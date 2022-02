El difícil momento de Macarena Paz tras convertirse en mamá: “Nuestra beba está en neo y tiene un síndrome genético muy poco conocido”

Macarena Paz fue mamá el pasado 16 de febrero (Fotos: @macapazok)

Con un divertido video en sus redes sociales, Macarena Paz anunciaba en agosto del año pasado que se convertiría en mamá por primera vez junto a Rodrigo Pérez, guitarrista de Ciro y Los Persas, vocalista de La Yumba y con quien está en pareja desde hace más de siete años. Finalmente el día tan esperado llegó y nació Abril. Como no podía ser de otra forma, la actriz también compartió esta noticia con sus seguidores, y también reveló algunos detalles sobre la salud de su beba.

Así anunciaba Macarena Paz su embarazo

“El miércoles 16 de febrero a las 18.58 nació nuestra amada Abril. Esa es la fecha y el horario en que la vida dejo de ser lo que conocíamos para transformarse en (literalmente) una vida nueva”, comenzó expresando a través de un posteo en Instagram, en el que publicó algunas postales del nacimiento. Y continuó: “El sacudón que se espera para el posparto y la llegada de un nuevo integrante a la familia quedó diminuto al lado del sacudón que se nos vino encima”.

En ese sentido, explicó: “Junto a la felicidad/estrés propia de tener una hija, tuvimos, tenemos y tendremos por un largo tiempo que lidiar con la realidad de que nuestra beba está en neonatología desde el día de su nacimiento, y que tiene además un síndrome genético muy poco conocido y que trae muchas patologias”.

La primera imagen de Macarena y Rodrigo junto a su beba Abril

Macarena y Rodrigo, tras convertirse en padres

En medio de este torbellino de emociones, la ex Argentina, tierra de amor y venganza hizo una reflexión y contó cómo hace para seguir adelante, mientras continúa internada. “Así la vida nos bendice y nos sacude, de la forma más maravillosa, inesperada y desorbitante. Acá, nosotros y la familia manteniendo las fuerzas y la cordura mientras practicamos el vivir día a día, minuto a minuto, paso a paso, con pequeños logros que nos alimentan cada día la esperanza de volver los 3 juntitos a casa lo antes posible”. “Se vienen días cansadores y difíciles pero el amor de Abril y por Abril puede hacer cualquier cosa”, agregó.

Y cerró, conmovida: “Nuestra reina luchadora valiente y fuerte leona nos enseñó a los golpes que la aceptación de lo que la vida ofrece, sin rechazar lo que ES, es la ÚNICA forma de vencer el sufrimiento interminable y ensordecedor ¿Ella? es la cosa más dulce y preciosa del planeta entero. Gracias a la vida por nuestra Abril Millaray”.

Macarena Paz junto a su beba recién nacida

Rodrigo junto a su beba Abril en la clínica

El posteo inmediatamente se llenó de “me gusta” y comentarios, entre los que se destacaron los de algunas de sus colegas como Laurita Fernández, Natalie Pérez y la hija de Ciro, Katja Martinez, quienes le desearon lo mejor para esta nueva etapa y le enviaron fuerzas para superar este difícil momento.

Horas más tarde y luego de observar la gran cantidad de afectuosos saludos que recibió, decidió compartir una story agradeciendo el cariño: “De verdad no me imaginaba que me emocionaría tanto al leer sus mensajes. A veces las redes sociales con una pedorreada, pero a veces son esto. Un lugar donde la gente linda apoya, se une y tira energía de la mejor. Rodri, Abril y yo estamos muy agradecidos por el amor que nos dan”, expresó. Y finalizó: “Es un momento más que difícil de nuestras vidas y, sin lugar a dudas, el cariño nos da fuerza”.

La story de Macarena agradeciendo el cariño que recibió

