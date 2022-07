Thelma Fardin anunció los avances en el juicio: “En octubre y por primera vez, Juan Darthés hablará ante la Justicia”

Thelma Fardín anunció los avances en el juicio

Acompañada por sus abogados Carla Junqueira de Brasil, y Martín Arias Duval de Argentina, Thelma Fardin brindó una conferencia de prensa en la que anunció avances en la causa que lleva adelante en el vecino país contra Juan Darthes por violación, por un hecho presuntamente ocurrido en Nicaragua en el 2018. En septiembre el juicio se reiniciará, el actor deberá declarar y en seis meses a más tardar, estiman que podría haber sentencia.

“Queremos resaltar cuatro años de lucha incansable en un contexto tan complejo. Thelma no estuvo sola y se contó con la colaboración de tres ministerios públicos fiscales que recibieron la denuncia y produjeron prueba, considerando que había mérito para avanzar en la acusación”, destacó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina al abrir la charla y dijo que el caso de la actriz era “emblemático”.

De inmediato le dio la palabra a Fardin, quien antes que nada agradeció “poner el tema en agenda”: “Veo intensión de retroceder en conquista de derechos, la noticia es que logramos la reanudación del juicio, en septiembre serán tomadas las testimoniales que faltan y en octubre por primera vez va a hablar ante la Justicia Juan Darthés, en el momento que él y su defensa lo quisieron. Será el 20 de octubre, es la primera vez que va a hablar en sede judicial. Es un momento bisagra para mí y espero que histórico para las personas que denuncian, porque hay una lógica de poner en duda la palabra de la víctima”.

“Nos acercamos al momento en que la Justicia al fin dirá de qué modo se posiciona gracias a muchas personas que se animaron a denunciar cumpliendo con un camino que es importante, el de la Justicia, que es difícil, somos sometidas a una burocracia. Tuve acompañamiento para poder hacerlo en primera instancia a Nicaragua y ahora avanzar en un juicio en Brasil. Darthés logró dilatar el momento de hablar, lo hace cuándo quiere y en dónde quiere a pesar de que cuestionó el fuero federal. Él se prófugo, por eso vamos a Brasil, y logra declarar donde decidió radicarse, están sus garantías, pero hay que pensar la forma de darle garantías a las víctimas”, agregó.

Además, dijo que el proceso judicial no fue reparador para ella, sino violento, pero que entiende que es necesario. “La Justicia tiene que ser una salida y no un laberinto más en el que nos meten además de lo doloroso que nos tocó vivir. Pidieron que yo no sea parte del proceso”, dijo y casi entre lágrimas agradeció a sus abogados y describió al proceso como “una carrera de obstáculos y resistencia” y destacó que ella tiene una “suerte” que muy pocas personas tienen, en referencia a la ayuda que recibió gracias a la exposición.

Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Thelma Fardin, Carla Junqueira, abogada de Brasil y Martín Arias Duval, abogado argentino (Foto: Ramiro Souto)

Martín Arias Duval recordó que el acusado nunca habló sobre los hechos, sino que solo lo hizo en el 2018 “en la cocina de su casa con Mauro Viale antes de profugarse”, a diferencia de la actriz, que en más de una ocasión declaró. Además dijo que hubo mucha desigualdad ya que el actor tuvo representación en Brasil, no así su clienta, ya que no tenía acceso a un letrado matriculado en el vecino país, hasta que la contactó la abogada brasileña Carla Junqueira.

“El juicio había quedado suspendido con el riesgo de ser anulado por una declaración de incompetencia, planteada la situación nos presentamos ante la Justicia como asistentes de acusación, que es al figura jurídica, el recurso fue aceptado y consideró que había competencia. Uno de los pilares de nuestro argumento es que Brasil tiene responsabilidad como nación de dar respuesta a Nicaragua y a Argentina juzgando y procesando a este brasileño y logramos que dieran lugar a nuestro pedido”, explicó Junqueira y agregó: “Tiene que declarar, espero que cumpla y que esté presente, después habrá alegato final y sentencia, esto debería demorar unos seis meses más”.

Además, aclararon que “por pedido del acusado” la declaración de Darthés no será pública. El pedido era que la querella tampoco participara, pero el juez no dio lugar a dicha solicitud.

Sobre la posible condena, la actriz dijo: “En mí nunca estuvo la idea de venganza, sino pensar en otras personas y en que lo que me pasó, le pasó a una nena de 16 años. Es importante recordar y yo denuncié porque para esta mujer fue una forma de rescatar a esa niña que sufrió violencia y a otras niñas, para que no estén expuestas, logramos un avance, que sea un tema de agenda. Me importa que la Justicia lo considere culpable”.

Lo último que se había sabido es que el juez Ali Mazloum había rechazado el recurso que presentó Juan Juan Darthés para postergar el reinicio de las audiencias en el juicio que se está desarrollando en Brasil. “Afortunadamente se reactivó la causa y eso es un hecho histórico. Estamos sorprendidas para bien que hayan recalculado y decidido que siguiéramos en la justicia federal que es lo que nosotras creíamos, estamos decidiendo fechas para las próximas audiencias y en breve un veredicto”, había dicho al respecto la actriz.

Thelma Fardin brindó una conferncia de prensa, esperan que en seis meses haya sentencia en el juicio contra Juan Darthés en Brasil (Foto: Ramiro Souto)

Luego de que la Justicia rechazara el pedido de nulidad solicitado por el actor que significaba que el proceso volviera a foja cero, Juan Pablo Gallego, uno de los abogados de la actriz había adelantado a Infobae que una vez que se reanudara el juicio, serían citados a declarar Juan Darthés, su esposa María del Carmen Leone, y dos testigos más, uno de ellos es la hermana de Thelma”.

La causa, que se inició en el 2018 en Nicaragua cuando ella lo denunció ante la Justicia y que continuó en Brasil, donde él se refugió por ser ciudadano para evitar la extradición, ya había quedó suspendida anteriormente ya en un estado avanzado en febrero de este año tras un pedido de la defensa que argumentaba que “no era competente el fuero federal para juzgarlo”.

“Hoy un Tribunal Superior de Brasil decidió volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final contra Juan Darthés. Un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un Tribunal dice que no hay jurisdicción”, anunciaba Thelma en ese momento.

Dicha decisión tuvo un revés en marzo cuando se consiguió que el juicio se reactivada en la instancia que había quedado. En aquel momento, acompañó a Fardin su nueva abogada matriculada en Brasil, Carla Junqueira, a quien conoció a través de la modelo Anamá Ferreira. “Histórico: la justicia brasileña revirtió su decisión y ordenó continuar el juicio oral a Juan Darthés en los tribunales federales. El Tribunal Regional Federal de San Pablo dispuso hoy que la causa por abuso sexual contra el actor, que se encuentra radicado en Brasil desde 2018, continúe tramitando en la justicia federal de ese país”, explicó en ese momento la artista a través de sus redes sociales.

Thelma denunció públicamente y ante la Justicia de Nicaragua a Darthés en el 2018 por violación, por un hecho presuntamente ocurrido en el mencionado país en el marco de una gira de la serie Patito Feo en el 2009. Luego de que el actor se instalara en Brasil, adonde nació, para evitar el pedido de captura de Interpol, el noviembre del año pasado comenzó en San Pablo el juicio en su contra.

