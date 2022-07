Lali Espósito cometió un exabrupto por tener que eliminar a un participante de su equipo en La Voz Argentina

Hugo Ruiz Romero y Luis Aberastain interpretan "Canción para Carito" en las batallas de La Voz Argentina

Ya es tiempo de batallas en La Voz Argentina y cada equipo empieza a delinear su composición final. Los coaches Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Mau y Ricky ponen a competir a dos participantes que ya son conocidos no solo por ellos sino también por el público. Y algunos de ellos ya cuentan con un largo recorrido en el certamen.

Tal es el caso de Hugo Ruiz Romero, el salteño que sorprendió a todos durante las audiciones a ciegas. En aquella oportunidad, segundos después de que empezara a cantar “Tonada de un viejo amor”, las sillas de los jurados se dieron vuelta sin que ninguno tuviera que apretar el botón para batallar por sumarlo a su equipo. Luego de su interpretación, Lali Espósito explicó que ella lo había elegido en la edición 2021 para su team, pero no pudo continuar en el certamen porque se había contagiado de covid. “Fui empeorando hasta que caí internado y no pude seguir porque estuve en terapia intermedia con asistencia de oxígeno; me llevó mucho tiempo recuperarme, prácticamente siete meses y para la parte vocal aún un poco más”, explicó el participante.

Buscando aprovechar esta nueva oportunidad, Hugo se enfrentó a la batalla con Luis Aberastain, un mendocino con una historia con algunos puntos en común a la suya. Por eso, ambos se emocionaron durante la preparación con Alex Ubago como coach invitado, mientras buscaban la mejor entonación de “Canción para Carito”, el tema de Antonio Tarragó Ros popularizado por León Gieco que relata una historia de migraciones y desarraigos como tantas.

Lali Espósito eligió a Hugo Ruiz Romero en las batallas de La Voz Argentina (Telefe)

Al finalizar la batalla, los participantes recibieron devoluciones elogiosas del jurado, quienes coincidieron en hacer hincapié en la emoción que habían transmitido con sus voces, diferentes y parecidas. Y pusieron en aprietos a Lali a la hora de elegir su voto. “Los dos disfrutaron, pasearon y dijeron la canción desde los ensayos hasta el escenario. Hugo, tenés una voz muy especial; Luis, tenés una dulzura muy especial y a ambos me los imagino en el futuro de mi equipo”, señaló la cantante, que parecía dilatar su voto a propósito.

“Me hincha las pelotas tomar esta decisión. Estoy jodida en esta”, admitió a continuación con un exabrupto con el que mostró todo su descontento. “Mi absoluto respeto y cariño a ambos y espero que quien no continúe disfrute de las mieles que este programa da una vez que se van”, anheló. Y finalmente se inclinó por Hugo.

Lali Esposito y Hugo Ruiz Romero durante la especial audición a ciegas del salteño (La Voz Argentina. Telefe)

El salteño se llevó la mano derecha al pecho, agradeció con una reverencia y contuvo la emoción hasta que pudo. “Ha sido largo el camino y acá estoy con sentimientos encontrados porque pegamos mucha onda con Luis y lo hicimos con el corazón”, manifestó con la voz quebrada antes de fundirse en un sentido abrazo con su adversario. De fondo, escuchó los aplausos de todos en el estudio que le dieron el empuje necesario para recuperar la palabra “Gracias por estas cosas tan lindas que nos regalan. Son caricias al alma, uno pone el amor y el corazón y después viene el canto. Les agradezco a todos y a vos Lali por darme esta oportunidad de seguir brillando en este programa maravilloso”, señaló.

Ahora el abrazo fue entre el participante y la intérprete de “Disciplina”, antes de chocar las manos con el resto del jurado. “Sus despedidas son largas son como las de Los Chalchaleros”, bromeó Lali ya más tranquila con la decisión tomada. “Huguito y Luis nos regalaron un hermoso momento esta noche. No lo elegí solo por lo que tuvo que esperar, sino por lo que hizo esta noche. Y me dio mucha pena soltar a Luis porque tiene una voz muy dulce”, agregó en el back. Y el mendocino, lejos de lamentar la eliminación, se mostró feliz por su colega. “Es un gran merecedor de seguir en La Voz, hemos compartido una semana muy bonita”.

