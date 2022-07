Ricky Martin se refirió a la denuncia por violencia doméstica en su contra: “Se basa en alegaciones falsas”

Ricky Martin (REUTERS/Jeenah Moon)

La noticia escandalizó al mundo entero. Este sábado, se confirmó que Ricky Martin había sido denunciado por “violencia doméstica” en Puerto Rico por una persona de la que no se conoce la identidad. Y que, por instrucción de la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, se había expedido contra él una orden de protección amparada en la Ley 54 de ese país que protege a las víctimas de este tipo de delitos.

Frente a esto, en horas de la noche del domingo fue el mismísimo intérprete de La mordidita el que decidió publicar un comunicado en su cuenta de Twitter para aclarar la situación. “La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza”, comienza diciendo el escrito.

Y luego continúa: “Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”. Al tratarse de un caso bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, la Policía portorriqueña no reveló el nombre de la parte peticionaria. Enrique Martín Morales, más conocido como Ricky Martin, está casado desde 2017 con el artista Jwan Yosef y tiene cuatro hijos: los gemelos Matteo y Valentino a los que trajo al mundo solo y Lucía y Renn, a quienes recibió junto a su actual pareja.

El comunicado de Ricky Martin en Twitter

En los últimos días también se conoció que el artista se enfrenta a una demanda de su exmanager, Rebecca Drucker, que le reclama unos tres millones de dólares en comisiones impagadas. La representante trabajó en dos períodos con el boricua -entre 2014 y 2018 y de mayo de 2020 hasta abril de 2022-, y presentó la denuncia el pasado miércoles en un juzgado de Los Ángeles. La mujer alega en su denuncia que protegió al cantante de María de las consecuencias de sus “imprudentes indiscreciones”. “Lo hizo no solo porque era su mánager, sino también porque pensó que Martin era su querido amigo”, dice el escrito presentado en sede judicial.

Martin no se manifestó en sus redes sociales sobre este caso. En su cuenta de Instagram, fue noticia días atrás al expresar su furia contra quienes criticaron a la película Lightyear, la precuela de Toy Story, que incluye un beso entre dos personajes femeninos. “Esa gente que piensa que sus hijos se van a volver gays por ver Lightyear, póngales documentales de Einstein a ver si también se les pega la inteligencia que no adquirieron por genética”, manifestó enojado el reconocido artista en una historia de su cuenta oficial, en la que tiene más de 17 millones de seguidores.

En el plano profesional, a mediados de abril publicó un single y video titulado A veces bien y a veces mal, junto al grupo mexicano de pop Reik que representa la primera colaboración entre ambos artistas. “Esta canción es muy especial, a mí me encanta. Es muy romántica y me lleva de alguna manera al comienzo de mi carrera. Lo curioso es que nosotros la grabamos al inicio de la pandemia. Pensé que tenía que salir en el momento adecuado, no antes ni después y finalmente aquí está”, aseguró el artista puertorriqueño.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

