La Voz Argentina: un participante lloró de emoción al escuchar a Ricardo Montaner

Un participante de La Voz Argentina quebró en llanto tras escuchar a Ricardo Montaner (Video: Telefe)

Las audiciones a ciegas son una etapa de La Voz Argentina en la que los participantes están con la emoción a flor de piel y con la esperanza de que, al menos uno de los coaches, gire su silla para poder ingresar al reality. Y así le sucedió a Nicolás Reartes, un joven de 26 años oriundo de Córdoba, que maravilló con su talento y logró que los cuatro jurados quieran disputarse su incorporación a sus respectivos equipos.

Mientras entonaba “Chacarera del sufrido”, Soledad Pastorutti fue la primera en presionar el botón para elegirlo, pero sobre el final tanto Lali Espósito como Ricardo Montaner y Mau y Ricky también decidieron hacer lo mismo, aunque el dúo venezolano fue bloqueado automáticamente por la cantante oriunda de Arequito. “¡Carajo!”, gritó Mau al darse cuenta que ya estaba imposibilitado de que el concursante sea de su team, mientras La Sole no podía parar de reírse. “¿Sabes qué es lo peor? Ricky y yo dijimos: ´¿Será que la bloqueamos esta vez?´”, agregó enojado.

De todas formas, y aunque casi todo el jurado estaba convencido de que iba a ser la intérprete de “Tren del cielo” la que iba a ser elegida por Nicolás -por una cuestión de estilo musical -, Lali y Ricardo intentaron convencerlo. Y en ese sentido, fue Montaner quien le dedicó unas conmovedoras palabras que hicieron emocionar al aspirante.

“Aplaudo que un tipo de 25 años haga folclore, que la juventud reivindique el folclore es lo mejor que le puede pasar a un país. De ahí venimos, lo que pasa es que como no tenemos memoria, nos olvidamos de eso. Que tú lo hagas y traigas a tu generación esa oportunidad de conocer la música autóctona, es lo mejor que le puede pasar a la juventud de este país”, le comenzó expresando el cantante de “Castillo azul”.

Al escuchar su devolución, el participante no pudo evitar quebrar en llanto. “Y por último, decirte que me emociona tanto eso, que poder trabajar contigo en ese género para mí va a ser un placer enorme”, cerró, en un último intento por traerlo a su equipo. “Gracias”, le respondió el joven entre lágrimas. “Les agradezco a los cinco. Vine a este lugar sin esperar nada, a poner lo mejor de mí y me llevo esta sorpresa hermosa de que estén de mi lado. Para mí es un montón, son grandes artistas y pararme en este lugar es hermoso, es un sueño cumplido”, continuó.

Nicolás Reartes eligió a Soledad Pastorutti como coach

Entonces, finalmente llegó el momento en el que tuvo que definir su coach y, aunque se mostró muy movilizado con Montaner, señaló: “Qué difícil que me lo hacen...Yo los admiro a todos, estoy muy feliz, pero yo me quiero ir con La Sole”. Y, acto seguido, Pastorutti se acercó a regalarle su poncho y a abrazarlo. “Me emociona verte así”, le expresó, mientras el joven seguía sin poder parar de llorar. Y explicó lo difíciles que fueron sus comienzos en el folclore: “Te quiero contar lo que fue para mí en mi adolescencia haber elegido este género musical. Me sentí muchas veces fuera de este mundo...no voy a decir discriminada porque suena muy fuerte, pero fue muy difícil pelearla, siendo mujer quizás más todavía, y esas semillitas que a veces que uno cree que no están dando su frutos, verlas hoy acá a mi me emociona muchísimo”.

Por último, la cantante se acercó a saludar a sus familiares, mientras Nicolás seguía emocionado. “Estamos todos llorando”, cerró La Sole. Y para finalizar, en el backstage analizó: “Lo de Nico fue instantáneo: me gustó la chacarera, su voz, me llevó a pensar en artistas como Raly Barrionuevo. Sufrí porque para mí se iba con otro. Su emoción del final a mí me atravesó”.

