Mirtha Legrand habló de su regreso a la televisión: “Yo tengo ganas de volver, ni sé las sumas que se están manejando”

Mirtha Legrand habló sobre la vuelta a la televisión (Video: "Secretos Verdaderos", América)

Uno de los regresos que más se espera en la televisión argentina es sin dudas el de Mirtha Legrand. Sin embargo, en los últimos días todo se paralizó cuando Story Lab, la productora de Nacho Viale, dio a conocer un comunicado en el que se informaba que no habían llegado a un acuerdo con ElTrece. “A partir del día de la fecha, la productora se encuentra en libertad de negociar con cualquier medio la puesta en el aire de los formatos mencionados”, se explicaba en el escrito publicado el 27 de junio en referencia a La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand.

En este contexto, la diva sorprendió al brindar una entrevista con Secretos Verdaderos, el programa que conduce Luis Ventura los sábados a la noche en América. Lo cierto es que allí le estaban realizando un homenaje a su carrera y ella, conmovida, no dudó en aceptar un llamado telefónico de la producción del ciclo. Durante varios minutos, hizo un repaso sobre su trayectoria, pero también habló sobre su posible vuelta a la pantalla chica.

“No es cierto que lo llamé a (Adrián) Suar llorando”, fue lo primero que aclaró. Y detalló: “No sé si volveré a la televisión, no puedo decir nada, ni por sí ni por no. Yo deseo volver, pero Nacho no está en Buenos Aires y él tiene que dar la última palabra. No piensen mal de Nacho, ha sido muy sincero en todo y ha tenido una discusión con el contrato, pero yo no intervengo para nada en absoluto. Pero bueno, pasan los días y yo tengo ganas de volver porque durante la pandemia estuve ausente”.

Mirtha Legrand durante su discurso en la última entrega de los Martín Fierro

En ese sentido, la Chiqui también reconoció que hubo negociaciones con otros canales. “Pero no me gusta hablar, yo siempre he sido muy cuidadosa con mis cosas para que no trasciendan, pero la gente opina”. Y dejó bien en claro que su deseo es volver: “Espero que la semana que viene se resuelva definitivamente”. En tanto, fue Daniel Ambrosino quien le hizo la pregunta más directa: “Si usted hiciera las negociaciones, ¿qué pondría en la balanza: sus ganas de volver o el arreglo económico?”. Sin dudarlo, Legrand contestó: “Mis deseos de volver. Es más, ni sé las cantidades ni las sumas que se están manejando, no tengo la menor idea. Y no quiero saberlo tampoco, yo no manejo los números, no me gusta”.

Además, la diva se refirió al futuro laboral de Juanita Viale, su nieta: “Pienso que ella también va a estar en pantalla, ella no ha intervenido para nada en esto, ha estado ajena a la negociación del contrato. Ella es muy especial, casi no habla de su carrera, hablamos de otros temas. Me adora y yo la adoro”. “Yo no voy a sacrificar el amor y el cariño que le tengo a mis nietos por la televisión, de ningún modo. Así que espero que se arregle cuanto antes”, señaló contundente.

Por otro lado, se emocionó al ver las imágenes de Villa Cañás, la localidad que la vio nacer. “En un momento pensé en comprar la casa donde viví en mi infancia, y después abandoné, ni me acuerdo la suma que pedían. No me gustó verla en tan mal estado, cuando vivíamos era impecable todo. Teníamos unos padres maravillosos”. Y llevó tranquilidad sobre su salud: “Estoy muy bien, de salud y de ánimo, aunque por momentos caigo en una tristeza muy grande por el escándalo que se ha armado por mi contrato”.

SEGUIR LEYENDO: