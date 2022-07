Bill Cosby cumple 85 años entre el repudio social y la Justicia: tras quedar libre por abuso sexual, recibió otra condena

Bill Cosby, en una fotografía de archivo (Foto: EFE/EPA)

Lo denunciaron más de 60 mujeres y fue el primer preso famoso por agresiones sexuales de la era del Me Too. Bill Cosby, el alguna vez amado comediante y llamado cariñosamente “El padre de América”, cumple este martes 85 años de la peor manera: no solo está condenado por la opinión pública sino también por la Justicia. Mientras sigue negándolo todo, pese a las pruebas y los fallos en su contra, en junio último fue nuevamente declarado culpable por haber abusado de una menor de edad hace 47 años, en la Mansión de Playboy.

La demanda fue de Judy Huth, de 64 años. La batalla legal duró ocho años, pero la víctima, que había esperado tanto para poder hablar -presentó la demanda en 2014 porque su hijo estaba por cumplir 16 años, la misma edad en que ella fue a esa mansión, y revivió el trauma- no perdió la paciencia. Bill Cosby fue finalmente declarado culpable en un juicio por abuso sexual y ella fue indemnizada por un monto de 500 mil dólares .

Precisamente por tratarse de una menor, la acusación no resultó invalidada por prescripción. En 2014 fue admitida por el jurado porque la ley californiana amplía el plazo para las demandas civiles si la víctima era menor de edad cuando se produjo la agresión. El jurado del condado de Los Ángeles llegó a la conclusión de que Cosby provocó intencionalmente un contacto sexual con la víctima, sabiendo que era menor de 18 años, y que su conducta fue impulsada por un interés sexual anormal.

Judy Huth ganó la batalla legal con Bill Cosby (Foto: REUTERS)

En abril de 1975 Cosby y Huth -que estaba acompañada por una amiga del bachillerato- se conocieron en un set de filmación en el sur de California. Días después, él las llevó a una mansión de Playboy. Donna Samuelson, su amiga, fue testigo clave. Hizo fotos ese día y fueron mostradas durante el juicio. “Me dijo que Bill Cosby había intentado mantener relaciones sexuales con ella (...) y me pidió que nos fuéramos de allí inmediatamente”, testificó su amiga.

Por su parte, Huth declaró que en una habitación contigua a una sala de juegos el comediante quiso poner su mano en los pantalones de ella, se exhibió y la obligó a tener contacto sexual.

“Mi clienta se merece que el señor Cosby sea responsabilizado por lo que hizo”, le dijo Nathan Goldberg, el abogado de Huth, al jurado integrado por nueve mujeres y tres hombres, durante los argumentos finales. Ante una serie de objeciones, pidió que se ignoraran pequeños errores de detalles, ya que los sucesos habían ocurrido hace más de 40 años y que trataran de enfocarse en lo principal detrás de las acusaciones. Y agregó: “Cada uno de ustedes sabe en su corazón que el señor Cosby abusó sexualmente de la señorita Huth.

Esta demanda era una de las que quedaban pendientes contra el actor, que siempre se empeñó en negarse todo. Y continúa haciéndolo. En el juicio no dio la cara. Presentó una declaración en unos videos cortos, de 2015 donde se negaba haber tenido contacto sexual con Huth. Cosby recibió más de 60 acusaciones, de las cuales, contra su voluntad, concluyeron en múltiples acuerdos legales realizados por su aseguradora.

Bill Cosby con su abogada, Jennifer Bonjean, llegando a su casa tras salir de prisión en 2021 (Foto: REUTERS)

El vocero del actor, Andrew Wyatt, declaró que apelarán el fallo y sostuvo una postura particular: afirmó que ganaron, ya que Huth no recibió una indemnización punitiva. Esto ocurrió casi un año después de que su sentencia penal en Pennsylvania por abuso sexual fuera revocada, siendo liberado de prisión.

El actor, muy popular por su papel en la exitosa serie de televisión El show de Bill Cosby, había pasado más de dos años encarcelado, cumpliendo una condena. E inesperadamente fue liberado a raíz de un acuerdo civil previo con el que indemnizó a la víctima. En en 2018 había recibido a un máximo de 10 años de cárcel, de los que debía cumplir por lo menos tres, por haber agredido sexualmente a la canadiense Andrea Constand en su mansión de Filadelfia.

La víctima era entonces la entrenadora de baloncesto del equipo femenino de la Universidad de Temple, donde Cosby estudió, y de la que era un importante donante. Constand aseguró cómo el actor, que ella consideraba un amigo, la invitó una noche a principios de 2004 a su mansión de la localidad de Cheltenham (Pensilvania) y le dio unas pastillas que la marearon, le nublaron la vista y le impidieron defenderse. En una sentencia de 79 páginas, la Corte Suprema de Pensilvania recogió las acusaciones de Constand y cómo el actor aprovechó que no podía moverse para abusar de ella hasta que perdió el conocimiento.

Tras la anulación de esta condena por la Corte Suprema del estado de Pensilvania (EEUU), Cosby dijo en su primer mensaje al abandonar la prisión estatal cercana a Filadelfia: “Nunca he cambiado mi postura ni mi historia. Siempre he mantenido mi inocencia. Gracias a todos mis fans, simpatizantes y amigos que me han apoyado a lo largo de este calvario. Gracias especialmente al Tribunal Supremo de Pensilvania por defender el estado de derecho”.

Más de 60 mujeres acusaron a Cosby de abusar sexualmente de ellas entre 1960 y 2000, aunque muchos de esos casos no prosperaron por haber prescrito y solo se pudo llevar a juicio las alegaciones de Constand y el de Huth.

