Se filtraron audios en los que Mariana Nannis habla de la trágica muerte de su exsuegra

En LAM dieron a conocer un mensaje de voz de la mediática, donde menciona a su exsuegra y expresa su enojo contra el padre de sus tres hijos

Desde marzo de 2020 Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis salió la sentencia de divorcio, tras 30 años de matrimonio. El conflicto entre ambos siguió en el terreno mediático y luego también en la Justicia, con acusaciones cruzadas y un enfrentamiento sin fin. Desde febrero último, la madre de Alex, Charlotte y Axel no había vuelto a hablar de manera pública, pero aquel silencio llegó a su fin este martes, cuando dieron a conocer en LAM (América) dos audios donde recuerda la muerte de su exsuegra, y lanza fulminantes declaraciones contra el exfutbolista.

Luego de una breve introducción, Ángel de Brito contó que se filtraron algunos mensajes de voz de Nannis, y anticipó que sus palabras harían resurgir las repercusiones. “Gonzalo estuvo con él durante un montón de tiempo y siempre que la madre llamaba, también mi hermano dice que hacía lo mismo: ‘No, no estoy, decile que no estoy’; mi hermano atendía el teléfono y no atendía a su madre, porque no quería hablar con su madre, a él le importaba un carajo”, asegura Mariana, haciendo referencia a su hermano, Gonzalo Nannis, y a Nélida Tomasa Iglesias, la madre de El Pájaro Caniggia.

“A mí me echaron la culpa del suicidio de la madre de Claudio Caniggia, y la madre se suicidó por culpa de la familia de él, o sea no por culpa mía”, sentencia. Cabe recordar que en septiembre de 1996 la mujer de 60 años se arrojó desde el balcón de su departamento en el barrio de Belgrano, y su abrupto fallecimiento causó conmoción. “No sean hipócritas, o los argentinos no quieren ver las cosas, pero nadie sabe que él no llamaba a la madre. La madre llamaba y el tipo nunca la quería atender”, continúa Nannis en el primer audio que dieron a conocer.

La madre de Charlotte, Alex y Axel Caniggia habló sobre su exsuegra y aseguró que la culparon por su muerte

“Desde ese momento yo lo tendría que haber dejado al tipo, ¿sabés?”, asegura, y luego agrega: “Un tipo que no quiere saber nada de la madre, que le importa un carajo... La madre se tiró del balcón porque tendría 200 mambos en la cabeza; aparte que tenía depresión, pero él nunca quiso atender a la madre, y siempre vivía la madre llorando y no le importaba nada”.

“O sea, en ese momento yo lo tendría que haber dejado. Un hombre al que no le importa su madre, nunca le van a importar su mujer y sus hijos. Tampoco nunca la ayudó a la madre, sino la madre no se hubiese tirado por un balcón”, concluye en el mensaje de voz. Pasaron más de dos décadas de aquel trágico hecho, que había movilizado incluso a Diego Armando Maradona, quien al enterarse regresó rápidamente a la Argentina y expresó su dolor al llegar a Ezeiza: “Esto que le pasó a Claudio es tremendo. Quiero estar con él lo más pronto posible. Al morirse una madre, mueren las palabras y muchos se acuerdan de ellas cuando ya no están”.

En cuanto a Caniggia, también había hablado con la prensa, sumido en una profunda tristeza: “Nada se puede comparar con el amor que puede sentir un hijo hacia su madre. Solo es equiparable con el amor que se puede sentir por un hijo. Es difícil hablar ahora, quizás no fui capaz o no me di cuenta… Es una cruz que voy a llevar siempre. Un hijo siempre va a decir: ‘Podría haber hecho más’. Me pasa a mí y a mis hermanos”.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

SEGUIR LEYENDO: