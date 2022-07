La revancha de Camila Matarazzo, la joven que volvió a presentarse en La Voz buscando una segunda oportunidad

Camila Matarazzo – “The climb” (Video: "La Voz Argentina", Telefe)

“La juventud te da la ventaja del tiempo. Cantas muy bien, pero aún no estás lista. Te tomes esto en serio, vayas, hagas la tarea porque nos va a poner muy contentos recibirte de nuevo”.

En julio 2021, Camila Matarazzo había cantado “The climb”, de Miley Cyrus, en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina cuando ninguno de los jurados se dio vuelta para seleccionarla en su equipo. Por ese entonces, Ricardo Montaner le sugirió que regresara al año siguiente, luego de haberle dado algunos consejos junto a Lali Espósito, quien explicó por qué -al menos ella- no había volteado su silla, aunque reconoció que había estado a punto de hacerlo.

“Lo hiciste hermoso. Tenés una voz muy linda, muy pop. Solo me hacía dudar que lo hacías igual a la versión original, y yo a lo último pedía que tu voz explote. No me terminé de definir por eso, pero la verdad es que cuando te vas tenés que ir contenta porque lo hiciste muy bonito. Te felicito”, consideró la cantante.

Y su colega, el intérprete de éxitos como “Cachita”, sumó: “Nosotros lo que estamos buscando es alguien que precisamente agarre esos formatos y los destruya y arme un formato nuevo. Como dice Lali, no hubo una frase que sacara del modelo original para darla vuelta, porque no sabemos con qué sorpresa nos podemos encontrar a futuro si lo que vas a adoptar es la personalidad del artista original”.

Luego de las devoluciones de los coaches, Camila se preparó durante meses y volvió a la nueva temporada del ciclo que conduce Marley por la pantalla de Telefe para enfrentar nuevamente al jurado. “Mi experiencia en La Voz 2021 fue cortita, pero estuvo buenísimo. Por eso es que volví también. Es una experiencia increíble. Nunca te vas a escuchar como te escuchás ahí arriba. Nunca vas a estar en un lugar tan grande, o al menos yo, nunca había estado y eso me dio ganas de volver a participar”, dijo quien entonó “Llorar”, de Jesse & Joy, en lo que para ella fue una revancha.

Camila Matarazzo - “Llorar” (Video: "La Voz Argentina", Telefe)

“La Cami del año pasado y la de este año son muy diferentes. Creo que tuve un crecimiento no solamente personal sino con la música. Creo que un poco de la experiencia del año pasado me hizo dar cuenta de muchas cosas y mejorar”, agregó la joven de 21 años, oriunda de Villa Ballester. Su madre, en tanto, destacó: “Estamos orgullosos porque Camila lo intenta nuevamente y eso tiene mucho valor. Haberse sobrepuesto a un momento en el que no le fue bien e intentarlo nuevamente, habla bien de ella, del esfuerzo que le pone y del coraje”.

Al momento de volver a presentarse en las audiciones a ciegas, la participante lo hizo junto a su guitarra. Y a último momento Soledad Pastorutti fue la única en voltear. De esa manera, quedó automáticamente en su equipo. “Te voy a decir la verdad, al principio me costó conectar porque estabas fuera de tempo, incluso de tono”, admitió la cantante de folclore.

Camila Matarazzo se sumó al equipo de La Sole

De inmediato, Montaner reconoció a la joven por su paso durante la edición del año pasado y destacó que haya vuelto. “Me encanta porque cuando nosotros le decimos algo así a un participante es porque sentimos que puede hacerlo y que tiene el potencial. Yo te agradezco mucho que hayas hecho caso y acá tenés el resultado. Bienvenida a La Voz Argentina”, destacó el papá de Mau y Ricky. La Sole, en tanto, le regaló a la participante su poncho. “Lo bueno es que lo superaste y ahora estás un paso adelante”, resaltó.

“Para eso vine, yo quería poder cantar y mostrarles lo que me gusta hacer. Y bueno, si se daba vuelta alguno, buenísimo, y si no, al menos me escucharon y eso es lo importante”, respondió Camila Matarazzo, feliz por haberse sumado al equipo de La Sole en La Voz Argentina.

