Cinthia Fernández reveló cuánto gastó en una compra chica en el supermercado

Cinthia Fernández reveló cuánto gastó en una “compra chica” en el super

En los comercios locales hay faltantes de algunos productos y un aumento del precio de ciertos insumos, debido a las trabas a las importaciones y la incertidumbre cambiaria de los últimos días, con un salto del dólar blue el pasado lunes, luego de la renuncia de Martín Guzman al Ministerio de la Economía y la llegada de Silvina Batakis.

En el ciclo Momento D, conducido por Fabián Doman por la pantalla de El Trece, estaban debatiendo sobre estos problemas económicos cuando Cinthia Fernández se refirió a los aumentos de precio en los productos que suele consumir con sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. Además, se quejó de que en las góndolas faltan “cereales, lácteos, y un montón de cosas más”.

“¿Ahora (la compra mensual) estaría en unos 70 mil pesos?”, le preguntó el periodista. “¡Sí! ¡70 u 80!”, le respondió la panelista. Además, explicó cuánto gastó en una visita reciente al supermercado: “Hice una compra chica y gasté 35 o 40 mil pesos”. En el verano, ella había contado que en una compra para todo el mes llegaba a salir unos 57 mil pesos.

Cinthia Fernández con sus tres hijas

En reiteradas oportunidades, Fernández comentó que no le alcanza con la cuota alimentaria que recibe de parte del padre de sus hijas, Matías Defederico. El mes pasado, en su cuenta de Instagram, la influencer aprovechó una pregunta de sus seguidores de Instagram para “escrachar” al exjugador de fútbol.

“¿Tu ex te paga la cuota disminuida o directamente no la paga?”, fue la pregunta que eligió responder la modelo. Entonces puso como título “Expectativa”, adjuntando un diálogo de WhatsApp que no mostraba al interlocutor pero decía: “Buen día. Ok. Lo vemos y te decimos. Cuota alimentaria actual en efectivo 168.828 más el monto de Osde”. Acto seguido, la bailarina escribió “Realidad” y mostró el ticket de la transferencia realizada por Defederico con fecha 6 de junio del 2022, en el que se acreditaba que el monto era de $55.000.

Cinthia también está enfrentada con su exsuegra, Analía Frascino, quien reapareció en los medios para salir en defensa de su hijo. Lo hizo en diálogo con Ulises Jaitt para el programa El show del regreso, en declaraciones que fueron replicadas en Intrusos. Allí, Analía criticó nuevamente a su exnuera: “Ella tiene un micrófono todo el día y puede decir lo que quiera. Le pone una cautelar en Capital para que el no pueda defenderse y consideré que tengo que salir a hablar yo, para defender a las nenas”, señaló.

A continuación, expresó que no puede ver a sus nietas. “Yo siento que las tiene secuestrada. Todo es un ‘no’: un ‘no’ para mí, un ‘no’ para Mati, y he llegado a pensar que me tengo que poner las pilas y ver si puedo luchar por la tenencia de las nenas”.

Analía Frascino y Matías Defederico

“¿Ustedes en conjunto harían la presentación?”, preguntó Jaitt, indagando si Defederico también formaría parte del petitorio. “Sí, no nos queda otra. Si no, ellas viven encerradas en una casa sin relación con nadie. Me voy a presentar ante un juez y voy a presentar todo lo que expuse en televisión y todo lo que venimos padeciendo desde el día uno que está con él”, respondió Frascino.

A continuación, la mujer se refirió a las recientes publicaciones de la bailarina, donde expuso a su exmarido respecto al incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria. “Siempre es la plata, y la plata. Y pasan los años y no vemos a las nenas”, señaló mostrando cada vez más enojo, y asegurando que Cinthia “miente un montón”. “Si te la cruzás, ¿Qué le dirías?”, preguntó hacia el final Jaitt. Y la respuesta fue terminante: “Que se deje de romper las pelotas, que nos agotó. Que vamos por todo esta vuelta. Quiero que mi hijo viva tranquilo los años que le queden. Futbolísticamente no va a recuperar nada, la juventud la perdió haciéndose mala sangre tratando de estar al lado de una mujer por sus hijas”.

SEGUIR LEYENDO: