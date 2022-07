Macarena Paz contó que su beba de cinco meses volvió a ser internada: “Pídanle a Dios que se recupere”

Macarena Paz junto a su hija Abril

“Si no aceptas te volves loca”, se dijo a sí misma la actriz Macarena Paz durante una madrugada en la que tuvo “una crisis durísima” que no la dejaba dormir ya que no entendía lo que sucedía. “¿Mi bebé en neonatología? ¿Mi bebé con un síndrome? ¿Mi Abril? ¡Esa no es mi Abril!”, se repetía una y otra vez aquella noche, aturdida y tratando de procesar todo lo que estaba transitando.

En febrero pasado, dio a luz a Abril fruto de su relación con el músico Rodrigo Pérez, guitarrista de Ciro y Los Persas y vocalista de La Yumba. Cuando anunció el nacimiento de su hija, la actriz contó en sus redes sociales que la niña tiene ”un síndrome genético muy poco conocido y que trae muchas patologías”. Desde entonces, utiliza su cuenta de Instagram para contar cómo transita sus días: el tiempo que la beba estuvo en la sala de neonatología; cuando recibió el alta médica; el cuarto que preparó para la niña en su casa, en donde debió correr algunos juguetes para tener insumos médicos a mano; así como también cuando pasearon por primera vez por la calle y disfrutaron de un día en familia al aire libre.

Volviendo a aquella noche en la que no podía dormir, la actriz repasó que el dolor de la cesárea había quedado en un segundo plano. “Obviamente ahí estaba y también marcaba la diferencia”, agregó en un revelador posteo que hizo esta semana, meses después de todo lo que vivió en ese entonces, cuando sentía “mucho dolor, mucha confusión, muchos diagnósticos”.

“Y de repente, como una voz dentro de mí que me venía a rescatar de una locura irreversible: ‘acepta lo que es’, ‘la vida es lo que es’. Y ahí algo cambió”, siguió la actriz en su relato. “Obvio que tenía dolor y tristeza, pero no tenía sufrimiento. Siempre que el sufrimiento aparece en mi vida me reviso y me doy cuenta que no estoy aceptando eso que está sucediendo. Aceptar no es estar a gusto, aceptar es simplemente permitirte transcurrir eso que estás viviendo sin luchar contra ello”, agregó en el texto que compartió con sus más de 150 mil seguidores de Instagram: “Me lo recuerdo para mí hoy. Y vos quizás necesitabas leerlo”.

Macarena Paz y Rodrigo Pérez en el primer paseo con su hija Abril

Horas después de aquel conmovedor posteo, la actriz contó que su beba volvió a requerir de cuidados médicos y fue internada. Lo hizo a través de una Historia de Instagram. “Quiero pedirles a todos que crean o no, junten sus manitos y piensen en Abril jugando, Abril recuperada. Yo hoy la soñé sonriendo, pídanle a Dios, o al universo, que la gorda (al ritmo que ella lo necesite), que se recupere para volver a casita con mamá y papá. Que mientras esté ahí esté cuidada, confortable, cómoda, sin molestias, tranquila y fuerte”, escribió Macarena.

“Que ese mismo Dios nos de paciencia a ella y a nosotros. Que nos de fe y fuerza para todos estos momentos que hay que atravesar”, agregó quien también pidió a sus seguidores que agradezcan. “Gracias, Dios, por la maravillosa familia, por la salud de todos y de nuestra bebé hermosa, fuerte y valiente. Gracias por haber hecho que Abril, así tal cual es, llegue a nuestras vidas. Gracias por ella y por su buena salud”.

En la Historia siguiente compartió una foto que tomó de la pared sin detallar si es del establecimiento en el que se encuentra su beba, en donde se lee: “No es valiente aquel que no tiene miedo, sino aquel que sabe conquistarlo”.

El posteo de Macarena Paz sobre la salud de su hija

