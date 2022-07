Pepe Cibrián recibió el apoyo de Leonor Benedetto tras su pelea con Georgina Barbarossa

Pepe Cibrian agracedió el apoyo de Leonor Benedetto (Video: Instagram)

Lo que debía ser un momento de felicidad para Pepe Cibrián Campoy, terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo. Y esto fue, ni más ni menos, que por los desafortunados comentarios que Georgina Barbarossa, una de sus mejores amigas, hizo sobre Nahuel Lodi, su actual pareja. El director teatral, de 74 años, conoció a este joven de 32 gracias a la aplicación Tinder hace apenas unos meses. E, inmediatamente, comenzó la convivencia con él. Pero luego decidió que estaba para dar un paso más en la relación y anunció su casamiento.

Entonces, trascendió que sus “amigos” le advirtieron que no era prudente pasar por el Registro Civil siendo que hacía tan poco tiempo que se conocían. Y, en ese sentido, la más vehemente habría sido la conductora de A la Barbarossa. Pepe, en todo momento, se mostró muy seguro de su decisión y hasta un poco molesto de que lo subestimaran, asegurando que Lodi estaba a su lado solo por “interés”. Pero, de todas formas, decidió dejar de lado los papeles y celebrar su unión de manera simbólica, con un compromiso que tuvo lugar el pasado viernes 24 en La Olla de Félix y una fiesta para 200 invitados que se llevó adelante el lunes 25 en Distrito Barracas.

En la primera ceremonia, mucho más íntima, estuvo presente Georgina, quien incomodó un poco a Cibrián y a Nahuel durante una nota que le brindó a Intrusos. “Yo le pregunté a Pepe: ‘¿Te quiere bien este chico?’ ¡Si no lo querés bien te vamos a romper el alma!”, dijo la actriz. Y, el lunes por la mañana, siguió con la misma postura al hablar de la boda en su propio programa.

“Yo le dije a Pepe que no se case firmando el papel”, dijo Georgina en el ciclo de Telefé. Y agregó más detalles: “Estábamos preocupadas con el grupo de amigas de Pepe porque no queríamos que se case. Pobre, a lo mejor el chico es un amor y yo pido disculpas a toda su familia que me deben odiar y me detestan”. ¿El resultado? Enojado, Cibrián le prohibió que fuera a su fiesta y decidió dar por terminada su relación con ella. Después, Babarossa se encargó de pedirle perdón en la misma pantalla. “Me fui de boca”, dijo. Pero sus disculpas no fueron aceptadas por el director teatral, que este domingo recibió el apoyo de Leonor Benedetto a través de su cuenta de Instagram y decidió agradecerle públicamente.

La carta abierta de Leonor Benedetto para Pepe Cibrián

Bajo el título “Matrimonio por conveniencia” y la foto de Pepe con Nahuel, Leonor escribió: “Si me remito, como es mi sana costumbre, al verdadero significado de las palabras, resulta que lo que me conviene es algo bueno para mí. Hace tiempo que me consta que a mis mejores amigos los tengo por interés. Por el más puro y bruto interés”.

Y siguió: “Porque me nutren afectiva e intelectualmente, porque me guardan los secretos, están cuando los necesito, porque hacen mi vida mejor, me dan alegría, no me juzgan, soplan debajo de mis alas creativas, y porque, seguramente también en caso de necesidad, me ayudarían a atravesar algún problema económico. Entonces me pregunto por qué le quitamos a ese término todas esas acepciones y nos quedamos solo con el material. Y me parece que hay que tener un espíritu muy pequeño y hambriento para quitarle de un plumazo todas las otras acepciones”.

Hablando específicamente del caso del director teatral, Benedetto continuó: “Porque he leído que los ‘amigos’ de Pepe Cibrián, las comillas son deliberadas, están preocupados porque Pepe se ha casado con alguien más joven al que conoció por Tinder. Y me pregunto qué es lo que les preocupa, ¿qué Pepe tiene 72 y su elegido treinta y pocos? ¿Qué use su dinero como le da la gana? Vayamos al peor de los escenarios y atribuyámosle al más joven aviesas intenciones materiales, ¿y si a Pepe no le importa?”.

“O tal vez hay una situación peor y es que Pepe esté enamorado, ¡horror! ¿a su edad? O tal vez los ‘amigos’ de Pepe, que tienen sus años o más, ya sepan, por experiencia personal que a algunas personas se les seca el corazón y lo único que quieren esos Tíos Patilludos de edad avanzada es que los dejen tranquilos con su bolsita de monedas de oro. Que no venga nadie a recordarles que están vivos porque no lo están. La vida es riesgo Pepe. Nada más lejos de ellos y más cerca de vos”, concluyó Leonor antes de estampar su firma en esta carta abierta.

Pero luego agregó tres post datas: “Comé perdices pepe. O faisanes”, “Y si no dura, que puede pasar, lo habrás intentado”, “En algún lugar del camino nos encontraremos, como dos viejos locos, apurando hasta la última gota de la vida”. Emocionado frente a este gesto, Cibrián grabó un video pidiéndole a sus seguidores que lo leyeran. Y señaló “el amor de los realmente amigos”, como Benedetto, destacando “la ética, la comprensión y la humanidad” para con él y su pareja, Nahuel.

