La fuerte confesión de Guillermo Favale sobre su noche límite con sus adicciones: “Pudo haber muerto alguien”

El conductor estuvo en el programa PH Podemos Hablar y hablo a corazon abierto sobre el infierno que vivio en el pasado con las drogas y el alcohol

El periodista Guillermo Favale habló de cómo superó hace ocho años las adicciones tras una noche de excesos. “Hubo un click. Esto solo se lo conté a mi psicólogo”, confesó. “En esa noche pasó de todo. La noche empezó a las 20 horas y terminó a las 7 de la mañana. Cuando volví a mi casa mis hijos estaban durmiendo con Regina en la cama y los pasé a sus camas. Mientras los pasaba, recordé de dónde venía, porque esa noche pudo pasar algo muy grave, y dije ‘esta es la última vez’”, comenzó contando este sábado en PH, Podemos Hablar.

“Durante mucho tiempo me sirvió, no lo tuve en cuenta, no me detuvo nada, hasta que la vida sola se encarga de ponerte en tu lugar y tuve que recapacitar a los golpes y deconstruirme, comprenderme, saber qué me pasaba, dar vuelta esa historia y convertir eso en algo positivo”, agregó.

Favale admitió que “hace un tiempo atrás, no hubiera dado el paso adelante” en el estudio, pero destacó el hecho de haber podido compartirlo para encontrar una salida. “Cualquiera que se enfrente hoy a esta situación probablemente no pueda identificar cuál es su verdadero problema. De hecho, la palabra adicto viene de ahí, del que no puede hablar. Pero a veces no puede hablar porque no conoce su monstruo”.

VER MÁS El dramático relato del periodista Guillermo Favale sobre el infierno que vivió por el alcohol y las drogas: “Ya era insostenible”

Y amplió: “Llevo ocho años en una situación de estabilidad absoluta y en este proceso final pude identificar a ese monstruo. Una vez que lo hice, lo otro dejó de ser un problema porque me pude encargar de él”.

“¿Cómo ganaste esa pelea?”, le preguntó Kusnetzoff. El conductor respondió que lo hizo “con mucho trabajo y mucho amor que me brindó mucha gente, que por ahí no recibió tanto de mí y que cuando más los necesité, ahí estuvieron”.

Guillermo Favale

“Cuando entrás en perdedor, y se va la suerte, hay mucha gente que desaparece y lo hace de manera dramática, de una manera en la que cruza la calle o no te atiende el teléfono. Y de repente, algunos que vos creías que no te querían no se acercaban a vos porque vos no querías. Vos los echabas porque te decían la verdad”, concluyó.

Semanas atrás, Guillermo Favale también había sido entrevistado por Gastón Pauls para el programa Seres Libres (Crónica HD) y había dado a conocer su dramático pasado. El periodista recordó cómo inició su adicción, en principio con el alcohol, a los 14 o 15 años. “Después fueron entrando cosas cada vez más pesadas y posteriormente combinándose unas con otras así durante muchos años ininterrumpidamente. Te diría que estuve en esa situación entre los 18 y los 36 años con una continuidad casi diaria”, confesó

Luego concientizó acerca de los efectos que producen las adicciones. “Deja secuelas. Esas secuelas que son invisibles y que te hacen difícil, por lo menos en mi caso, me hacen difíciles los vínculos”, aseguró el presentador de noticias en C5N. “Haber sido un tipo estructurado en ese aspecto me salvó la vida”. En este sentido, explicó que llevaba una doble vida con dos personalidades completamente diferentes. “Lo tenía estructurado de tal manera que me permitió sobrevivir porque tenía horarios, tenía medidas, tenía situaciones en las que podía terminar porque soy un tipo estructurado. Haber sido un tipo estructurado en ese aspecto me salvó la vida pero es complejo de comprender”, expresó el periodista.

SEGUIR LEYENDO: