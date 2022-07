Cómo es la actual vida de María Eugenia Ritó, alejada de los medios

(@mariaeugeniarito)

María Eugenia Ritó fue una de las vedettes más destacadas a finales de los 90 y trabajó con figuras destacadas como Antonio Gasalla, Gerardo Sofovich y Carmen Barbieri. Además fue tapa de la revista Playboy y participó en varias ediciones del Bailando. En los últimos años, estuvo alejada de los medios por su problema de adicciones. Pero logró recuperarse y ahora sueña con volver a trabajar en el espectáculo.

“No solamente me estoy ocupando de mi salud sino también de otras cuestiones mías, personales, trámites y demás. No es fácil vivir día a día, está complicadísimo”, reconoció la actriz en una entrevista con el programa radial Detrás de escena que conduce el periodista Daniel Gómez Rinaldi por AM 540.

Cuando le consultaron sobre su actual situación económica, Ritó aseguró: “Bajé mucho mi nivel de vida. A mí me ayuda mucho el Instagram y tenía una plata ahorrada. Sobreviviendo, así estoy”. A través de su cuenta en las redes ella realiza acciones publicitarias y canjes, con la ayuda de su mano derecha, Ever Zelaya, con quien comparte la vivienda.

“Es mi angelito de la guarda. Es buena, sana y la amo. Nos conocimos por Instagram y me ayuda con las redes y me cuida. Me ayuda todos los días a estar bien, me anima y cuando uno está solo, a veces la vida es muy difícil. No es lo económico todo, es lo emocional y muchas otras cosas”, manifestó sobre su vínculo con Ever.

Además, la artista aclaró que ha tenido ofertas de trabajo, sin embargo hasta el momento decidió no aceptar. Por un lado, José María Muscari la había convocado para sumarse a la versión de Sex viví tu experiencia, mientras que Ángel de Brito la había invitado a sumarse como panelista de LAM (América).

“Les dije que no a ambos porque todavía no me siento cómoda y quiero estar bien a nivel físico para reaparecer en el medio, ya sea en la tele como en el teatro”, explicó Eugenia, quien tiene previsto someterse a una operación para colocarse un balón gástrico.

“Después de todos los quilombos que tuve y que todos conocen porque los viralicé yo misma, ahora estoy tranquila, bien y con ganas de volver con todo. Estoy re contenta y esperando mi momento. Sueño con volver a la actuación y me imagino en una gran obra como una capocómica o en un gran espectáculo, como hacen Carmen Barbieri o Moria Casán. Creo que ya tengo ese peso para hacerlo”, aseguró la artista.

Recientemente, en una entrevista con Intrusos (América), Ritó ya había hablado de sus ganas de trabajar en los medios: “Tengo ganas de volver. Me estoy preparando. ¿Viste que está esa cosa de la mujer, de que me quiero ver más delgada? Bueno, eso, estoy entrenando, me estoy cuidando. Pero también es difícil dejar de comer y más en invierno, ¿no?”.

Asimismo, la vedette se mostró muy sensibilizada y se quebró al recordar a su mamá y al hablar del momento que está viviendo. “Mi mamá me cuida desde el cielo… Ay, me voy a emocionar”, dijo con la garganta cerrada y unas lágrimas corriéndole por el rostro. “Perdón que me emocione. Mi hermana está siempre conmigo, mi cuñado y tengo una persona que me cayó del cielo, que es una amiga”, cerró la actriz, muy emocionada.

