarde, en la trasnoche de Telefe. Durante la entrevista, además de conversar sobre cuestiones personales, y de interpretar una versión jazzera de su último éxito, la actriz presentó en sociedad a su novio Adam Justin.

Lo que en un comienzo fue todo misterio, con el tiempo se volvió cada vez más visible. En diferentes entrevistas, Brenda fue contando detalles de su relación con el millonario Adam Justin, un importante agente de bienes raíces, responsable de una empresa familiar en Nueva York llamada Justin Management y aficionado al polo. En octubre pasado, durante su visita a PH Podemos hablar, había rememorado que se trató de un amor a primera vista, nacido en la ciudad de Nueva York: “Lo conocí en un bar y me encantó”, resumió sin ocultar su amor.

En el diálogo con Paoloski, Brenda manifestaba la posibilidad de volver a casarse y sus ganas de ser madre en algún momento, cuando el conductor invitó a Adam a que se sume a la charla. Con la actriz como traductora, el conductor entrevistó al improvisado invitado y así supimos que no era la primera vez que visitaba al país, ya que había estado unos diez años atrás para jugar al polo. “Eso es algo que nos conectó. A él le gusta mucho Argentina, le gustan mucho los caballos, a mí me encantan”, señaló Brenda, mientras las imágenes la mostraban montada a un caballo jugando al polo. “Tengo al mejor profesor acá”, agregó.

Brenda Asnicar presento a Adam Justin, su novio a quien conoció en Nueva York (No es tan tarde - Telefe)

Luego amplió la historia del flechazo, con un amigo en común que los presentó en Nueva York. “Fuimos a ver jazz. Fue amor a primera vista. Cuando lo vi dije: ‘ah bueno, este pibe qué onda’”, relató la actriz, mientras Adam expresaba lo mismo. “Mirá qué linda pareja hacen”, expresó el conductor, mientras los novios acercaban sus cabezas para terminar la escena con un beso.

Cabe recordar que en el 2017 Brenda se casó con el empresario colombiano Alejandro De Angulo, de quien en todo el tiempo que duró la relación casi no habló ni mostró públicamente. Para mayor hermetismo, la pareja celebró su casamiento en Croacia. ¿Por qué allí y no en Argentina o en Colombia? “Porque costaba igual que los invitados viajaran al país de él. En la ceremonia prohibimos los celulares, para que fuera algo íntimo. Y terminamos siendo poquitos. Algunos que no entendieron nuestro bajo perfil, no vinieron”, aseguró.

A comienzos de 2020, comenzaron los rumores acerca de su relación con Mauro Ezequiel Lombardo, conocido como Duki. Se mostraron por primera vez juntos en marzo, cuando el cantante compartió una grabación en la sección de historias de su cuenta de Instagram tras haber disfrutado de un pastel de papas hecho por su abuelo. “El cepillo de dientes”, escribió el músico sobre un video en el que su novia se tapa la cara para evitar salir en cámara. La confirmación llegó luego de que los hayan visto juntos en diferentes espacios veraniegos, como Santa Clara del Mar y en El Calafate.

Brenda y Duki estuvieron juntos durante un año y según contó ella con Jey Mammon, todo terminó en buenos términos. “No dejé a nadie por nadie”, dijo primero. Pasamos toda la cuarentena encerrados. Un montón. Fue increíble porque fue una muy buena compañía. Fue un año muy difícil el 2020. Nos pusimos en pareja antes de la pandemia y es una dulzura. Lo queremos fuerte, fuerte, fuerte. Lo amo fuerte“, cerró Brenda, formando un corazón con sus manos.

