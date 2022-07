Barby Franco evalúa comer la placenta de su bebé: “Me dijeron que es parecido al gusto del chinchulín”

Barby Franco dijo que se comería la placenta y se cruzó con Yanina Latorre (Video: LAM, América)

Después de haber anunciado que espera para fin de año un bebé junto a Fernando Burlando, Barby Franco se sentó en LAM (América) para contar más detalles acerca del embarazo de cuatro meses que se encuentra cursando.

“Ya me pedí una habitación en una clínica muy linda, con música y todo”, dijo la modelo. “Es la misma que Pampita, ¿no? Con la bañadera, todo”, le preguntó la “angelita” Pía Shaw y fue el pie para que Barby cuente: “No sé si con la bañadera, voy a ver. Lo que sí me da mucha intriga es el tema de la placenta”, dijo y Ángel de Brito le preguntó: “¿Te la vas a comer?”.

“Capaz que sí... Me da como mucha intriga”, insistió Barby y dio su particular argumento: “Me encanta el chinchulín y me dijeron que es muy parecido al gusto del chinchulín”. Frase suficiente para que Yanina Latorre explotara: “¡No te quieras hacer la distinta! venías bien con la nota, ahora no te soporto”, le espetó con una carcajada, mientras el conductor le ponía pimienta al asunto: “Una placenta a la parrilla, muy Tom Cruise”, acotó. “¡Es buenísimo!”, dijo Franco.

“Ahora que se puso de moda, todos los que son snobs y tienen guita lo quieren hacer”, insistió Yanina y de manera solapada se refirió a la “tendencia” que en los últimos tiempos practicaron algunas como Evaluna Montaner, Juana Repetto y Agustina Kämpfer. “A mi me dijeron que lo hacen de onda... Igual todavía no estoy muy metida en el tema, pero me interesa demasiado”, se defendió Barby, pero Latorre contraatacó: “Metete en tema antes de saber lo que te vas a tomar. Si te ofrcen ayahuasca, ¿vas y la tomás? ¡Cualquier cosa!”, le espetó.

“Capaz la voy a tomar, como que no... Pero me dijeron que es muy bueno, a nivel de... Me voy a informar más y después te cuento”, dijo Barby con más dudas que certezas y dio por finalizado el tema. “No está chequeado”, cerró De Brito.

Un rato después, el propio Burlando expresó su felicidad por el embarazo. “Les agradezco a todos por la energía que nos están transmitiendo, nos hace muy bien”, dijo y recordó, como buen augurio de lo que está por venir, que los momentos más felices de su vida fueron cuando educó a sus hijas -él ya es padre de María y Delfina. “Se viene otro muy fuerte, muy intenso, en el que creo le puedo dedicar mucho tiempo. Que a mis hijas se lo dediqué, y sigo dedicándoles mucho tiempo”, dijo.

Aunque está ansioso por la llegada de su primer hijo con Bárbara, se mostró relajado respecto a lo que se viene y a sus 55, aseguró que “a esta altura de la vida todo es disfrute”. “Después de tanto años de lucha, ilusión, desilusión, venís a nuestras vidas a darnos esperanza, amor, paz, felicidad y un montón de palabras que me imagino cada segundo …Te esperamos para darte cada segundo de nuestras nuestras vidas. Te amamos”, había escrito en sus redes sociales la secretaria del programa de Mariano Iúdica y el abogado compartió el posteo.

En tele, la modelo había explicado que desde hacía años buscaban ser padres: “Fue tremendo, la historia de este bebé viene de cinco años atrás, Dios quiso que sea de manera natural, dijimos ‘no puede ser’. Venimos hace cinco o seis años, tuvimos dos intentos con el método in vitro y de la nada dije ‘voy a relajar, que sea lo que Dios quiera’”. Y al poco tiempo... “Cuando vi el test y vi dos semanas, dije ‘no puede ser’. Era raro porque soy un reloj, pensé que sería por la estimulación, que te manipulan mucho y no entendía”.

