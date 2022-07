Camila Homs habló sobre Rodrigo De Paul: la audiencia, el régimen de visitas y las fechas del noviazgo de su ex con Tini Stoessel

Camila Homs reacciono filosa cuando le preguntaron si le cierran las fechas del noviazgo de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel (Video: "LAM", América)

Desde que se separó de Rodrigo De Paul, Camila Homs trata de mantener en privado el tenso vínculo con su ex. Pero lo cierto es que la nueva relación del futbolista con Tini Stoessel hace que inevitablemente todos los medios quieran conocer su opinión, especialmente luego de que trascienda que ya tuvo una audiencia con el padre de sus hijos para acordar algunas cuestiones económicas y que tienen que ver con el bienestar de Francesca y Bautista, los niños que tienen en común.

En este contexto, en las últimas horas la modelo fue sorprendida por el cronista de LAM (América), quien le preguntó si ya habían podido arreglar con el jugador. “No pudimos llegar todavía a un acuerdo, pero igual está todo bien”, respondió, sin ánimo de entrar en muchos detalles. Y se refirió al régimen de visitas que ella pretendía que él cumpla: “Cada uno prioriza sus cosas, yo tengo en claro cuáles son mis prioridades, pero no soy quien para controlar los tiempos de nadie”.

En tanto, respecto al dinero que le reclama a De Paul, aseguró: “Obviamente que a uno le llaman la atención ciertas cosas, pero me lo guardo para mí”. “La pasé mal en varios momentos, pero ahora estoy mejor por suerte. Al principio me decepcioné mucho”, agregó contundente. Por último, el movilero le consultó si le cerraban las fechas en las que su ex había iniciado su romance con la cantante y ella reaccionó filosa: “No sé, pensalo”.

No es la primera vez que Camila tiene una picante reacción con Rodrigo. Por caso, luego de que él retorne a la Argentina tras su viaje a Ibiza con Tini, fue directo a buscar a su hija Francesca al jardín de infantes al que asiste. Y el detalle fue la indirecta que Homs publicó, casi en paralelo, en sus redes sociales. Unos minutos después de que su expareja se reencontrara con su hija, ella subió un sugerente y corto video a sus Instagram Stories en el que aparece cantando un verso del tema “Te felicito”, el cual Shakira le dedicó a Gerard Piqué tras su reciente separación.

“Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien esе show”, dice el fragmento que eligió la modelo para su publicación, en la que se la ve en su auto y moviendo los labios en sincro mientras mira a la cámara frontal de su teléfono. “La familia de Camila Homs está muy enojada con Rodrigo por este viajecito que él hizo. Porque él tenía un mes de vacaciones y dicen que ha visto a los hijos cinco horas”, había contado Adrián Pallares.

La reacción de Camila Homs tras la vuelta de Rodrigo de Paul a la Argentina (Video: Instagram)

Mientras tanto, días atrás trascendió que Homs está iniciando un romance con Charly Benvenuto. “¿Cómo se conocieron?”, le habían preguntado hace unas semanas en Socios del Espectáculo y la modelo contestó sin vueltas: “Por el barrio, está en Argentina ahora, estamos pasando ratos divertidos con amigos, pasándola bien, él es cero mediático”. Y Charly, por su parte, se había referido a su incipiente relación con Camila en un mensaje que le había enviado a Gonzalo Vázquez, cronista de Intrusos: “No sé manejar lo mediático. Lo de Cami viene fuerte. Vamos muy bien. Está seria la cosa”.

SEGUIR LEYENDO: