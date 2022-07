La mamá de Chano compartió una foto con el cantante, a un mes de su internación

Chano Charpentier, a un mes de su internación, se reencontró con su familia

A fines de mayo, la salud de Santiago Chano Moreno Charpentier volvió a preocupar a todos cuando fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi y, días más tarde, trasladado a una clínica de desintoxicación. Según pudo saber Teleshow en ese entonces, había ingresado al instituto médico ubicado en la calle Azcuénaga por un cuadro febril y una afección pulmonar. Desde allí fue llevado a la Clínica Avril para continuar con su tratamiento.

Lo cierto es que, a poco más de un mes de ese difícil momento, este domingo fue Marina Charpentier, la madre del músico, la encargada de publicar la primera imagen de su hijo en las redes sociales y llevar tranquilidad a sus seguidores. “La saque yo con Mamá”, escribió junto a una tierna postal en la que se los ve abrazados, disfrutando de la tarde al aire libre. Inmediatamente, el posteo se llenó de miles de “me gusta” y de comentarios de sus fans, que se alegraron de verlo tan bien y en familia, y además le dejaron su aliento para seguir afrontando la recuperación.

La foto que compartió Marina Charpentier junto a Chano

En tanto, horas antes, su hermano Bambi también había compartido en su perfil de Instagram una foto junto al cantante. “Faltan dos para el truco…¿quién se suma?”, expresó, y no tardó en recibir miles de respuestas de sus seguidores, entre las que se destacó la de Natalie Pérez, gran amiga de Chano. “¡Re estoy!”, le comentó la actriz sin dudar. Diego Poggi, Nicolás Magaldi, Guillermo El Pelado López y Diego Leuco también fueron otros de los famosos que les dejaron sus mensajes de afecto.

Bambi también compartió una foto junto a su hermano Chano

Días atrás, en una entrevista con el ciclo A la Barbarossa (Telefe), Marina había brindado detalles sobre la salud del exlíder de Tan Biónica: aseguró que sigue internado en la clínica psiquiátrica, aunque en breve sería trasladado a un centro médico de puertas abiertas, donde el músico decide si quiere seguir con el tratamiento o no. “Ojalá elija quedarse y esté el tiempo que digan sus profesionales, no la ley ni la justicia. Esto es otra cosa que hay que modificar. La ley dice 60 días, ¿con qué criterio se puede saber lo que una persona necesita?”, preguntó enojada.

Además había revelado qué le dijo Chano en su última conversación telefónica, ya que no podía ir a visitarlo porque la institución mantiene vigente un protocolo Covid: “Hace 10 minutos me llamó por teléfono. Me dijo que me extraña y que se quiere ir. Que quiere estar en su casa, que extraña sus cosas, su perro y es lógico porque ¿quién quiere estar internado?. Pero bueno, los profesionales determinarán hasta cuándo”.

Marina tiene una fuerte determinación de ayudar a los adictos y sus familias. Por este motivo, organizó una marcha en el Congreso Nacional para pedir por una nueva Ley de Salud Mental y anteriormente dio su crudo testimonio en la segunda jornada de reflexión y debate que se realizó en el Senado de la Nación. Sobre este tema, afirmó que el presupuesto de salud actual establece una inversión del 10% en salud mental, y solo se invierte 1,4%. En ese sentido, es importante que se destine más dinero a brindar un soporte a quienes tienen problemas con el alcohol o las drogas. “Creo que los legisladores no tienen idea de lo que atraviesa un familia que tiene una persona con problemas de salud mental y adicciones. Porque la adicción es una enfermedad de salud mental. La ley que está hecha hace 12 años hoy es muy difícil de implementar”, había manifestado.

