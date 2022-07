A una semana de su internación, cómo sigue la salud de Silvina Luna

Silvina Luna

La semana pasada Silvina Luna debió ser hospitalizada por una infección generada por una bacteria que ingresó en una herida que se hizo cuando estaba vacacionando en un barco. En las últimas horas se supo que la ex participante de El Hotel de los Famosos continúa hospitalizada y que los médicos tienen que estabilizarle el calcio.

“Silvina Luna sigue internada desde aquella vez, desde la semana pasada, lo que me dijeron es que tiene lo mismo de siempre. Pobre, tiene que estar tranquila, no ponerse nerviosa, está mejor pero cómo le arruinó la vida este médico (Aníbal Lotocki)”, dijo Estefi Berardi en Mañanísimas y su compañero Pampito agregó: “Le tienen que estabilizar el calcio”. Carmen Barbieri sumó: “Porque le arruina los riñones”.

Justo por estos días se pudieron ver las imágenes del regreso de la ex Gran Hermano a El Hotel de los Famosos. Tras haber sido expulsada luego de competir en la “H”, en las instancias finales del juego ella y el Turco García regresaron al reality como huéspedes fuera de competencia. En sus dos días de estadía aprovecharon para decirle a Martín Salwe qué cosas no les gustaban y le hicieron la broma de tirarle tres paredes de zapatillas a la pileta.

Desde la semana pasada Luna está internada en el Hospital Italiano luego de haberse lastimado en un barco y que la herida se le infectase al ingresar una bacteria. “Ella está muy deprimida, no quiere que ni sus amigos estén cerca; su única familia es su hermano. Fue internada, la compensaron para atacarlo, pero frente al cuadro de salud que ya tiene está siendo complicado”, comenzó explicando Paula Varela en Socios del Espectáculo y agregó: “Ella decidió salir del hospital e ir a su casa, pero en las últimas horas se complicó y la médica decidió volver a ingresarla”.

Durante su estadía en el ciclo conducido por Pampita y el Chino Leunis, Silvina también tuvo que acudir al hospital. “Me empecé a sentir peor y cuando me revisaron la presión me dio alta, y yo no suelo tener presión alta nunca; además seguro me deshidraté durante el juego del otro día, porque tenía la boca muy seca”, había dicho y mientras leía los resultados de los estudios se lamentaba: “Qué mal, qué mal todo, este valor está altístimo, ay no...no me quiero ir”.

“Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen. Todo bien igual, no quiero llorar”, contó en ese momento mientras sus compañeros la despedían. “Igual yo ya estoy acostumbrada a esto, son episodios que tengo cada tanto, pero pensé que acá lo iba a poder sostener”, dijo.

En noviembre del año pasado también había estado internada y dijo que se trataba de secuelas producidas por la cirugía que se realizó con Lotocki, lo que derivó en problemas en sus riñones. “Celebro que podamos de-construir estereotipos y mostrarnos como somos. Poder conectar con nuestro valor interior. Nadie absolutamente nadie, es igual a vos y ese es tu gran poder, el de todos, la autenticidad de cada uno de nosotros ¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud?”, comenzó en sus redes sociales.

Luego explicó algo que lamentablemente para ella ya es parte de su rutina: “Suelo mostrarles cosas lindas en Instagram, pero hoy decido compartirles esta otra parte de mi día a día. Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy buscando otras drogas que pueda reemplazarlo”.

SEGUIR LEYENDO: