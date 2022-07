Marisa Brel reveló que debieron extirparle el útero por un tumor benigno: “Toda la vida me hizo sufrir infinitamente”

Marisa Brel realizó una conmovedora reflexión en Instagram

Este jueves, Marisa Brel conmocionó a todos al anunciar una importante decisión que tuvo que tomar respecto a su salud: debieron extirparle su útero para desprenderse de un tumor benigno.

“Llegó el día. Desde hace tiempo que tengo un tumor benigno en el útero y me ha traído mucho malestar. Sí. Una vez más mi útero”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram, junto a tres postales suyas. Y continuó explicando: “Desde mis 29 años que tuve un embarazo ectópico y me declararon infertilidad, mi útero fue protagonista de mucho dolor porque no podía quedar embarazada. Años enojada porque ese órgano no me cumplía mi sueño de ser madre”.

En tanto, la periodista se refirió al complicado proceso que atravesó antes del nacimiento de su primera hija: “En el 2002, por fin después de 5 años y 6 tratamientos in vitro, logré el milagro de Paloma. Con un embarazo muy difícil con muchas pérdidas”. “Luego vinieron 6 tratamientos in vitro más y nada. 10 años de búsqueda incesante. Hasta mi amado doctor Sergio Pasqualini me dijo que mi útero ya no iba a permitir ser mamá. Juro que lo odié. ¡A mi útero! Por eso para tener a Timoteo, me ayudó Joy con su útero sano”, agregó sobre la llegada en 2012 de su segundo hijo, a quien tuvo por el método de subrogación de vientre.

“Toda mi vida estuve enojada con mi útero. Me hizo sufrir infinitamente. Pero hoy lo despido con gratitud porque ha sido mi gran reto. Hoy lo perdono. Es lo que me hizo fuerte en la vida. Me enseñó a no bajar los brazos ante mis sueños. Hoy lo amo porque albergó a Paloma durante 9 meses”, reflexionó. Y cerró: “Hoy se termina una larga etapa de mi vida. Hoy suelto y doy la bienvenida a lo que viene. Eso. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo”.

Tiempo atrás, Brel también tuvo que atravesar otro difícil momento, pero en aquella oportunidad por su hija mayor, a quien en 2018 le detectaron un tumor benigno en la cabeza y tuvo que ser operada de urgencia en el Sanatorio Fleni. Desde ese momento, la joven de 17 años comenzó una lucha contra la enfermedad. Lo cierto es que, afortunadamente, Paloma recibió el alta y luego comenzó una larga trayectoria camino a la recuperación, a través de un tratamiento que cumplió al pie de la letra.

Justamente el mes pasado, la periodista había compartido un emotivo posteo con motivo del aniversario del diagnóstico que le habían dado de su hija: “4 años del renacimiento de Paloma. Uf. Qué fuerte. Desde hace 4 años que el Día del Periodista ya no lo celebro como antes. Sólo agradezco porque mi Paloma se transformó en una Leona y nos demostró que se le puede ganar a la muerte. Estuvo muy cerca y aún se me corta la respiración cada vez que recuerdo ese 7 de junio de 2018, cuando de golpe le encontraron a mi un tumor en el medio de su cerebro, el cual le estaba provocando una hidrocefalia que si no la operaban ese mismo día, no la contaba”.

Marisa Brel le dedicó un emotivo posteo a Paloma, a cuatro años de su diagnóstico

“¡Lo único importante es que Paloma está viva! Que el tumor sigue en su cerebro, pero gracias a Dios, ¡no ha crecido en 4 años! ¡Y que no tiene que tomar ni una aspirina! Gracias a cada uno de ustedes que rezó por la vida de mi hija. Que ese hashtag #palomasana fue un decreto que hicimos todos juntos .Gracias Dios porque hace 4 años que le salvaste la vida a mi hija. Y eso nos hizo fuertes. Leonas. Aprendimos el verdadero valor de la vida”, había agradecido.

