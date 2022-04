Bizarrap y Paulo Londra lanzaron su esperada colaboración al llegar a los 23 millones de comentarios

Paulo Londra - Bizarrap Sessions 23

“No lo puedo creer, no pensé que íbamos a lograrlo tan rápido. Son increíbles”, escribió Bizarrap en el mediodía de este lunes. Es que en la noche del domingo, el productor argentino desafío a sus seguidores a que publiquen 23 millones de comentarios para lanzar la esperadísima “BZRP Music Session #23″ junto a Paulo Londra. Y la misión se cumplió rápidamente con el entusiasmo de los fans del Biza y del rapero cordobés, quienes anunciaron la publicación con un brindis de fernet con cola.

A las 19 horas de este lunes, finalmente, el canal de YouTube de Bizarrap habilitó la tan esperada colaboración entre ambos, algo que vienen cocinando desde noviembre de 2019, según unos mensajes que reveló el productor en su Instagram. “Era para decirte si, nada, si te pinta que hagamos un BZRP Session, de cheto. No sé si es mucho pedir, pero quería reservar el número 23, si se puede. Si no, todo bien. Pero avisame qué onda. Saludos, negro”, se lo escucha decir al cordobés en un mensaje de voz de WhatsApp. “Obvio. Obvio que te reservo el 23. Lo hacemos cuando vos quieras y lo sacamos #23″, fue la respuesta afirmativa que le dio el productor en aquel momento.

Así las cosas, la “BZRP Music Session #23 promete batir todo tipo de récords de escuchas. “No entiendo porque llamas si antes nadie llamó / no entiendo por qué vienes si antes nadie vino”, entona el cordobés en las primeras barras, sobre una intro de trap electrónico y adhesivo. “Porque siento que yo alguna vez me perdí / Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui”, dice antes del estribillo. Y explota el tema: “Siempre bendecido / aunque hablen mal de lo mío y el periodista está inventando lío / Eso no me importa, yo sigo en lo mío / la gente sabe cómo soy y por eso está conmigo”.

Bizarrap y Paulo Londra

La letra completa de la “BZRP Music Session #23″

No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó (Oh)

No entiendo por qué vienen si antes nadie vino (Oh)

Esperan que yo sea alguien que saben que no (Oh-oh)

Que no va conmigo, oh-oh

Porque siento que yo alguna vez me perdí

Y hoy que me levanté (Eh) puedo decir que volví

Porque siento que yo (Oh-oh-oh-oh) alguna vez me perdí

Y hoy que me levanté (Eh-eh-eh-eh) crеo que nunca me fui

Siemprе bendecido, aunque hablen mal de los mío’ (¡Oh!)

Y el periodista está inventando lío’

Eso no me importa, yo sigo en lo mío

La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo

Saben que soy un gordo avaro, con estilo muy claro

Que se comió el panorama con un solo bocado

Siempre lo han criticado porque siempre fue raro

Nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron (¡Oh!)

Es como lo imaginaron, un blanquito iluminado

Que escapó de la casa y la plaza lo ha escuchado

Y después de haber notado mi nivel desenfrenado

Muchos perros se tragaron to’ lo que me vomitaron

Mucho bla-bla-bla, pero no hacen na’

Como nosotro’ lo hacemos, siempre estamo’ pleno’, ey

No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó (Oh)

No entiendo por qué vienen si antes nadie vino (Oh)

Esperan que yo sea alguien que saben que no (Oh-oh)

Que no va conmigo, oh-oh

Porque siento que yo alguna vez me perdí

Y hoy que me levanté puedo decir que volví

Porque siento que yo (Oh-oh-oh-oh) alguna vez me perdí

Y hoy que me levanté (Eh-eh-eh-eh) creo que nunca me fui

En otras acciones, siome, no te voy a dar explicaciones

Si con dos canciones hice que todo’ me mencionen

Dios, men, me prometí no bajar escalone’

Pero decidí bajarlo’ y explicarle a estos torpe’

Que esto es séquito de nenitos, envidiosos y pésimo’ (¡Woh!)

Quieran o no quieran a mí deben darme crédito’

Vean donde vean siempre va a estar el polémico

Paulito sin igual que roba el panorama escénico

Y, uh, ninguno salió

A poder hacer lo que hice yo

Igual me criticaron, no sé qué pasó

Y eso que fui el primero que ha salpicado más flow

Pero nunca puse un “pero” porque represento a vo’

Y a tu banda de embustero’ que dicen que rapero

Yo no soy, pero bueno, eso me chupa un huevo

Sé que si hay dinero es porque el imán soy yo

Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot

Un caballo que mira para adelante sin error

No un maldito quejoso de mierda que molesta como un bocón

Que no acepta que hay ejemplo’, y el ejemplo vo’a ser yo

Sí, el ejemplo vo’a ser yo

Ah, el ejemplo vo’a ser yo, sí

Ey, el ejem—, eh-eh

El ejem—, eh-eh, ey

El ejemplo vo’a ser yo

Porque siento que yo alguna vez me perdí

Y hoy que me levanté puedo decir que volví

Porque siento que yo (Oh-oh-oh-oh) alguna vez me perdí

Y hoy que me levanté creo que nunca me fui

Leones Con Flow

Paulo Londra

Biza Session twenty-three

Era pa’ mí, claro que sí

Je, ah-ah, ah-ah

¡Bizarrap!

El comunicado con el que Bizarrap anunció la inminente edición de la "BZRP Music Session #23"

Todo comenzó el sábado pasado, cuando el productor había posteado un enigmático comunicado a través de su sello, Dale Play Récords, para su “publicación inmediata”, en el que decía “en referencia a los reiterados dichos y consultas sobre la BZRP Music Session #23″. Y el mismo decía, sin más, “Estamos listos”. Y prometió un vivo a las 20 horas del día siguiente para dar un importante anuncio.

Finalmente, el productor musical habló y dijo: “La próxima colaboración queda en manos de ustedes. Si llegan a los 23 millones de comentarios en la foto que voy a subir ahora, sale el tema. Estoy nervioso, pero confío en ustedes”. Inmediatamente, junto a una imagen en la que se lo ve con el trapero, ambos luciendo unas camperas de Chicago Bulls, el equipo de baloncesto norteamericano, volvió a repetir la consigna.

“23.000.000 de comentarios y sale @paulolondra. Lo dejamos en sus manos, gracias”, escribió el compositor junto a la publicación, desafiando a sus seguidores. Y el cordobés la replicó en simultáneo, agregando una story con la misma foto en la que aseguró: “Lo quereis lo teneis”.

Al éxito del productor musical, se le suma la expectativa por la vuelta de Londra a la música después de dos años y medio en los que mantuvo una disputa judicial con el sello discográfico Big Ligas. Su gran regreso se había dado hace tan solo un mes, cuando estrenó “Plan A” junto a Warner Music Latina. A principios de abril, en tanto, volvió a sorprender a su público con “Chance”. Sin embargo, sus seguidores venían reclamando una colaboración con el joven oriundo de Ramos Mejía, quien ya ha grabado con Residente, Nicky Jam, L-Gante y Nathy Peluso, entre muchos otros.

