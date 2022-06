La mamá de Chano habló de la última conversación que tuvo con el cantante

La mamá de Chano reveló su última charla con el cantante

Desde hace años, Santiago Chano Moreno Charpentier lucha para recuperarse de sus adicciones. En este momento, está internado en la clínica Avril para continuar con su tratamiento. Su madre lo acompaña en todo momento y este viernes estuvo al frente de una marcha en el Congreso Nacional para pedir por una nueva Ley de Salud Mental.

“Uno no sabe cuán fuerte es hasta que ser fuerte es la única opción que te queda”, señaló Marina Charpentier en una entrevista con el ciclo A la Barbarossa (Telefe). Al tener mucha exposición en los medios por la popularidad de su hijo, decidió ser la voz de todas las madres que tienen adictos en sus familias y luchan día a día. “Lloramos en silencio de noche cuando nadie nos ve... Pero si uno no lo hace visible, la ayuda no va a llegar”, explicó.

Respecto del presente del exlíder de Tan Biónica, aseguró que sigue internado en la clínica psiquiátrica Avril, aunque en breve sería trasladado a un centro médico de puertas abiertas, donde el músico decide si quiere seguir con el tratamiento o no. “Ojalá elija quedarse y esté el tiempo que digan sus profesionales, no la ley ni la justicia. Esto es otra cosa que hay que modificar. La ley dice 60 días, ¿con qué criterio se puede saber lo que una persona necesita?”, preguntó enojada.

Bambi y Chano con su mamá Marina Charpentier

Además reveló qué le dijo Chano en su última conversación telefónica, ya que no puede ir a visitarlo porque la institución mantiene vigente un protocolo covid: “Hace 10 minutos me llamó por teléfono. Me dijo que me extraña y que se quiere ir. Que quiere estar en su casa, que extraña sus cosas, su perro y es lógico porque ¿quién quiere estar internado?. Pero bueno, los profesionales determinarán hasta cuándo”.

Marina tiene una fuerte determinación de ayudar a los adictos y sus familias. Por este motivo, organizó la marcha y anteriormente dio su crudo testimonio en la segunda jornada de reflexión y debate sobre la Ley de Salud Mental que se realizó en el Senado de la Nación. Sobre este tema, afirmó que el presupuesto de salud actual establece una inversión del 10% en salud mental, y solo se invierte 1,4%. Por este motivo es importante que se destine más dinero a brindar un soporte a quienes tienen problemas con el alcohol o las drogas.

“Creo que los legisladores no tienen idea de lo que atraviesa un familia que tiene una persona con problemas de salud mental y adicciones. Porque la adicción es una enfermedad de salud mental. La ley que está hecha hace 12 años hoy es muy difícil de implementar”, manifestó Charpentier.

“No podemos entender por qué no hay hospitales públicos que traten el tema, profesionales disponibles, grupos en los hospitales que contengan a los enfermos y a los familiares”, se quejó en el programa conducido por Georgina Barbarossa.

Por último, Marina aseguró que por suerte Chano tiene muy buenos profesionales que lo convencen de que todavía no se puede ir, ya que tiene que rearmarse antes de continuar con un tratamiento ambulatorio. Luego, agregó: “Creo que lo que motiva a un adicto es tener un para qué. Él tiene su música, su obra y sus seguidores. A él lo que le hace bien es trabajar”.

