El romántico video en el que Alejandro Fantino le propuso casamiento a Coni Mosqueira en Grecia

La romántica propuesta de casamiento de Alejandro Fantino a Coni Mosqueira (Video: Instagram)

“¡El corazón me explota de felicidad! A orillas del Mar Egeo, decirte SÍ fue lo más mágico de mi vida”, escribió Coni Mosqueira en su cuenta de Instagram, red social en la que acompañó su posteo con románticas fotos junto a Alejandro Fantino, minutos después de haber aceptado ser su esposa.

Fue durante unas vacaciones de la pareja en Santorini, en Grecia, que el conductor decidió hacerle la romántica propuesta de casamiento. Para ello, ya tenía pensado de ante mano cómo sería: le hizo creer que tenía que grabar un video para un informe de su programa de la señal de deportes ESPN, y ella tomó su teléfono, siguiendo al pie de la letra lo que su pareja le pedía.

La modelo publicó aquel video en la red social en la que tiene más de 100 mil seguidores, y la definió como “la propuesta más romántica que verán”. “Miren lo bien que la hizo”, consideró y contó cómo se dio el momento en que ella pensó que solo oficiaría de camarógrafa sin saber que terminaría siendo la protagonista del video que el conductor, por su cuenta, también estaba grabando.

@coni_mosqueira @fantinofantino

“Me pidió que lo grabara para la apertura de un informe de ESPN sobre las aguas del mar Egeo, se lookeó todo, me hizo bajar a la playa, buscó un lugar apartado, se arrodilló en el agua, me hizo poner play y empezó a hablar del amor y guerras en el mar”, comenzó Coni en el posteo que compartió en su cuenta de Instagram.

“Sumergió sus manos en el mar y salieron con un anillo”, continuó sobre las imágenes que se ven luego, en donde el conductor improvisa el comienzo de un supuesto informe para su programa, y termina orquestando una romántica propuesta de casamiento.

Entusiasmada y emocionada, la modelo no pudo dejar de expresar su admiración por su futuro esposo. “Feliz es poco, me sorprende cada día”.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se comprometieron en un lugar paradisíaco

En mayo pasado, el conductor de Animales sueltos había brindado una íntima entrevista en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América, donde se había referido a la posibilidad de ser padre con la modelo. “Estoy profundamente enamorado de Coni. Creo que en algún momento llegará el bebé, no dentro de mucho tiempo. Me enamoró su conexión con mi mundo desde la parte buena y no con la parte mala”, decía por ese entonces.

Por su parte, contó una anécdota con Mosqueira: “Hace unos años estábamos a la tarde tomando unos mates, ella estaba con el celular contestándole a una amiga, y justo había una conferencia de prensa en TN porque Moyano me iba a hacer juicio, a mí y a otros periodistas. Y yo lo vi y dije: ´La p...madre, nos mete un juicio Moyano, Coni, ¡mirá!´, me imaginé que me iban a pasar por arriba los camiones. Ella me mira y me dice: ´Sí, sí, terrible, che, una pregunta, ¿vos creés que el filtro este de Instagram...?´. O sea, en el buen sentido, me desconectó del tema. No está muy conectada y está bueno eso. No me embala, no me acelera. Es sana”. “Es lo más lindo que me pasó en la vida. Ojalá que la vida me permita estar con ella muchos años”, se sinceraba Alejandro Fantino sobre su vínculo con Coni Mosqueira.

SEGUIR LEYENDO: