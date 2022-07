Melody Luz sufrió una dolorosa lesión y peligra su continuidad en El Hotel de los Famosos

La tremenda lesión que sufrió Melody Luz en El Hotel de los Famosos

Esta semana Locho Loccisano y Martín Salwe obtuvieron inmunidad en El Hotel de los Famosos (El Trece), lo que significa que no debían competir en los juegos hasta el día de la votación donde se definen los duelistas. Restaba definir quién sería el tercero en disfrutar del mismo beneficio, y el jueves tuvo lugar el desafío por equipos, donde hubo un momento de tensión, preocupación y angustia que sorprendió hasta el propio conductor, Leandro El Chino Leunis. Melody Luz sufrió una tremenda caída y tuvo que ser traslada en ambulancia.

“El equilibrio es difícil porque está resbaloso y empieza a haber agua y barro cada vez que nos subimos”, anticipó Lissa Vera, al igual que Walter Queijeiro, quien competía con Alex Caniggia y su pareja para ver quién sería el tercer inmune. Detrás de cámaras, la bailarina hizo la misma apreciación, ya que después de hacer tres viajes sosteniendo baldes agujereados que contenían agua, aumentaba la dificultad y la posibilidad de caerse. ”Siento que el juego se empieza a poner bastante peligroso porque nos chocamos con los palos al ir tan cerca unos con otros, y nos mojamos las zapatillas, por lo tanto empezamos a mojar todo”, expresó en el backstage.

Inmediatamente después de aquellas advertencias, Melody se resbaló y cayó directamente al palo con las piernas separadas. Doblada de dolor en el piso, empezó a gritar y señalar el lugar donde le ardía. Con una calma que generó admiración en sus compañeros, explicó que creía que se había golpeado en el aductor, pero cada vez sentía más profundo el dolor. “La veo muy asustada, muy dolorida, se para el juego, no se juega más y vienen a ver qué le pasó a Carlita”, reflejó El Emperador, visiblemente afectado en las grabaciones posteriores.

Melody Luz quedó tendida en el suelo durante varios minutos hasta que pudo ser traslada en ambulancia

“Ya está, yo me doy de baja chicos, me guardo para el laberinto”, fue lo primero que dijo, invadida por la desesperación y tratando de pensar en positivo para recuperarse en dos días. Sin embargo, cuando la enfermera le bajó la calza y vio el corte profundo que tenía, expresó: “¡Ay no, no, no, es muy feo! ¡Me tienen que coser!”. Efectivamente, hubo que llamar a la ambulancia para que vinieran a buscarla para llevarla al hospital y recibiera los cuidados médicos necesarios.

“No mirés enana, no mires”, le recomendaba Alex, firme a su lado en todo momento. Incluso pidió acompañarla en el traslado, pero la producción le pidió que la esperara en el hotel. Tras el tenso momento, El Chino llevó tranquilidad a los participantes y aseguró que no se trataba de una lesión grave, pero sí requería de sutura. “Estoy triste, angustiado, preocupado, molesto, porque estuvo tres meses como una gladiadora y por un palo de m... que quede afuera así me mata”, deslizó Caniggia, y el conductor mantuvo la posibilidad abierta de que Melody siguiera en competencia si los médicos lo autorizan.

Los posteos de Melody luz luego de que se viera la dolorosa caída que sufrió en el reality

“Les quiero agradecer mucho porque le están poniendo el cuerpo al programa desde que empezó”, sentenció Leunis. Mientras tanto, Claudio El Turco García -huésped invitado esta semana- fue menos esperanzador en su diagnóstico, en base a su propia experiencia con las lesiones deportivas: “Si no le sangró significa que se le abrió el aductor, se lo tienen que coser, y para poder hacer una vida normal son tres meses por lo menos”.

“Nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros, ella se merece la inmunidad”, sugirió Lissa, y todos acordaron de manera unánime cederle esas 48 horas de reposo para darle la chance de seguir en el programa. Melody volvió al reality y les contó: “Me dieron siete puntos acá en el muslo, una sutura externa, fue un corte externo de piel y tengo que cuidar que no se endurezca la zona”. De nuevo, El Chino comunicó el parte médico: “No hay nada óseo comprometido, y luego habrá una junta médica para ver como sigue”, mientras la participante remarcó que ve muy difícil poder continuar teniendo en cuenta que los juegos implican barro y su herida podría infectarse por más que tome todos los recaudos posibles.

