El incómodo momento que vivió el Polaco cuando le preguntaron por su relación con Barby Silenzi

La relación entre el Polaco y Barby Silenzi ha tenido un ida y vuelta de forma constante y en los últimos días, se empezó a esparcir un nuevo rumor sobre una crisis, la cual fue desmentida por la modelo pero el músico dio un par de declaraciones para el programa Socios del Espectáculo, la cual despertó muchas sospechas.

La notera de Socios del Espectáculo le preguntó al cantante en una nota ya que se encuentra en la promoción de su nuevo disco: “¿Qué está pasando con Barby Silenzi?”. “El disco está espectacular. Se va a lanzar el 23 de mayo”, empezó diciendo. Siguiente a ello, agregó: “Hoy en día, sinceramente, mi vida personal… Yo creo que ustedes saben más de mí que yo”.

“Está todo bien. No quiero hablar, no quiero responder”, declaró de forma incómoda en el programa que es conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Luego, soltó la frase que llamó la atención de todos: “Solamente quiero decir que estoy contento de mi nuevo disco… Y preguntenle a ella cómo están las cosas”.

“No hubo nada. Estamos perfectos”, aseguró el Polaco. También, aprovechó para remarcar su deber como padre: “Mis cosas personales las tengo bien manejadas (sic). Estoy bien con mis hijas, me considero un buen padre”.

Barby Silenzi y Ezequiel El Polaco Cwirkaluk se conocieron en 2016 en el Bailando por un sueño de ShowMatch, y juntos son padres de la pequeña Abril. A pesar de que en su historia hubo varias idas y vueltas, la pareja sigue apostando a su relación, y se respaldan mutuamente cuando están en el centro de la tormenta. Semanas atrás, la bailarina tuvo un cruce con Valeria Aquino -ex pareja del cantante y madre de su hija Alma-, y el artista tomó partido con un significativo posteo.

“Que la maldad y las malas energías sigan la flecha. Te amo”, escribió El Polaco a través de sus historias de Instagram, junto a una romántica foto en la playa, acompañado de Silenzi. Además sumó otra postal donde se los ve abrazados con el mismo paisaje de fondo y sumó un emoji de corazón. La declaración de amor llega pocos días después de la fuerte pelea que mantuvieron Silenzi y Aquino.

Todo empezó cuando ambas hablaron con Intrusos (América) y dejaron en claro que no solo no tienen relación, sino que están enemistadas por fuertes desacuerdos. “Me parece una irrespetuosa”, arremetió Silenzi al enterarse de que la madre de Alma los había calificado como “inestables”. Y agregó: “Todavía no superó que está separada de El Polaco hace mucho tiempo y se toma atribuciones como si fuera ella la mujer y no es nada...”.

“Hay que darle la razón porque si no te vuelve loco. Hay veces que manda mensajes del estilo: ‘Se me rompió algo’ o ‘Tengo humedad en mi casa’. Le avisa al Pola para que ponga la billetera. Ya está, lo dije”, explicó la bailarina. En este sentido, Valeria fue terminante en su respuesta: “No necesito llamarlo para nada porque él me llama solo. Que no se olvide. Embarazada de la bebé, él me hacía reclamos cuando yo andaba o era amiga del Kun (Agüero). No se bancaba que anduviera con una figura más reconocida que él. Le tocó el ego...”.

