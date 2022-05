Barby Silenzi habló de su crisis de pareja con el Polaco: “Tenemos que sentarnos a charlar y ver qué pasa con este amor”

Barby Silenzi hablo de su crisis de pareja con El Polaco: "Es mi gran amor"

“Barby Silenzi y El Polaco, ¿están separados?”, disparó Ángel de Brito en la emisión de LAM (América) de este miércoles. La particularidad es que la bailarina estaba presente en el piso, en calidad de invitada, entonces pudo responder. “La verdad no te puedo decir ni sí, ni no, ni más o menos”, dijo Barby de manera ambigua.

Y amplió: “Lo que te puedo decir que es verdad y que los dos sentimos lo mismo, tenemos mucho amor el uno por el otro... Para mí, es mi gran amor, ya lo saben, desde hace mucho. Y él también tiene ese amor hacia mi, pero ahora estamos en un momento... No te voy a decir que estamos separados, no te voy a decir que estamos espectacular”.

“Él está con muchos compromisos laborales, viaja un montón y está como muy enfocado en eso. Y yo estoy con los míos, con las nenas... Como que la pareja está ahí, y cada uno está muy en lo suyo”, dijo Silenzi. “Podríamos decir que está tensa la situación”, describió el conductor como para darle contexto. “Claro. Todavía tenemos que sentarnos a charlar y ver qué pasa con este amor que tenemos y que no está ahora fluyendo como querríamos”, le respondió, a la vez en que aclaró que no están viviendo juntos.

“Yo tengo reclamos, él tiene otros y no estamos pudiendo ponernos de acuerdo... Yo reclamo presencia, ponele. Y él me dice: ‘Tengo que trabajar’. Yo lo recontra banco. Y me pone muy contenta lo que le está pasando. Lo apoyé un montón con el programa, del que es conductor ahora”, dijo Barby. Desde el panel, le apuntaron que no le puso likes ni mensajes de apoyo en las redes sociales al respecto. “No lo hice porque no hacía falta, creo yo. Y él sabe porque yo estuve con él todo el tiempo hablándole sobre eso”, dijo la bailarina.

Respecto a la dinámica de la pareja, Silenzi recapituló: “Nos pusimos de novios y no convivíamos, obviamente. Yo quedé embarazada. Habíamos alquilado un departamento porque nuestra idea nunca fue convivir de entrada. Pero al mes de estar juntos, yo quedé embarazada y fue todo muy rápido. En el medio, nos agarró la pandemia y quedamos todos juntos varados. Y no nos quedó otra que convivir. Eso fue complicado porque él tiene dos hijas, yo tengo una, embarazada... acomodar todo eso para mí y para él tiene un proceso, un tiempo”.

De pronto, Nazarena Vélez la interrumpió con una pregunta: “¿Es sana la relación?”. “Sí, no...”, dijo Barby con dudas. “¿Sí o no?”, preguntó Ángel. “Sí, es sana, pero yo soy muy celosa, él también, y por momentos chocamos por eso. Yo confío en él, no tengo esa desconfianza de que va a estar con minas y eso. Igual, después, una nunca sabe. Él dice que no, pero sí es celoso. Re celoso”, contestó finalmente.

“Cada vez que venís al programa es porque estás en crisis con El Polaco”, apuntó De Brito. “Yo a él lo amo y él también, pero hay algo que no lo estamos pudiendo resolver con el amor solamente. Estoy enamorada de él hace mucho. Me divierto mucho con él y eso es lo más importante”, insistió Silenzi. “Y tienen mucho enganche sexual, ustedes”, acotó Naza. “¡Obviamente! Si no, chau. Si no tenés eso, no va”, admitió Barby.

Por último Pía Shaw le preguntó si su presencia en una conocida plataforma de contenido hot de famosas fue el detonante de la crisis. “No le gusta que esté en bolas por ahí, pero no le quedó otra. Qué me va a decir, ¿que no? Él estuvo en la producción y se la re bancó. Yo le dice de hacerla juntos y me dijo: ‘No sé, podría ser’. Después dijo: ‘Estoy re feo, re gordo, horrible’. Lo estoy tratando de convencer. Pero sí, estuvo supervisando al fotógrafo”, admitió Barby.

