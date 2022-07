La hermana de Pablo Lescano desmintió a su sobrino Brian: “Mi hermano jamás lo invitó a su casa”

La hermana de Pablo Lescano desmintió a su sobrino Brian

Esta semana Brian, el hijo de Pablo Lescano recientemente reconocido por el líder de Damas Gratis, habló por primera vez y dio detalles sobre su relación con su papá. Pero este martes, su tía Romina Lescano salió al cruce y desmintió algunos de sus dichos. La ex corista de Damas Gratis dio su versión de los hechos y contradijo a su sobrino en distintos puntos, especialmente al negar la cercanía entre el joven y su familia. Además, aseguró que Pablo no sabía que Brian era su hijo.

La aparición de Romina se dio también en Intrusos (América), donde Brian había dado su testimonio, y la cantante dijo que su participación en el programa que conduce Florencia de la V no estaba “autorizada” por su hermano Pablo, con quien está peleada desde hace varios meses. Una vez hecha esta aclaración, dio su opinión por lo de su nuevo sobrino.

“No es fácil enterarte de que tenés un hermano o un sobrino después de 19 años”, dijo Romina. “Jamás lo vi de chiquito, jamás lo fui a buscar, jamás utilizaría a una criatura para rehabilitar a mi hermano. No lo hice y no lo haría”, agregó después, chocando con lo que había dicho el joven el día anterior, quien decía recordar que, cuando tenía cuatro años de edad, lo habían llevado a visitar a su padre cuando estaba en una clínica de rehabilitación.

“Siempre hubo rumores en el barrio de que Pablo tenía un hijo, pero nunca tuvo la confirmación”, agregó Romina. Asimismo, dijo que su hermano “no intentó acercarse” a Brian porque en distintas ocasiones quisieron “engañarlo con hijos que no eran de él” y porque la madre del chico estaba en pareja cuando comenzó a circular la noticia de que Lescano era su padre. “Mi hermano la conoció a ella cuando estaba en la cresta de la ola. Así como estuvo cono la madre de Brian, estuvo con otra chicas”, dijo.

“Mi hermano jamás lo invitó a Brian a su casa”, agregó Romina, aunque admitió que su mamá, Norma Lescano, sí tenía relación con el chico y “sabía que era su nieto. Pero nunca hablé personalmente del tema con ella”, contó.

“Yo no tengo recuerdo de que haya ido a mi casa en la recuperación de mi hermano. No tenían una relación, nunca tuvieron una relación”, remarcó Romina al hablar del vínculo entre la mamá de Brian y el cantante de Damas Gratis.

Romina Lescano

Por otra parte, Lescano dijo que su actitud para con Brian hubiera sido distinta si hubiera tenido certeza del lazo sanguíneo que los une. “Creo que no le dio el tratamiento que tenía que darle a la situación. Si nosotros desde el momento cero hubiésemos sabido que era mi sobrino y su hijo, quizás se le hubiese dado otro tratamiento”, expresó Romina.

Hacia el final de la entrevista, Romina cargó contra el entorno de Brian. “Me parece que hay una estrategia de por medio. Ellos quieren hacer creer que mi hermano tiene que ver con que Brian haya entrado en las adicciones”, aseguró. Pese a esto, reflexionó sobre el lugar que ocupa el joven en toda esta historia. “Es una víctima. No deja de ser un adolescente que no conoce su historia. No hubo relación, no es que hubo y después se terminó. En el barrio se decía que el marido se había hecho cargo”, finalizó Lescano.

